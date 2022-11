Chuyến thăm Thái Lan của Chủ tịch nước: Mở ra kỷ nguyên mới cho quan hệ đối tác

Nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đã thông tin tới báo chí về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm, Thủ tướng Thái Lan cho biết: "Đây là chuyến thăm của người bạn cũ, thân thiết của tôi, chúng tôi từng có thời gian làm việc khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra đây còn là chuyến thăm đầu tiên sau 24 năm của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tới Thái Lan".

Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha nhấn mạnh, thế giới đang đứng trước những khó khăn về kinh tế, Thái Lan và Việt Nam cùng các nước đang tăng tốc phục hồi và phát triển trở lại sau đại dịch Covid-19. Do đó, chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được cả hai nước rất coi trọng.

Thủ tướng Thái Lan phát biểu tại họp báo

"Chúng ta có thể thấy điều này qua số lượng lãnh đạo cấp cao hai nước tham dự hội đàm, họp báo. Dự kiến ngày 17/11 sẽ có cuộc gặp mặt hơn 300 DN tiêu biểu Việt Nam và Thái Lan cùng nhau thảo luận về định hướng phát triển kinh tế, tăng cường quan hệ hai nước chặt chẽ hơn", Thủ tướng Thái Lan thông tin.

Nói về kết quả cuộc hội đàm, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha cho biết, Thái Lan và việt Nam đồng ý "mở ra một kỷ nguyên mới" cho quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường, đặc biệt khi năm tới hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Thái Lan.

"Thái Lan và Việt Nam có vai trò quan trọng trong tiểu vùng và khu vực, do đó hai bên nhất trí hợp tác trên cơ sở vì hoà bình và an ninh chung của khu vực. Hai nước sẽ thường xuyên tổ chức, trao đổi các chuyến thăm và tham vấn về cơ chế chính trị, an ninh, quân sự", Thủ tướng Thái Lan cho biết.

Ngoài ra hai nước cũng sẽ hợp tác trong các lĩnh vực mới như: đấu tranh chống lại tội phạm trên mạng, tội phạm xuyên quốc gia.

Hai nhà lãnh đạo chứng kiến ký kết một số văn kiện hợp tác.

Trong kinh tế, hai nước có vai trò quan trọng trong khu vực cả về quy mô và tiềm năng phát triển, với mối liên hệ sâu sắc trong thương mại và đầu tư. Do đó, Thái Lan và Việt Nam đã đồng ý thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế chặt chẽ, góp phần phục hồi sau đại dịch, với các lĩnh vực thương mại-đầu tư, giao thông vận tải, ngân hàng, kinh tế kỹ thuật số...

Hai bên sẽ ủng hộ, hỗ trợ, giảm các rào cản thương mại giữa hai nước, đặc biệt với các sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi, sản xuất phụ tùng, thiết bị và thuốc. Thủ tướng Thái Lan cho biết, mục tiêu kim ngạch thương mại hai nước đạt 25 tỷ USD vào năm 2025, hai bên sẽ đẩy mạnh đầu tư lẫn nhau và quan tâm hỗ trợ DN 2 nước.

Thái Lan và Việt Nam sẽ kết hợp các lực lượng kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng của tiểu vùng sông Mekong theo “ba kết nối”.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Thái Lan cho biết ông vui mừng sẽ được đón Chủ tịch nước vào ngày 18-19/11 tham dự trong Hội nghị cấp cao APEC.

Chia sẻ với báo chí, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi thăm chính thức Thái Lan trên cương vị Chủ tịch nước và tham dự Hội nghị cấp cao APEC.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại họp báo

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch nước cảm ơn Thủ tướng, Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Thái Lan, đất nước của những nụ cười thân ái, đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng ấm và trọng thị. "Một tình cảm đặc biệt của Thủ tướng Thái Lan dành cho đoàn Việt Nam", Chủ tịch nước bày tỏ.

Chủ tịch nước cho biết đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, đạt nhiều kết quả thực chất và toàn diện.

Chủ tịch nước đồng tình với phát biểu Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha về quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Thái Lan và đánh giá cao đóng góp của phía Thái Lan, cũng như cá nhân Thủ tướng cho sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước.

"Chúng ta đã trở thành những đối tác rất quan trọng của nhau; tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế ngày càng phát triển mạnh. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, kim ngạch 2021 đạt 19 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, tăng 18% và là nhà đầu tư lớn thứ 9/139, với hơn 13 tỷ USD và 670 dự án tại Việt Nam", Chủ tịch nước nói.

Hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương đang phát triển tốt đẹp. Hai nước đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác cùng phục hồi, phát triển sau đại dịch Covid-19.

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Thái Lan, Chủ tịch nước cho biết đã cùng với Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha nhất trí về những định hướng lớn thời gian tới.

Tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị thông qua trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cấp; tổ chức vào thời gian phù hợp cho cuộc họp nội các chung do Thủ tướng hai nước đồng chủ trì và các cơ chế hợp tác song phương khác.

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt mục tiêu 25 tỷ USD vào năm 2025 theo hướng cân bằng và bền vững hơn; tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa và dịch vụ hai nước. Đồng thời, tạo thuận lợi cho DN hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, kinh doanh, kể cả trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, tăng trưởng xanh và bền vững...

Chủ tịch nước cho biết, các lĩnh vực hợp tác quan trọng về kết nối hạ tầng, nông nghiệp, hỗ trợ phát triển, lao động, văn hóa, du lịch, giao lưu DN, nhân dân, địa phương sẽ là trọng tâm của quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng kiều dân hai nước sinh sống, học tập và làm ăn ổn định trên lãnh thổ của nhau trên cơ sở tuân thủ luật pháp sở tại, là cầu nối gắn kết chặt chẽ quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam và Thái Lan.

Hai bên khẳng định tiếp tục tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ Thái Lan đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch APEC 2022.