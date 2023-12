{"article":{"id":"2222573","title":"Chủ tịch nước: Chỗ nào không có dân chủ thì không có đoàn kết thực sự","description":"Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đại đoàn kết phải phát huy dân chủ và nếu đoàn kết mà không có dân chủ thì là đoàn kết \"xuôi chiều\", chỗ nào không có dân chủ thì không có đoàn kết thực sự.","contentObject":"<p>Sáng 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13.</p>

<p>Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương; các cán bộ chủ chốt cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và đông đảo cán bộ, đảng viên.</p>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/ho-so/ong-vo-van-thuong-C000324.html\" target=\"_blank\"><strong>Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng</strong></a> trình bày chuyên đề về Nghị quyết 43 tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.</p>

<p>Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết có 3 lý do rất quan trọng để Trung ương ban hành Nghị quyết 43. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/4a1fb82aeff746a91fe6-688.jpg?width=768&s=v2oQdtMA-y2vijyUIyO_dg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/4a1fb82aeff746a91fe6-688.jpg?width=1024&s=o2RzvnJ54HXmXZlqID5_VA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/4a1fb82aeff746a91fe6-688.jpg?width=0&s=fbGjA_iuE9QxVGT9kABlmw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/4a1fb82aeff746a91fe6-688.jpg?width=768&s=v2oQdtMA-y2vijyUIyO_dg\" alt=\"4a1fb82aeff746a91fe6.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/4a1fb82aeff746a91fe6-688.jpg?width=260&s=ctcP_g2XieDydQedU3aGcw\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trình bày chuyên đề về đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: N.Thắng</figcaption>

</figure>

<p>Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23/2003 của Trung ương khóa 9 đã hoàn thành mục tiêu cơ bản, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra. Theo Chủ tịch nước, vấn đề phát huy truyền thống, sức mạnh <a href=\"https://vietnamnet.vn/dai-doan-ket-dan-toc-tag13398825713093328128.html\" target=\"_blank\">đại đoàn kết toàn dân tộc</a> là vấn đề xuyên suốt, lâu dài nên phải có nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cho vấn đề này trong tình hình mới.</p>

<p>Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 23, Trung ương đánh giá còn một số hạn chế, khuyết điểm và một số bài học. Thực tiễn sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước đã có nhiều thay đổi.</p>

<p>Chủ tịch nước phân tích nhận thức về đoàn kết, đại đoàn kết có nhiều yếu tố mới và không chỉ ở Việt Nam, mà cả khu vực, thế giới.</p>

<p>\"Giữa đoàn kết và chia rẽ thì dường như đoàn kết sẽ mạnh hơn, phát triển. Không đoàn kết hay tệ hơn là chia rẽ sẽ kiềm chế sự phát triển, thậm chí kéo thụt lùi sự phát triển của một số quốc gia\", Chủ tịch nước nhấn mạnh.</p>

<p><strong>Đoàn kết mà không dân chủ thì là đoàn kết \"xuôi chiều\"</strong></p>

<p>Về nội dung của Nghị quyết 43, Chủ tịch nước cho biết có 4 quan điểm được Đảng tiếp cận đầy đủ, toàn diện, hệ thống, <span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;\">trong đó, khẳng định vị trí, vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc.</span></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/c59db9daee0747591e16-689.jpg?width=768&s=qXXPzQuJ_FwDnvxezEX_gA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/c59db9daee0747591e16-689.jpg?width=1024&s=2K9K1Bo7f0uzu-FwXsTYKg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/c59db9daee0747591e16-689.jpg?width=0&s=AZn1O4DXIhJkunR_qxxQkg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/c59db9daee0747591e16-689.jpg?width=768&s=qXXPzQuJ_FwDnvxezEX_gA\" alt=\"c59db9daee0747591e16.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/c59db9daee0747591e16-689.jpg?width=260&s=P9R3sgMi99SyE9_vwQuHJA\"></picture>

<figcaption>Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: N.Thắng</figcaption>

</figure>

<p><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;\">Quan điểm thứ nhất, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu và là đường lối, chiến lược, xuyên suốt của Đảng, đây là nguồn sức mạnh to lớn và nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi. Nền tảng quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc chính là liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo; cùng với đó là quan hệ bền chặt giữa Đảng và nhân dân, là niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ. Thêm đó là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa giai tầng xã hội, cộng đồng dân tộc, tôn giáo, người Việt trong nước, ngoài nước và giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới...</span></p>

<p>Bác Hồ đã nói đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Chủ tịch nước cho rằng nếu như có đoàn kết trong Đảng thì sẽ có thành công. Nếu có đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong dân thì sẽ có thành công lớn hơn và nếu có cả đoàn kết trong Đảng, trong dân và đoàn kết quốc tế thì sẽ đạt tới đại đoàn kết, đại thành công lớn hơn.</p>

<p>Như vậy, cách đặt vấn đề của Nghị quyết 43 đã rộng hơn, làm rõ hơn nội hàm của đại đoàn kết dân tộc.</p>

<p><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;\">Quan điểm thứ hai, xác định mục tiêu chung của dân tộc để phát huy truyền thống và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước chia sẻ, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, thậm chí yêu nước bằng một cách riêng của mình. Nhưng điểm chung nhất mọi người Việt Nam yêu nước là xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.</span></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/6cffc8b8be65173b4e74-690.jpg?width=768&s=AXjCMMwc7Zv2bhT8NY_auA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/6cffc8b8be65173b4e74-690.jpg?width=1024&s=Ntf1wjb4LsElVvVBZ3rR8w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/6cffc8b8be65173b4e74-690.jpg?width=0&s=jrY21ZGJd4ffXjqQs_ItXA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/6cffc8b8be65173b4e74-690.jpg?width=768&s=AXjCMMwc7Zv2bhT8NY_auA\" alt=\"6cffc8b8be65173b4e74.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/6cffc8b8be65173b4e74-690.jpg?width=260&s=9Yt8QJFiyJ9rtGThFe_k_Q\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch nước: Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, trách nhiệm của Đảng, cả hệ thống chính trị. Ảnh: N.Thắng</figcaption>

</figure>

<p><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;\">Quan điểm thứ ba, về phương thức để phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết, trong Nghị quyết 43 nêu đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tôn trọng bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. </span></p>

<p><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;\">Phân tích quan điểm này, Chủ tịch nước nhấn mạnh muốn đại đoàn kết phải phát huy dân chủ và nếu đoàn kết mà không có dân chủ thì là đoàn kết \"xuôi chiều\" hay đoàn kết mà không lắng nghe các ý kiến khác nhau là đoàn kết \"xuôi chiều\". </span></p>

<p><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;\">\"Cán bộ cấp dưới mà cứ lựa coi cấp trên nghĩ gì để nói là nguy hiểm cho Đảng, đất nước. Một cán bộ vào họp tập thể lãnh đạo nhưng lại cứ suy nghĩ vấn đề này ông thủ trưởng nói, suy nghĩ thế nào để mình nói phù hợp ý ông thì nguy hiểm. Cái đó, là đoàn kết một chiều, đoàn kết xuôi chiều, đoàn kết trên sự bưng bít, không lắng nghe sự thật. Đoàn kết phải phát huy dân chủ, chỗ nào không có dân chủ thì không có đoàn kết thực sự\", Chủ tịch nước khẳng định. </span></p>

<p><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;\">Chủ tịch nước nêu, chỗ này chỗ kia vẫn có câu chuyện họp nhưng thấy không thẳng thắn, không trao đổi một cách chân thành, lắng nghe, phân tích, mổ xẻ mà bàn vấn đề gì chỉ đi hỏi thủ trưởng nghĩ chuyện này thế nào để phát biểu cho trúng ý thủ trưởng là không nên. </span></p>

<p><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;\">Quan điểm thứ tư, đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, trách nhiệm của Đảng, cả hệ thống chính trị. Trong đó, Đảng giữ vai trò quan trọng nhất. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sáng tạo của nhân dân.</span></p>

