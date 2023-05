XEM CLIP: Bộ Công an hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi có cháy tại nhà ống



"Chuồng cọp” bịt lối thoát nạn

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, hồi 7h44 ngày 13/5, một vụ cháy đã xảy ra tại số nhà 24 phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt nhưng 4 bà cháu trong căn nhà đã tử vong. Các nạn nhân gồm: bà N.T.K.X. (SN 1956, mẹ của chủ hộ), cháu N.M.P. (SN 2013), cháu N.M.Đ. (SN 2015) và cháu N.Q.M.H. (SN 2019) đều là con của chủ hộ.

Căn nhà xảy ra cháy được quây kín bởi "chuồng cọp"

Theo lực lượng chức năng, đám cháy phát sinh từ tầng 1. Căn nhà có diện tích xây dựng khoảng 40m2, cao 3 tầng và 1 tum. Phần tum thông thoáng có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh và xuống dưới. Bên ngoài căn nhà từ tầng 1- 3, được quây kín bởi hàng rào sắt hay còn gọi là “chuồng cọp”.

Một số nhân chứng cho biết, khi họ phát hiện có người mắc kẹt ở bên trong nhưng lửa cháy lớn ở tầng 1 nên không thể tiếp cận, giải cứu nạn nhân.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, trên thực tế, nhiều gia đình đã hàn kín không gian thoáng của ngôi nhà hoặc gia cố thêm các “chuồng cọp” với mục đích chống trộm hoặc tăng diện tích nhà.

“Việc làm này gây mất an toàn trong phòng cháy, chữa cháy. Bởi, vật liệu các gia đình sử dụng để gia cố thường bằng sắt thép, bê tông kiên cố, gây cản trở cho công an tiếp cận hiện trường khi hỏa hoạn xảy ra để dập lửa và giải cứu nạn nhân”, vị đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết thêm, những nhà dạng ống gần như chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cầu thang. Khi có cháy, lối này đã bị khói, lửa chặn nên phương thức tối ưu nhất của lực lượng phòng cháy, chữa cháy là phải cắt dỡ những lồng sắt để mở đường cứu nạn.

“Thời gian cắt các lồng sắt khá lâu dẫn tới không kịp cứu người. Lồng sắt nào càng được gia công kiên cố thì nguy cơ thiệt hại về người và tài sản càng lớn”, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đánh giá.

Mỗi gia đình cần chuẩn bị phương án thoát nạn khi xảy ra cháy

Bộ Công an đưa ra khuyến cáo, đối với các hộ gia đình cần bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ.

Các gia đình cần trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc, nước chữa cháy… và biết cách sử dựng những phương tiện này.

Cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như bóng điện tròn, bàn là, bếp điện, thiết bị sưởi ấm…

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường vụ cháy từ sớm nhưng việc cứu nạn gặp khó khăn

Bộ Công an cũng đưa ra khuyến cáo, các hộ dân không nên thiết kế, lắp đặt "chuồng cọp", trường hợp cần thiết nên bố trí ô cửa để thoát hiểm. Mỗi gia đình cần có phương án thoát nạn và chia sẻ cho các thành viên trong gia đình biết. Các gia đình nên hạn chế để trẻ em ở nhà một mình, không để trẻ em chơi đùa tại khu vực ban công…

Khi xảy ra cháy, nếu phải băng qua lửa, khói, người dân phải dùng khăn ướt để bảo vệ cơ quan hô hấp; không trú ẩn dưới gầm giường, tủ quần áo, trong nhà vệ sinh; trước khi mở cửa dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt...