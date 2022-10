Chùm ảnh cơ sở hạ tầng Ukraine chìm trong biển lửa

Theo The Guardian, một kho chứa dầu ở thành phố Shakhtarsk ở Donetsk, phía đông Ukraine đã chìm trong biển lửa vào đêm 26/10. Thị trưởng thành phố do Nga bổ nhiệm là ông Alexander Shatov cáo buộc ngọn lửa bùng lên do quân Ukraine nã pháo vào một nhà ga. Cùng thời điểm, truyền thông Nga đưa tin, có 12 bồn chứa nhiên liệu ở gần nhà ga trên bị hư hại do đám cháy.

Tờ Pravda dẫn tin từ cơ quan các tình huống khẩn cấp Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã dùng máy bay không người lái Shahed để tấn công các cơ sở hạ tầng ở vùng Kiev. Ông Oleksii Kuleba, người đứng đầu chính quyền vùng Kiev nói, trong đêm 26-27/10 các lực lượng Nga đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở hạ tầng năng lượng trong vùng.

Chiến đấu cơ Nga bay phía trên một giao lộ đường sắt ở Shakhtarsk sau một cuộc pháo kích. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa sau vụ pháo kích nhằm vào một kho chứa dầu ở Shakhtarsk (Shakhtyorsk) gần Donetsk. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Trung tâm một thành phố ở Ukraine không có điện sau khi cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của nước này bị tấn công. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters