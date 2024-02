Nhiều nhà, đất công tại TP.HCM bỏ trống

Tại hội nghị chuyên đề về rà soát quỹ nhà, đất, công trình và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước tại TP.HCM diễn ra mới đây, Trung tâm Giám định nhà và Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang quản lý 44 nhà, đất công của các đơn vị thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định 167/2017.

Trong đó, chỉ có 5 nhà, đất cho thuê, còn lại đang bỏ trống. UBND TP.HCM dự kiến sẽ giao trung tâm này quản lý, vận hành hơn 1.000 nhà, đất công khác. Do thiếu cơ chế cho thuê nên hiện nay nhiều nhà, đất công tại TP.HCM không được sử dụng, bỏ trống, gây lãng phí.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Giám định nhà và Quản lý xây dựng, kiến nghị UBND TP.HCM nên có chủ trương xác định giá khởi điểm cho thuê nhà để đấu giá cho thuê.

Khu đất công tại Q.5 vừa được UBND TP.HCM thu hồi. (Ảnh: Chí Hùng)

Sắp giao nhà, 4 dự án nhà ở xã hội vẫn chưa được vay gói 120.000 tỷ

Hiện nay, TP.HCM có 4 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện được vay gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng, gồm 3 dự án NƠXH dành cho người thu nhập thấp và 1 dự án nhà ở cho công nhân thuê.

Cả 4 dự án nói trên sắp hoàn thành, dự kiến bàn giao nhà trong năm nay. Dù đủ điều kiện và có nhu cầu vay 1.610 tỷ đồng, thế nhưng đến nay chưa dự án nào được giải ngân từ gói vay ưu đãi 120.000 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Vì sao chưa dự án nhà ở xã hội nào tại TP.HCM vay được gói 120.000 tỷ đồng?

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, các ngân hàng rất ủng hộ gói vay ưu đãi 120.000 tỷ đồng này. Nhưng khi tiếp cận hồ sơ thẩm định để đồng ý cấp tín dụng cho các chủ dự án, các ngân hàng lại có quy định riêng về điều kiện cho vay nhằm đảm bảo thu hồi vốn.

Đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư, ngoài điều kiện về tiêu chí vay theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, các ngân hàng còn yêu cầu chủ đầu tư phải có quyết định giao đất và giấy phép xây dựng mới xem xét đến việc cho vay. (Xem chi tiết)

Một trong 4 dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM sắp hoàn thành nhưng chưa được vay gói 120.000 tỷ đồng. (Ảnh: C.T.V)

Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý 14 dự án nhà ở chậm triển khai

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ rà soát hồ sơ pháp lý của 14 dự án nhà ở chậm triển khai để xử lý dứt điểm trong quý II/2024.

14 dự án nhà ở chậm triển khai này được phân thành 3 nhóm, trong đó có 11 dự án đã UBND tỉnh ủng hộ chủ trương đầu tư hoặc thoả thuận địa điểm đầu tư nhưng lập thủ tục đất đai, không triển khai. (Xem chi tiết)

Bắt đầu di dời tập trung 1.800 ngôi mộ tại nghĩa trang lớn nhất TP.HCM

Từ ngày 21/2/2024, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Q.Bình Tân, TP.HCM đã bắt đầu di dời tập trung hơn 1.843 ngôi mộ còn lại thuộc giai đoạn 1 dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hoà.

Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án dự kiến hoàn thành trước năm 2025. Trong thời gian chờ xây dựng nhà lưu cốt phục vụ cho dự án, tro cốt bốc lên sẽ được giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM lưu giữ tại nghĩa trang. (Xem chi tiết)

Một góc Nghĩa trang Bình Hưng Hoà. (Ảnh: Đình Tuyến)

Lần thứ 7 TP.HCM mời định lại giá đất dự án 350ha của chủ đầu tư ngoại

Năm 2014, UBND TP.HCM phê duyệt tiền sử dụng đất của dự án ZeitGeist City Nhà Bè, quy mô 350ha tại huyện Nhà Bè hơn 3.200 tỷ đồng.

Đến năm 2017, Kiểm toán Nhà nước đề nghị kiến nghị UBND TP.HCM xác định lại giá đất của dự án. Từ năm 2020 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường nhiều lần mời đơn vị tư vấn nhưng vẫn chưa xác định lại giá đất của dự án. (Xem chi tiết)

Giám đốc công ty bất động sản lừa bán đất, chiếm đoạt tiền tỷ

Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Trung (40 tuổi, quê Thanh Hoá), Giám đốc Công ty CP Bất động sản Bảo An Group, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra bước đầu, ông Trung được một chủ đất uỷ quyền để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên thứ ba.

Đến tháng 3/2022, chủ đất và ông Trung đã chấm dứt hợp tác. Sau đó, ông Trung vẫn đứng ra bán đất cho một người khác, thu tiền 1,4 tỷ đồng. Khi vụ việc vỡ lẽ, ông Trung đã trả lại một phần tiền cho bị hại.