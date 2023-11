Nam sinh bị đánh gãy ngón tay Hôm nay 12/11, thông tin từ Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, vừa nhận được báo cáo vụ học sinh lớp 9, Trường THCS Hùng Vương (TP Buôn Ma Thuột) bị đánh gãy ngón tay. Báo cáo của Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột thể hiện, do trước đây, em T.V.Q.Đ (lớp 9G, Trường THCS Hùng Vương) có mâu thuẫn với em A. (Trường THCS Hùng Vương). Đến trưa 3/11, tại hẻm Nguyễn Cư Trinh, phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột), em A. đã nhờ 2 em khác là P.N.A.K và N.Đ.H (cùng học lớp 9D, Trường THCS Lạc Long Quân) đánh em Đ. Hậu quả, em Đ. bị xây xát nhẹ ngoài da và gãy ngón tay út. Vụ việc được một số người quay lại rồi tung lên mạng xã hội. Điều đáng nói, trong clip thể hiện ít nhất 5 em lao vào đấm đá, dùng mũ bảo hiểm đánh em Đ. Nhóm học sinh rất hung hăng dù em Đ. đã bị ngã xuống đất nhưng các nam sinh không ngừng đấm đá và dùng mũ bảo hiểm đánh bạn. Tuy nhiên, báo cáo của Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột chỉ có 2 em đánh em Đ. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột, xác nhận báo cáo này dựa trên báo cáo của 2 trường THCS Lạc Long Quân và THCS Hùng Vương. "Vụ việc đang được công an vào cuộc xác minh và phải chờ kết quả cuối cùng sẽ thông tin thêm", ông Thọ cho hay.