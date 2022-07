Công ty VinFast Trading and Investment Pte. Ltd. (một công ty con của Vingroup có trụ sở tại Singapore) đã tiến hành ký kết Thỏa thuận khung, chỉ định ngân hàng Credit Suisse (Singapore) Ltd. là bên thu xếp cho các đợt phát hành, chào bán chứng khoán của VinFast hoặc công ty con trên toàn cầu với quy mô tối thiểu 2 tỷ USD, và chỉ định Citigroup Global Markets Inc (Mỹ) là bên tư vấn cho quá trình huy động bổ sung tối thiểu 2 tỷ USD nữa để xây dựng nhà máy của VinFast tại Bắc Carolina (Mỹ).

Đây là một thông tin tích cực đối với Vingroup trong bối cảnh nhiều biến động trên thị trường chứng khoán và bất động sản. Trong khoảng 2 năm qua, mảng kinh doanh bất động sản của tập đoàn này vẫn đạt những kết quả rất tốt, lợi nhuận trên ngưỡng tỷ USD mỗi năm.

Kế hoạch đầy tham vọng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với đích đến là nhà sản xuất ô tô điện lớn trên thế giới cũng như chiến lược mới tập trung vào công nghệ-công nghiệp-dịch vụ, thay vì chỉ tập trung vào bất động sản và dịch vụ như trước… đã khiến Vingroup đối mặt với khá nhiều thách thức.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dồn lực cho xe điện.

Trước đó, Vingroup đã có những quyết định dứt khoát để phục vụ cho chiến lược với trọng tậm là công nghệ và công nghiệp trong tương lai. Tỷ phú Vượng đã bán hoặc/và thoái lui khỏi nhiều mảng triển vọng như bán lẻ (bán cho Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang), điện thoại di động, sản xuất TV, nông nghiệp VinEco… và gần đây là kế hoạch ngừng sản xuất ô tô chạy xăng.

Với thỏa thuận mới, hai tổ chức lớn Credit Suisse và Citigroup tư vấn bảo lãnh cho các giao dịch huy động vốn toàn cầu là một tín hiệu tích cực.

Số tiền 4 tỷ USD huy động theo kế hoạch sẽ được tập trung vào việc xây dựng nhà máy ở Bắc Carolina và các hoạt động đầu tư kinh doanh của VinFast tại thị trường Mỹ. Theo kế hoạch, nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ được đặt tại khu công nghiệp Triangle Innovation Point, Hạt Chatham với diện tích khoảng 800 ha và bao gồm 3 khu vực chính: Khu vực sản xuất và lắp ráp ô tô điện và xe buýt điện, Khu vực sản xuất pin cho các sản phẩm xe điện và Khu vực công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp.

Giai đoạn 1 của nhà máy có công suất dự kiến là 150.000 xe/năm với các mẫu xe đầu tiên được sản xuất là VF 9. Đây là dòng xe SUV cỡ lớn 7 chỗ ngồi. Bên cạnh đó là VF 8, một dòng xe SUV cỡ trung 5 chỗ.

VinFast được biết đến là hãng xe điện thông minh toàn cầu của Việt Nam đã trình làng trọn bộ sản phẩm ô tô điện thuộc các phân khúc A-B-C-D-E tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022, đồng thời công bố chiến lược “thuần điện” với việc dừng sản xuất hoàn toàn các dòng xe xăng từ cuối năm 2022.

Gần đây, Vingroup cũng đã có những bước đi chủ động cho một vấn đề rất quan trọng trong việc sản xuất xe điện là việc gia tăng nguồn cung ứng pin.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine và việc giá dầu tăng vọt thời gian gần đây, qua đó đẩy lạm phát lên cao kỷ lục và nhiều nước lao đao… cũng là một yếu tố khiến nhiều doanh nghiệp toàn cầu dồn lực vào sản xuất xe điện.

Cuối 2021, Vingroup đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất pin VinES tại Vũng Áng, Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng và chuẩn bị xây dựng một nhà máy pin thứ 2 trên khu đất rộng khoảng 14ha cũng tại Vũng Áng với vốn trên 6 nghìn tỷ đồng.

Trên đà tích lũy

Theo YSVN, VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co và đi ngang gần đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1.190 điểm) trong phiên giao dịch mới. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm dần và dòng tiền vẫn tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Còn theo VDSC, sau phiên tăng điểm khá tốt, thị trường trở lại trạng thái giằng co trước áp lực từ vùng cản 1.180 điểm của VN-Index. Thanh khoản tăng so với phiên trước, cho thấy nhà đầu tư đã tranh thủ chốt lời ngắn hạn. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn đang có nỗ lực cân bằng thị trường, thể hiện qua thân nến nhỏ. Với động thái chốt lời ngắn hạn gia tăng trở lại, có khả năng thị trường sẽ tiếp tục rung lắc và điều chỉnh. Tuy nhiên, mức điều chỉnh có thể chỉ dừng lại ở mức thấp, đồng thời dòng tiền sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp thị trường tăng điểm trở lại.

Chốt phiên giao dịch 13/7, chỉ số VN-Index giảm 0,9 điểm xuống 1.173,92 điểm. HNX-Index giảm 0,63 điểm xuống 281,36 điểm. Upcom-Index tăng 0,31 điểm lên 87,09 điểm. Thanh khoản đạt 12,9 nghìn tỷ đồng, trong đó có 11,5 nghìn tỷ đồng trên HOSE.

M. Hà