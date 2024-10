Những năm gần đây, đời sống của người dân xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá, Quảng Bình đã có nhiều đổi thay nhờ các chính sách của Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ cho bà con và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đơn vị Bộ đội Biên phòng, Công an đứng chân trên địa bàn.

Bà con đã quen dần với các mô hình chăn nuôi tập trung, trồng lúa nước, mở rộng quy mô, tiếp nhận kỹ thuật hiện đại để vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt là nhận thức trong việc từ bỏ các tập tục lạc hậu, những hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn sự bình yên cho bản làng.

Xã Dân Hóa hiện có 11 bản, với 1.000 hộ, 4.544 nhân khẩu, hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với địa bàn là xã biên giới, có nhiều đường mòn lối mở, tiềm ẩn nguy cơ phá hoại chính trị và các hoạt động mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, động vật, lâm sản trái phép ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Tuyên truyền pháp luật cho người dân ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa

Ông Hồ Quang Ba, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, công tác bảo vệ an ninh trên địa bàn rất được quan tâm. Cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo, đôn đốc lực lượng Công an, quân sự địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng thường xuyên tuần tra, canh gác, giám sát địa bàn để bảo vệ cuộc sống bình yên cho bà con.

Để giữ bình yên cho các bản làng, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an xã luôn bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến vấn đề dân tộc, không để hình thành “điểm nóng” cũng như không để phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm mưu và hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh việc làm tốt công tác an ninh chính trị vùng biên, các đơn vị còn giúp nhân dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo. Đến nay, 11/11 bản của xã Dân Hóa được đầu tư xây dựng công trình “ánh sáng vùng biên” với chiều dài hơn 16km, kinh phí hơn 600 triệu đồng, 20 ngôi nhà tình nghĩa, nhà “Đại đoàn kết”, nhà đồng đội được triển khai xây dựng và tặng cho hộ nghèo với trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Bộ đội Biên phòng cũng triển khai và duy trì có hiệu quả mô hình “con nuôi đồn biên phòng”, mô hình giúp đồng bào Chứt trồng lúa nước. Ngoài ra, xã cũng đã thành lập 4 mô hình, 11 tổ an ninh về trật tự, 11 bản an toàn, cụm bản giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời, triển khai hiệu quả các bản không có tiếng pháo, bản không có ma túy.

Thiếu tá Bùi Văn Hải, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo thông tin, để các bản làng nơi biên cương khởi sắc và bình yên, dấu ấn của những người lính Biên phòng được thể hiện khá đa dạng, sinh động, thường xuyên trong mọi lĩnh vực như: Hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, “tiếp sức” cho trẻ em đến trường, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm trị an.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, giữ vững chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn ngừa tốt các loại tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng biên.

Sự đoàn kết, đồng lòng, chung tay giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đóng chân trên địa bàn cũng như người dân đã tạo động lực cho các bản làng ở Dân Hóa vươn lên, từng bước thoát nghèo, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng vùng biên ngày càng ấm no, hạnh phúc.