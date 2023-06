Sáng 16/6, Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết, vừa bắt giữ Cà Thị Xuân (SN 1993, ở xã Chiềng Ngần, TP Sơn La), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh CACC.

Trước đó, ngày 13/6, Công an huyện Thuận Châu tiếp nhận tin báo của một chủ tiệm vàng tại thôn 3, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu về việc tiệm bị mất trộm 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn và 1 đôi hoa tai vàng, tổng trọng lượng 4 chỉ vàng.

Nhận tin báo, công an huyện đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, khẩn trương truy xét nghi phạm gây án. Qua sàng lọc, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Cà Thị Xuân.

Tang vật của vụ án. Ảnh CACC.

Tại cơ quan công an, Cà Thị Xuân khai nhận, khoảng 17h30 ngày 11/6, khi đang ở nhà bố mẹ đẻ ở phường Chiềng An, TP Sơn La, do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lên cửa hàng vàng bạc Tuyền Hằng, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu để lừa chủ cửa hàng là sẽ mua vàng sau đó trộm cắp tài sản.

Lợi dụng sự sơ hở của chủ tiệm vàng, Xuân đã trộm 4 chỉ vàng có tổng trị giá gần 25 triệu đồng, sau đó di chuyển bằng taxi đến 1 cửa hàng vàng bạc khác để tiêu thụ và bắt xe ôm về TP Sơn La.

Đến nay, Công an huyện Thuận Châu đã thu hồi toàn bộ số tài sản bị trộm cắp, trao trả lại cho chủ tiệm vàng.