Tối 28/9, tại chương trình "Tôn vinh các điển hình tiên tiến về PCCC&CNCH" do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Phạm Trung Hiếu- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã chia sẻ về công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chung cư mini ở số 37, ngõ 29/70 Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân) làm 56 người tử vong.

Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu, vụ cháy chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân có thể nói là một thảm họa. "Nói về cảm xúc thì bản thân tôi mong muốn, chúng tôi không phải trực tiếp chỉ huy, cứu chữa những vụ cháy gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân".

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội

Vị Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội chia sẻ, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và đặc biệt là sự giúp sức của người dân, các nhóm cứu hộ tình nguyện thì Cảnh sát PCCC đã đưa được nhiều nạn nhân còn sống từ đám cháy ra bên ngoài.

"Nếu không có sự quyết tâm, nỗ lực của Cảnh sát PCCC và quần chúng nhân dân thì không thể đưa được nhiều người còn sống như thế ra bên ngoài. Điều đáng tiếc khi chúng tôi cứ nghĩ bằng tất cả sự nỗ lực của một tập thể như vậy mà vẫn còn nhiều người dân phải nằm lại hiện trường", Đại tá Phạm Trung Hiếu cho biết.

Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực trong nhiều giờ để dập tắt đám cháy

Cảnh sát PCCC, người dân cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu

Đại tá Hiếu khẳng định, vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 Khương Hạ xuất phát từ chủ quan của người chủ công trình đã cố tình xây dựng công trình vi phạm PCCC, thiếu trách nhiệm với cư dân sinh sống trong đó gây nên thảm họa.

"Từ những mất mát đau thương đó, chúng tôi mong muốn những người đứng đầu cơ sở phải thực sự quan tâm đến công tác PCCC", Đại tá Hiếu nói.

Nêu ra ví dụ từ trong đám cháy tại Khương Hạ, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, từ những kỹ năng PCCC học được ở nhà trường, tập huấn trong các buổi tuyên truyền về PCCC... mà nhiều người đã trang bị được dụng cụ, phương tiện để bản thân tự thoát được ra khỏi đám cháy.

Người dân sinh sống tại chung cư mini số 37 tự trang bị thang dây thoát nạn (Ảnh: Trần Thanh)

"Mỗi chúng ta, mỗi người hãy trang bị cho mình kiến thức về PCCC và nâng cao ý thức bảo vệ chính chúng ta, người thân xung quanh", Đại tá Phạm Trung Hiếu chia sẻ.

Đại tá Phạm Trung Hiếu nhắn gửi đến mỗi người dân, về kỹ năng PCCC&CNCH thì không gì bằng tự học, tự nghiên cứu. Vị trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội mong muốn người dân tham gia đầy đủ hơn trong các buổi tuyên truyền, tập huấn về PCCC.

"Có những buổi tuyên truyền chúng tôi chuẩn bị rất nhiều công sức nhưng nhiều gia đình thờ ơ, nếu bị giục quá thì lại cho người giúp việc ở gia đình xuống để điểm danh", Đại tá Phạm Trung Hiếu nêu thực trạng.