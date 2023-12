{"article":{"id":"2221677","title":"Công an TX Sơn Tây tập huấn PCCC cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách","description":"Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, PCCC cho 76 học viên là lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn.","contentObject":"<p>Ngày 27/11, Công an thị xã Sơn Tây tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, phòng cháy chữa cháy cho 76 học viên là lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn thị xã, năm 2023.</p>

<p>Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, Đại tá Mai Trọng Thắng, Trưởng Công an thị xã Sơn Tây, nêu rõ: Công an xã là lực lượng gần dân nhất, là lực lượng đầu tiên nắm bắt tình hình, tiếp nhận các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự xảy ra ở các địa bàn, là đầu mối quan trọng liên kết giữa người dân với chính quyền cấp xã.</p>

<p>Do vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng Công an xã luôn được Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, cấp ủy - chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục.</p>

<p>Thông qua công tác bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của lực lượng Công an xã, góp phần xây dựng lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/sontay-1281.jpg?width=768&s=XW_RS_eb1F4xTZiOVugicQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/sontay-1281.jpg?width=1024&s=HLOmOhIp940NFSx0cy32eg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/sontay-1281.jpg?width=0&s=SBgKOfhKjbFNw29YcV5X5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/sontay-1281.jpg?width=768&s=XW_RS_eb1F4xTZiOVugicQ\" alt=\"sontay.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/sontay-1281.jpg?width=260&s=TLCdeyGTJzfz-btvtY4u_w\"></picture>

<figcaption>Đại tá Mai Trọng Thắng, Trưởng Công an thị xã Sơn Tây</figcaption>

</figure>

<p>Kết thúc lễ khai giảng, các học viên đã được nghe báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề, gồm: Công tác xây dựng mô hình - chuyên đề và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và Công an xã với công tác đảm bảm An ninh trật tự ở xã, thị trấn gắn với nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.</p>

<p>Thời gian bồi dưỡng, tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 27/11/2023 đến ngày 29/11/2023 theo Kế hoạch đã đề ra, đảm bảo việc trang bị thêm kiến thức, bồi dưỡng thêm năng lực cho lực lượng Công an xã để lực lượng này xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã.</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/cong-an-tx-son-tay-tap-huan-pccc-cho-luc-luong-cong-an-xa-ban-chuyen-trach-2221677.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cong-an-tx-son-tay-tap-huan-pccc-cho-luc-luong-cong-an-xa-ban-chuyen-trach-1279.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cong-an-tx-son-tay-tap-huan-pccc-cho-luc-luong-cong-an-xa-ban-chuyen-trach-1280.jpg","updatedDate":"2023-12-01T19:05:13","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"30/11/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221661","title":"Công an huyện Mỹ Đức tuyên truyền PCCC&CNCH cho 7.000 giáo viên, học sinh","description":"Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tổ chức các buổi tuyên truyền kỹ năng, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho cán bộ giáo viên và học sinh cấp THPT trên địa bàn.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-huyen-my-duc-tuyen-truyen-pccc-cnch-cho-7-000-giao-vien-hoc-sinh-2221661.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cong-an-huyen-my-duc-tuyen-truyen-pccccnch-cho-7000-giao-vien-hoc-sinh-1249.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221390","title":"Điện Biên thành lập 58 điểm chữa cháy công cộng tại nhà cán bộ, chiến sĩ","description":"Với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, Công an tỉnh Điện Biên có sáng kiến triển khai lắp đặt các điểm phòng cháy, chữa cháy ngay tại nhà của các cán bộ, chiến sĩ ở khu dân cư.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-bien-thanh-lap-58-diem-chua-chay-cong-cong-tai-nha-can-bo-chien-si-2221390.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-bien-thanh-lap-58-diem-chua-chay-cong-cong-tai-nha-can-bo-chien-si-1227.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:44:12","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219992","title":"Thiếu quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy cho nhà ống đô thị","description":"Thực tế đã xảy ra nhiều vụ cháy nhà ống riêng lẻ để lại hậu quả nặng về người và tài sản, tuy nhiên, loại nhà này hiện chưa có quy chuẩn riêng về phòng cháy, chữa cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thieu-quy-chuan-phong-chay-chua-chay-cho-nha-ong-do-thi-2219992.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thieu-quy-chuan-phong-chay-chua-chay-cho-nha-ong-do-thi-1475.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220645","title":"Mùa thu hoạch mật ong bạc hà ở Hà Giang","description":"Mật ong hoa bạc hà là thương hiệu địa phương, mang lại thu nhập tốt cho đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang. 