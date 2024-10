PSY tên thật Park Jae-sang, sinh năm 1977, xuất thân giàu có nhưng chọn theo đuổi âm nhạc thay vì kế thừa doanh nghiệp gia đình. Anh ra mắt năm 2001 với album PSY from the Psycho World!

Năm 2012, bài Gangnam Style trở thành hiện tượng toàn cầu, là video đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Sau 12 năm, MV có hơn 5 tỷ lượt xem. Các hit khác như Daddy có hơn 700 triệu lượt xem, Gentleman đạt hơn 1 tỷ. Năm 2018, PSY thành lập công ty giải trí riêng.

Ca sĩ PSY sẽ tham dự ngày đầu tiên của GENfest 2024.

MV "Gangnam Style":

Hwasa (Ahn Hye-jin) nổi tiếng với sự tự tin, khả năng làm chủ sân khấu và vũ đạo cuốn hút, sở hữu các hit như TWIT và Maria. Cô được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 Asia năm 2021. Gallup Korea xếp cô là một trong những thần tượng K-pop nổi tiếng nhất năm 2019 và 2020.

Loco (Kwon Hyuk-woo) là một trong những nghệ sĩ hip-hop hàng đầu Hàn Quốc, từng chiến thắng Show me the money mùa đầu. Anh sở hữu các hit như Hold me tight, Too much, Some, It takes time, Just like this và nổi bật với phong cách biểu diễn đặc trưng.

Hwasa và Loco sẽ biểu diễn tại ngày thứ hai của GENfest 2024.

GENfest 2024 có chủ đề Phố trong phố, sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/11 tại TPHCM. 15 nghệ sĩ Việt tham gia trình diễn gồm: Suboi, Chi Pu, Karik, Andree Right Hand, HIEUTHUHAI, Wren Evans, tlinh, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Wxrdie, Mono, Wean... SlimV đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc.

Chi Pu, HIEUTHUHAI sẽ biểu diễn ở ngày đầu tiên, Quang Hùng MasterD tham dự ngày thứ hai.

Ảnh: BTC; Video: PSY