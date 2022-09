Hà Nội và TP.HCM ngăn ‘thảm họa’ cháy quán karaoke thế nào?

Tại TP.HCM, thực hiện kế hoạch của Công an TP, Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức cũng đang tiến hành kiểm tra an toàn về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar.

Tương tự như ở Bình Dương, những vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội cũng khiến nhiều người ám ảnh về mức độ thiệt hại cả về người và tài sản. Mới đây nhất là vụ cháy karaoke ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) khiến 3 chiến sĩ cứu hỏa hy sinh một lần nữa dấy lên nỗi lo về hoạt động của các quán hát còn xem nhẹ công tác phòng cháy.

Không đảm bảo an toàn phòng cháy, tuyệt đối không cho hoạt động

Sau vụ cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội có một loạt động thái để ngăn ngừa ‘thảm họa’ này. Đầu tiên, TP Hà Nội yêu cầu Công an TP rút kinh nghiệm toàn diện từ các vụ cháy. Cùng đó, Công an Hà Nội được yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý phòng cháy chữa cháy.

Vụ cháy quán karaoke tại quận Cầu Giấy, Hà Nội

Công an TP Hà Nội còn được giao nhiệm vụ tổng hợp danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.

TP Hà Nội yêu cầu các quận huyện trước ngày 20/9 phải kiểm tra xong điều kiện kinh doanh tất cả quán karaoke, bar, vũ trường. Qua rà soát, nếu phát hiện quán cơ sở nào vi phạm, lực lượng chức năng của TP sẽ thu hồi các loại giấy phép kinh doanh.

Sau vụ cháy ở quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao hướng dẫn UBND các quận huyện rà soát công tác cấp phép hoạt động karaoke trên địa bàn. “Đối với quán karaoke không đảm bảo an toàn về phòng cháy thì tuyệt đối không cho phép hoạt động”, ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu.

Thực tế, từ các vụ cháy quán karaoke, TP Hà Nội đưa ra đánh giá chủ quán karaoke chỉ quan tâm đến lợi nhuận, chưa quan tâm đến phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó việc kiểm tra, xử lý, phòng ngừa các sai phạm của lực lượng chức năng chưa triệt để, kiên quyết… Thế nhưng, khi các quán karaoke hoạt động trở lại, bài học này nhanh bị lãng quên, các vụ cháy quán karaoke vẫn xảy ra, vẫn thiệt hại về người.

Theo ông Lê Văn Hoạt, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, để tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi” trong việc kiểm tra, xử lý các quán karaoke vi phạm phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TP, lực lượng chức năng cần có kế hoạch giám sát và tái giám sát.

Ngoài ra, theo ông Lê Văn Hoạt, lực lượng chức năng của TP Hà Nội cần thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, công khai thông tin hoạt động của các quán karaoke để nhân dân giám sát. Nếu phát hiện nguy cơ không an toàn trong phòng cháy chữa cháy, người dân kiến nghị xử lý kịp thời.

Công an TP.HCM tổng kiểm tra an toàn PCCC quán Karaoke, vũ trường

Đoàn công tác của CA TP.HCM sẽ phối hợp với CA các quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar.

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) CA TPHCM cho biết, Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đang tiến hành kiểm tra an toàn về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TP.HCM theo kế hoạch của Công an TP.HCM. Kế hoạch này thực hiện từ ngày 17/8 đến 15/9.

Tổ công tác Công an TP.HCM kiểm tra an toàn PCCC tại quán Karaoke ICool

Theo đó, đoàn tiến hành kiểm tra giấy phép kinh doanh và hồ sơ pháp lý; hệ thống, phương tiện phòng và chữa cháy; các điều kiện an toàn thoát nạn như: Số lượng và tình trạng lối thoát hiểm, khả năng hoạt động của hệ thống chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát hiểm trong cơ sở; điều kiện an toàn về điện, về kết cấu xây dựng công trình, kết cấu các bảng quảng cáo...

Động thái này nhằm hạn chế tối đa các vi phạm phát sinh trực tiếp dẫn đến cháy nổ tại các cơ sở vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian tới, đoàn công tác của Công an Thành phố sẽ phối hợp với Công an quận, huyện, TP. Thủ Đức kiểm tra đột xuất đối với một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TP.

Cũng trong sáng nay, Đoàn của Công an quận 8 do thượng tá Trương Thành Lanh - Phó Trưởng Công an quận kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC & CNCH; hướng dẫn kỹ năng về PPCC và thoát nạn cho các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn.

Tại quán Karaoke ICool số 147 Dạ Nam, phường 3, quận 8, đoàn tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC như: Hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC, công tác tự kiểm tra an toàn PCCC của cơ sở; hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu của công trình, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, lối thoát nạn.

Công an kiểm tra các trang thiết bị PCCC, hệ thống lối thoát nạn

Đặc biệt, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống báo cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và các phương án chữa cháy khi có tình huống xấu bất ngờ xảy ra. Qua kiểm tra thực tế, đoàn cũng đã chỉ ra và hướng dẫn, đề nghị chủ cơ sở nhanh chóng khắc phục ngay một số tồn tại thiếu sót để đảm bảo an toàn PCCC & CNCH tại cơ sở, hạn chế tới mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Hôm qua (6/9), Đoàn của Công an quận 12 cũng đã ra quân kiểm tra hàng loạt cơ sở kinh doanh quán karaoke, vũ trường trên địa bàn.

Dự kiến, chiều 7/9, Công an quận Gò Vấp cũng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai kế hoạch và thực hiện kiểm tra điều kiện an toàn PCCC trên địa bàn.

Liên quan đến tình hình PCCC quán karaoke, tối qua (6/9) tại Bình Dương đã xảy ra vụ cháy lớn quán karaoke An Phú khiến ít nhất 12 người tử vong.

Thời điểm khi xảy ra cháy nhiều khách và nhân viên bên trong hô hoán, tìm cách tháo chạy ra ngoài. Do ở tầng cao nên một số người liều mình nhảy xuống đất để thoát thân. Một số người khác ở tầng cao hơn bị mắc kẹt do khói lửa lớn.