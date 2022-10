Công an TP.HCM làm việc với tài khoản facebook kêu gọi rút tiền ở ngân hàng

Ngày 12/10, thông tin từ cổng thông tin Công an TP.HCM cho hay, ngày 11/10 Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP.HCM phối hợp Công an Quận 12 làm việc với bà N.T.M.H (41 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, Quận 12).

Bà N.T.M.H tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.HCM

Công an xác định, bà H. đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân (có tên “M…M…”) để đăng tải bài viết có nội dung kêu gọi người dân rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (viết tắt là SCB), tạo tâm lý bất an đối với những người gửi tiền tại ngân hàng này, tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Tại cơ quan công an, bà H. thừa nhận hành vi soạn thảo, đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngân hàng. Bà H. đã tự xóa bỏ các thông tin trên và cam kết không tái phạm.

Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý bà H. theo quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, Công an TP.HCM cũng lên tiếng khuyến cáo tất cả các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự; những ai vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong ngày 11/10, Công an TP.HCM cũng lên tiếng bác bỏ những thông tin, hình ảnh xuyên tạc trên mạng xã hội về hoạt động diễn tập năm 2022 do Công an TP.HCM thực hiện tại khu vực tòa nhà tái định cư của Tập đoàn Novaland (số 26 đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.Thủ Đức).

Công an TP.HCM cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các cá nhân tung tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng Công an TP và các tổ chức, cá nhân có liên quan.