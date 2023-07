Xem video:

Camera hành trình gắn trên chiếc xe khách ghi lại vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26/7, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô con hiệu Kia Cerato 2018 mang BKS 30E-769.6x lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng đi Lào Cai). Khi đến Km63 thuộc địa bàn trên thì bất ngờ ô tô con vượt lên, lấn làn sau đó xảy ra va chạm với xe khách logo Sao Việt BKS 24B-006.7x di chuyển cùng chiều bên trái.

Cú va chạm khiến ô tô con bị biến dạng phần đầu xe, bánh trước văng ra ngoài phía hộ lan, rất may không có thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua tình huống trên có thể rút ra nhiều bài học cho các tài xế khi di chuyển trên cao tốc ít làn đường như Nội Bài - Lào Cai:

- Chỉ được chuyển làn ở nơi cho phép (vạch đứt quãng)

- Chuyển làn phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn trước và sau không có vật cản.

- Quan sát cẩn thận trước khi chuyển làn đường, nhất là phía trước và ở gương chiếu hậu bên làn đường muốn chuyển.

- Tránh chuyển làn đột ngột, đặc biệt không vừa bật xi nhan mà chuyển làn ngay.

- Chuyển làn dứt khoát sau khi đã ra tín hiệu và cảm thấy an toàn thì bắt đầu chuyển làn. Tuyệt đối không ngập ngừng, do dự, không duy trì chạy xe nửa làn này nửa làn kia.

- Không chuyển nhiều làn cùng lúc bởi điều này sẽ khiến cho người lái sẽ rất khó quan sát, khó kiểm soát tình hình. Chỉ nên chuyển tuần tự từng làn một để đảm bảo an toàn.

- Chỉ chuyển làn khi cần thiết để giúp đảm bảo an toàn, vừa không gây cản trở các phương tiện khác.

Nguồn video: Nguyễn Hải Đăng

