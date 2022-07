Chủ tịch nước mong muốn lực lượng công an thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công

Bộ Công an sáng 26/7 tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong Công an nhân dân (CAND) năm 2022.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc đã có 14.818 cán bộ, chiến sỹ CAND anh dũng hy sinh và 5.502 cán bộ, chiến sỹ bị thương, cống hiến một phần máu thịt vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VPCTN

Chỉ tính từ thời kỳ Đổi mới (năm 1986) đến nay, đã có 326 cán bộ, chiến sỹ anh dũng hy sinh và 1.435 cán bộ, chiến sỹ bị thương, được công nhận là thương binh.

Công tác thương binh, liệt sĩ và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trong 5 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp và thực tế.

Bộ Công an đã lập hồ sơ, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với 15 cá nhân, Thủ tướng quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 40 liệt sĩ; ra quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh đối với 182 cá nhân; chứng nhận bệnh binh đối với 12 cá nhân.

Công an các đơn vị, địa phương đã nhận phụng dưỡng suốt đời 320 mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng 91 sổ tiết kiệm cho thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 37.052 lượt thăm hỏi, tặng quà người có công. gia đình người có công với cách mạng với số tiền hơn 27 tỷ đồng…

Công tác chăm sóc, tu bổ các công trình tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ được Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương chú trọng. Nhiều công trình tưởng niệm, khu di tích của lực lượng CAND có quy mô, tầm vóc quốc gia như: Khu di tích Nha Công an Trung ương, Khu di tích An ninh Khu IX, Khu di tích An ninh T4 và Khu di tích Hòn đá Bạc…

Ngoài ra, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 430 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 206 hài cốt liệt sĩ CAND.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Bộ Công an là một trong những ngành dẫn đầu phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” trong toàn quốc, đã có nhiều việc làm thiết thực, nghĩa cử cao đẹp, dành nguồn nhân lực, kinh phí lớn để xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, trợ cấp khó khăn và tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Thời gian tới, Chủ tịch nước mong muốn, toàn lực lượng CAND sẽ tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, đưa các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” trở thành hoạt động thường xuyên của lực lượng CAND, coi là trách nhiệm, tình cảm, mệnh lệnh từ trái tim.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc cung cấp, xác minh thông tin phục vụ xác nhận, công nhận người có công với cách mạng, xác định danh tính liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng như công tác tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ.

Người đứng đầu Nhà nước cũng lưu ý, cần tích cực phát hiện, điều tra, làm rõ những sai phạm, vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện chính sách người có công với cách mạng để bảo vệ quyền lợi của người có công, đảm bảo ý nghĩa, hiệu quả của chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Bộ Công an quan tâm hơn nữa công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm đối với người có công và con em của các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.