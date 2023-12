{"article":{"id":"2222434","title":"Nhân vật truyền cảm hứng của VietNamNet: Người bình thường làm điều phi thường","description":"Những câu chuyện truyền cảm hứng của VietNamNet cho độc giả thấy rằng quanh ta vẫn còn biết bao trái tim nhân hậu, biết bao con người thông qua cuộc đời thật của mình truyền cảm hứng sống tốt hơn, sống người hơn.","contentObject":"<p>Báo chí không chỉ phát hiện, cung cấp và lan tỏa thông tin đến công chúng, thỏa mãn nhu cầu thông tin, giải trí cho công chúng, mà còn đảm nhận vai trò lớn hơn, cao cả hơn nữa là mang đến cho công chúng niềm tin, sự hứng khởi trước những điều tốt đẹp mà cuộc sống sôi động đang diễn ra.</p>

<p>Một lối sống đẹp, một hành động tích cực, bản lĩnh của ai đó biết cách vượt lên hoàn cảnh, vượt lên những khó khăn, sự trớ trêu của số phận để tồn tại, phát triển trong sự chở che, bao dung, động viên của cộng đồng, mặc nhiên đã là những giá trị văn hóa mà không giá trị mang tính vật chất nào có thể đo đếm được. </p>

<p>Một cô gái không tay đã không chịu ngồi yên, mặc cuộc đời trôi theo ngày tháng tẻ nhạt mà đã biết tự đứng lên trên đôi chân của mình, biến cái không thể trở thành có thể để mang tri thức đến với học sinh và những số phận không may mắn. Đó không chỉ là nghị lực phi thường mà là văn hóa sống. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/giang-a-chu-1252.jpg?width=768&s=crQF3b974zWsQnEvBJry_A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/giang-a-chu-1252.jpg?width=1024&s=eVukkCCmCNXrFyfDvBpPrg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/giang-a-chu-1252.jpg?width=0&s=n-qHtzh7jMm_bGQ_8pmdVg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/giang-a-chu-1252.jpg?width=768&s=crQF3b974zWsQnEvBJry_A\" alt=\"giang a chu.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/giang-a-chu-1252.jpg?width=260&s=pXegdkJhtReWSx_ZEBTtCA\"></picture>

<figcaption>Tráng A Chu - người Mông làm du lịch cộng đồng </figcaption>

</figure>

<p>“Không có ngọn núi nào cao quá đầu gối người Mông” là câu nói không chỉ để miêu tả đôi chân người Mông bao đời nay đã chinh phục hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, cõng đất lên trời đổ vào hốc đá, cho cây ngô, cây cải mọc lên, mà còn để nói về những chàng trai, những cô gái Mông không bao giờ lùi bước trước khó khăn của cuộc sống; thiếu cả cơm áo, thiếu cả thông tin… Tráng A Chu đã nắm bắt cơ hội để đổi đời nhờ làm du lịch cộng đồng. Giá trị sống anh mang lại không chỉ là bát cơm tấm áo mà lớn hơn, đó là tấm gương về nghị lực vươn lên của lớp trẻ. </p>

<p>Một bà mẹ vợ lại đi tổ chức cưới vợ cho con rể cũ của mình và yêu thương, chăm chút đôi vợ chồng trẻ như con đẻ. Vỗ tay, chúc mừng họ thì dễ, nhưng dễ mấy ai làm được như bà Lê Thị Sáu… </p>

<p>Đi tu mà không xa rời cuộc sống, không ngần ngại khi nói về những lẽ thường của đời sống mà mọi người đang đối diện, đang trải qua… giúp có cách suy nghĩ, lối sống tốt hơn, tích cực hơn, làm nhiều việc thiện lành hơn… đó là cách tu, cách hành đạo của nhà sư trẻ Minh Niệm.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/2-minh-niem-911-1253.jpeg?width=768&s=KESwQOHqTU-3eRdYF5Yhqw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/2-minh-niem-911-1253.jpeg?width=1024&s=7lCcnBeniKTijOaxX3WjAg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/2-minh-niem-911-1253.jpeg?width=0&s=kXUwBLJKH3abqawU_W2t4Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/2-minh-niem-911-1253.jpeg?width=768&s=KESwQOHqTU-3eRdYF5Yhqw\" alt=\"2 minh niem 911.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/2-minh-niem-911-1253.jpeg?width=260&s=a4SylIRZT68_a8SVeLSvvA\"></picture>

<figcaption>Sư Minh Niệm - người có nhiều bài giảng chữa lành cho cộng đồng</figcaption>

</figure>

<p>Một hoa hậu, một vận động viên, một anh chàng nhà quê cùng mẹ chế biến món ăn truyền thống… nhiều lắm những tấm gương bình dị như thế mà báo VietNamNet đã đem đến cho bạn đọc, truyền cảm hứng về những lối sống tích cực để công chúng có thêm niềm tin và nghị lực học tập, phấn đấu, cùng nhau dựng xây cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, văn minh hơn, con người hơn. </p>

<p>Báo chí không chỉ là thông tin. Báo chí còn phải là phương tiện hướng con người ta biết đúng - sai, thiện - ác, tích cực - tiêu cực… để con người và cuộc sống của chúng ta ngày một tốt hơn. Những “nhân vật truyền cảm hứng”, hay chính xác hơn là chính VietNamNet đã “truyền cảm hứng” tích cực cho công chúng của mình. </p>

<p>Những câu chuyện truyền cảm hứng của VietNamNet cho độc giả thấy rằng quanh ta vẫn còn biết bao trái tim nhân hậu, biết bao con người thông qua cuộc đời thật của mình truyền cảm hứng sống tốt hơn, sống người hơn trong một xã hội đang đan xen thật giả khó lường.</p>

<p>Báo VietNamNet làm được một việc quả là ý nghĩa khi giới thiệu 10 nhân vật để độc giả bình chọn là nhân vật truyền cảm hứng trong năm. Đây thực sự là một chương trình bình dị mà sâu lắng.</p>

<p>Mỗi người trong 10 nhân vật được lựa ra đều mang trong mình sự đời thường, nhưng cũng lại ẩn chứa những điều phi thường. Lướt qua cuộc đời của họ, bạn chợt nhận ra những giá trị, những bài học mình thu nhận được.</p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1701611992905\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2218347\"><a href=\"/nhung-nguoi-truyen-cam-hung-song-cho-toi-moi-ngay-2218347.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/368799866-1378621873050618-3971820415420854318-n-1330.jpg?width=0&s=oY2b3ohVnX8FbTdNplbZow\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/368799866-1378621873050618-3971820415420854318-n-1330.jpg?width=260&s=lGo-eTtoPzbVTKUynWmkMw\" alt=\"Những người truyền cảm hứng sống cho tôi mỗi ngày\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/nhung-nguoi-truyen-cam-hung-song-cho-toi-moi-ngay-2218347.html\">Những người truyền cảm hứng sống cho tôi mỗi ngày</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">\"Những con người này hơn lúc nào hết cho thấy rằng thế giới này, cộng đồng này vẫn là một nơi tốt đẹp, một chốn đáng sống và đáng để mỗi con người cần chung tay góp sức xây dựng\".</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2213963\"><a href=\"/bi-ung-thu-mau-van-chay-thoat-tu-than-lam-lam-duoc-roi-2213963.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/bi-ung-thu-mau-van-chay-thoat-tu-than-lam-lam-duoc-roi-430.jpg?width=0&s=2W7Mq4uYkze_O9RuJCx_OA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/bi-ung-thu-mau-van-chay-thoat-tu-than-lam-lam-duoc-roi-430.jpg?width=260&s=X63ct1XEk24OQiEIbzlplw\" alt=\"Bị ung thư máu vẫn ‘chạy thoát’ tử thần: Lâm làm được rồi!\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/bi-ung-thu-mau-van-chay-thoat-tu-than-lam-lam-duoc-roi-2213963.html\">Bị ung thư máu vẫn ‘chạy thoát’ tử thần: Lâm làm được rồi!</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Từng suy sụp khi biết mình bị ung thư máu, anh Ngô Lâm quyết định đứng dậy, vượt qua 31 lần hóa trị, xạ trị. Niềm đam mê chạy marathon và nghị lực của anh đã tiếp thêm cho nhiều người niềm tin, sức mạnh để chữa bệnh.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2214761\"><a href=\"/thay-minh-niem-dan-than-chua-lanh-gieo-hat-mam-yeu-thuong-2214761.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/thay-minh-niem-dan-than-chua-lanh-gieo-hat-mam-yeu-thuong-397.png?width=0&s=izXUw6EEq6SAuR6wCSAWcQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/thay-minh-niem-dan-than-chua-lanh-gieo-hat-mam-yeu-thuong-397.png?width=260&s=NINkLlqjICreYY79B3P4Fg\" alt=\"Thầy Minh Niệm: Dấn thân chữa lành, gieo hạt mầm yêu thương\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/thay-minh-niem-dan-than-chua-lanh-gieo-hat-mam-yeu-thuong-2214761.html\">Thầy Minh Niệm: Dấn thân chữa lành, gieo hạt mầm yêu thương</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Khi trải qua mọi nỗi đau trần thế, thấy mình đã sống trọn kiếp người, nỗi trăn trở duy nhất của thầy Minh Niệm là chưa giúp đời, giúp người được nhiều nhất có thể.</div>

</div>

</article>

</div>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/nhan-vat-truyen-cam-hung-cua-vietnamnet-nguoi-binh-thuong-lam-dieu-phi-thuong-2222434.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nhan-vat-truyen-cam-hung-cua-vietnamnet-nguoi-binh-thuong-lam-dieu-phi-thuong-1250.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/368799866-1378621873050618-3971820415420854318-n-1251.jpg","updatedDate":"2023-12-04T00:41:09","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"04/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222479","title":"Lịch sử ít ai biết của chợ Giáng sinh và những phiên chợ đặc biệt nhất","description":"Chợ Giáng sinh, điển hình là các chợ Giáng sinh ở châu Âu có một lịch sử dài lâu hơn chúng ta nghĩ. Tiền thân của sự kiện này đơn giản chỉ là một phiên chợ được tổ chức vào tháng 12 ở Vienna, Áo vào thời Trung cổ.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-su-it-ai-biet-den-cua-cho-giang-sinh-va-nhung-phien-cho-dac-biet-nhat-2222479.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/lich-su-it-ai-biet-den-cua-cho-giang-sinh-va-nhung-phien-cho-dac-biet-nhat-1270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222447","title":"Cô dâu được hỏi cưới bằng 10 xe rùa chở sính lễ: Mỗi ngày về nhà mẹ đẻ 10 lần","description":"Yêu nhau 3 năm 8 tháng, chàng trai Tuyên Quang quyết định thuê 10 chiếc xe rùa, chở sính lễ đến hỏi cưới cô hàng xóm.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-gai-duoc-hoi-cuoi-bang-10-xe-rua-cho-sinh-le-moi-ngay-ve-nha-me-de-10-lan-2222447.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/co-gai-duoc-hoi-cuoi-bang-10-xe-rua-cho-sinh-le-moi-ngay-ve-nha-me-de-10-lan-1111.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222381","title":"Cụ Hoàng Đạo Thúy và tình nghĩa sâu nặng với cuộc hôn nhân mai mối","description":"\"Con cháu sau này cũng nhiều lần hỏi: Ông bà lấy nhau không tìm hiểu như thế thì sống với nhau thế nào? Bố tôi luôn nói: Dù có tìm hiểu, yêu đương hay không, khi đã lấy người ta làm vợ thì phải chung thuỷ và tôn trọng nhau cho đến cuối đời\".","displayType":12,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cu-hoang-dao-thuy-va-tinh-nghia-sau-nang-voi-cuoc-hon-nhan-mai-moi-2222381.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cu-hoang-dao-thuy-va-tinh-nghia-sau-nang-voi-cuoc-hon-nhan-mai-moi-1090.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:36:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/emagazine.svg","avatarIconPosition":7,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000T"},{"id":"2220347","title":"Chàng rể 5 năm ở nhà vợ phải lén lút khấn vái bố mẹ đẻ","description":"Suốt 5 năm ở rể, tôi luôn đau đáu về bố mẹ đẻ đã khuất. Tôi chỉ muốn làm tròn chữ hiếu, được hương khói cho bố mẹ nhưng sao khó quá.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/o-re-5-nam-toi-phai-len-lut-khan-vai-bo-me-de-2220347.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anhdd-pikist-946.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T20:35:38","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221781","title":"Cụ bà U80 lập kỷ lục 8 tư thế yoga nổi trên mặt nước, xoay 80 vòng dưới nước","description":"78 tuổi, bà Phạm Thị Ngọc Cầm (Long Biên, Hà Nội) vẫn sáng sáng tập yoga, chiều đến lại nhảy xuống bể bơi “làm” vài vòng.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cu-ba-u80-lap-ky-luc-8-tu-the-yoga-noi-tren-mat-nuoc-xoay-80-vong-duoi-nuoc-2221781.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cu-ba-u80-lap-ky-luc-8-tu-the-yoga-noi-tren-mat-nuoc-xoay-80-vong-duoi-nuoc-546.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T14:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222222","title":"Lấy nhau 2 tháng, tôi vẫn chưa có đêm tân hôn cùng chồng","description":"Dù đã kết hôn 2 tháng nhưng tôi vẫn không có đêm tân hôn với chồng. Mỗi lần tôi chủ động bày tỏ ý muốn được gần gũi, chồng tôi đều tìm đủ lý do để né tránh.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lay-nhau-2-thang-toi-van-chua-co-dem-tan-hon-cung-chong-2222222.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/lay-nhau-2-thang-toi-van-chua-co-dem-tan-hon-cung-chong-558.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T14:30:44","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222214","title":"Chồng ngoan lộ chuyện ngoại tình vì câu nói ngây thơ của con gái 4 tuổi","description":"Mẹ tôi từng nói: \"Đàn ông có quá nhiều ưu điểm cũng chính là một loại nhược điểm\". Mẹ lo tôi sẽ phải vất vả để giữ chồng. Tôi sợ rằng, mẹ đã nói đúng.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chong-ngoan-lo-chuyen-ngoai-tinh-vi-cau-noi-ngay-tho-cua-con-gai-4-tuoi-2222214.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/chong-ngoan-lo-chuyen-ngoai-tinh-vi-cau-noi-ngay-tho-cua-con-gai-4-tuoi-368.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:54:32","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222076","title":"Cuộc sống hiện tại của cô bé không có mũi, phải thở bằng miệng","description":"IRELAND - Cô bé được biết đến với cái tên \"Voldemort nhí\" vì sinh ra không có mũi, nổi tiếng nhờ vẻ ngoài khác lạ.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyện lạ","detailUrl":"/doi-song/chuyen-la","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/chuyen-la","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoc-song-hien-tai-cua-co-be-khong-co-mui-phai-tho-bang-mieng-2222076.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cuoc-song-hien-tai-cua-co-be-khong-co-mui-phai-tho-bang-mieng-299.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:37:01","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221765","title":"Cuối tuần hẹn hò ở nơi ‘tự do, tự lo’ trên tầng 4 chung cư cũ Hà Nội","description":"Quán trà nằm ở tầng 4 của một chung cư cũ trong con ngõ nhỏ phố Đào Tấn, Hà Nội. Khách đến đây tự do lựa chọn loại trà, ấm chén, chỗ ngồi… và thưởng trà trong tiếng nhạc du dương.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoi-tuan-hen-ho-o-noi-tu-do-tu-lo-tren-tang-4-chung-cu-cu-ha-noi-2221765.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cuoi-tuan-hen-ho-o-noi-tu-do-tu-lo-tren-tang-4-chung-cu-cu-ha-noi-876.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:00:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220512","title":"Bi kịch của người đàn ông lớn tuổi, thành đạt, thích 'cơi nới'","description":"Những người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình nhưng ngoại tình, dù được thỏa mãn ham muốn trong thời gian cơi nới thêm \"phòng nhì\" nhưng lại gánh chịu nhiều hệ lụy về sau.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-kich-cua-nguoi-dan-ong-lon-tuoi-thanh-dat-thich-coi-noi-2220512.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/dan-ong-904.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222081","title":"Khách dẫn trẻ con ngồi kín 2 bàn tiệc, mẹ chồng nàng dâu khẩu chiến ở đám cưới","description":"Tiệc cưới của tôi chuẩn bị 30 bàn thì có đến 2 bàn trẻ con ngồi kín. Đó là con cháu của khách bên nhà chồng dẫn theo. Tôi và mẹ chồng đã cãi nhau ngay trong buổi lễ.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-dan-tre-con-ngoi-kin-2-ban-tiec-me-chong-nang-dau-khau-chien-o-dam-cuoi-2222081.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/pexels-rene-asmussen-4181649-872.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T21:02:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221944","title":"Bạn trai cũ kết hôn, tôi bất ngờ khi thấy cô dâu trong ảnh cưới","description":"Nghe tin bạn trai cũ sắp cưới vợ, tôi không tránh khỏi tò mò. Tôi vào trang cá nhân của anh và xem ảnh đại diện mới. Nhìn cô dâu trong bức hình cưới, tôi phải dụi mắt mấy lần.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-trai-cu-ket-hon-toi-bat-ngo-khi-thay-co-dau-trong-anh-cuoi-2221944.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/anhdd-pxfuel-637.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T16:55:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221948","title":"Mở món quà vợ được tặng khi tốt nghiệp, chồng bất ngờ phát hiện bí mật","description":"TRUNG QUỐC - Dọn nhà, một người đàn ông vô tình thấy món quà vợ được tặng từ khi tốt nghiệp. Tò mò, anh mở ra xem rồi phát hiện một bí mật khiến cả hai bất ngờ.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mo-mon-qua-vo-duoc-tang-khi-tot-nghiep-chong-bat-ngo-phat-hien-bi-mat-2221948.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/anhdd-594.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T16:27:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222032","title":"ZaloPay lan toả phong cách sống đa năng tại Thủ đô","description":"ZaloPay QR Đa Năng đã tổ chức sự kiện workshop và mang đến không gian trưng bày, trải nghiệm bắt mắt tại cửa hàng Decathlon Long Biên (Tasco Mall, Long Biên, Hà Nội).","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/zalopay-lan-toa-phong-cach-song-da-nang-tai-thu-do-2222032.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/zalopay-lan-toa-phong-cach-song-da-nang-tai-thu-do-545.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T15:15:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220403","title":"Bên trong bữa tiệc ra mắt giới thượng lưu của những ái nữ nhà siêu giàu","description":"PHÁP - Dạ tiệc Le Bal là một sự kiện thường niên dành cho những tiểu thư, ái nữ con nhà siêu giàu, giới quý tộc, gia đình nổi tiếng... ra mắt giới thượng lưu.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ben-trong-bua-tiec-ra-mat-gioi-thuong-luu-cua-nhung-ai-nu-nha-sieu-giau-2220403.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/dahoi3-417.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T12:23:57","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221644","title":"Cách làm bánh khúc cây cho lễ Giáng sinh","description":"Bánh khúc cây là món không thể thiếu vào mỗi dịp lễ Giáng sinh. Cách làm bánh khúc cây không quá phức tạp. Hãy cùng VietNamNet trổ tài làm bánh khúc cây tại nhà nhé.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-banh-khuc-cay-cho-le-giang-sinh-2221644.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cach-lam-banh-khuc-cay-cho-le-giang-sinh-271.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T10:30:05","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221939","title":"Cưới lần hai với người chồng hơn 40 tuổi, tôi gặp cú sốc đêm tân hôn","description":"Đêm tân hôn tưởng chừng hạnh phúc, ngọt ngào lại biến thành vũng lầy, khiến tôi nhận ra bộ mặt thật của chồng mới cưới.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoi-lan-hai-voi-nguoi-chong-hon-40-tuoi-toi-gap-cu-soc-dem-tan-hon-2221939.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cuoi-lan-hai-voi-nguoi-chong-hon-40-tuoi-toi-gap-cu-soc-dem-tan-hon-248.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T10:04:24","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221681","title":"Chàng trai gặp rắc rối vì bố đặt tên Nguyễn Nhớ Em, tiết lộ bí mật của bản thân","description":"Ẩn sau cái tên lạ, cuộc đời Nguyễn Nhớ Em có những khúc cua không ngờ. Gần đây nhất, chàng trai Cà Mau quyết định công khai giới tính, mong thoát cảnh “năm sau cưới vợ”.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chang-trai-gap-rac-roi-vi-bo-dat-ten-nguyen-nho-em-tiet-lo-bi-mat-cua-ban-than-2221681.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chang-trai-gap-rac-roi-vi-bo-dat-ten-nguyen-nho-em-tiet-lo-bi-mat-cua-ban-than-238.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:43:27","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221711","title":"Bí quyết sửa nhà như ý, nhẹ gánh chi phí dịp cuối năm","description":"Là việc hầu như “mỗi năm chỉ có một lần”, nhưng nhiều ngưởi lo ngại sửa chữa nhà cửa dịp cuối năm kéo theo nhiều phát sinh về chi phí và thời gian không như kế hoạch.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-quyet-sua-nha-nhu-y-nhe-ganh-chi-phi-dip-cuoi-nam-2221711.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bi-quyet-sua-nha-nhu-y-nhe-ganh-chi-phi-dip-cuoi-nam-963.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211099","title":"Người phụ nữ cưới vợ cho con rể cũ, đón thêm thành viên nhí, nhà đầy ắp tiếng cười","description":"Con dâu mới ngoan ngoãn, con rể hạnh phúc hẳn lên, con gái ruột vui vẻ đón nhận - đó là điều mong mỏi nhất của bà Sáu - người phụ nữ cưới vợ mới cho con rể cũ.","displayType":12,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-cuoi-vo-cho-con-re-cu-don-thanh-vien-nhi-nha-day-ap-tieng-cuoi-2211099.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/12-ava-414.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T06:39:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/emagazine.svg","avatarIconPosition":7,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000T"},{"id":"2221826","title":"Về hưu 5 năm, mẹ đơn thân hối tiếc vì đã không làm 3 điều này ở độ tuổi 20","description":"MỸ - Mẹ đơn thân nuôi 3 đứa con đang tận hưởng cuộc sống đơn giản, vui vẻ ở độ tuổi nghỉ hưu. Khi hoài niệm về quá khứ, về tuổi trẻ, cô cũng có những điều nuối tiếc.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-huu-5-nam-me-don-than-hoi-tiec-vi-da-khong-lam-3-dieu-nay-o-do-tuoi-20-2221826.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ve-huu-5-nam-me-don-than-hoi-tiec-vi-da-khong-lam-3-dieu-nay-o-do-tuoi-20-1430.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221408","title":"Câu chuyện buồn về con voi 'cô đơn nhất thế giới'","description":"PHILIPPINES - Hơn 4 thập kỷ, con voi sống đơn độc trong sở thú, dành gần cả cuộc đời quanh những bức tường.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyện lạ","detailUrl":"/doi-song/chuyen-la","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/chuyen-la","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cau-chuyen-buon-ve-con-voi-co-don-nhat-the-gioi-2221408.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cau-chuyen-buon-ve-con-voi-co-don-nhat-the-gioi-900.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221269","title":"Dù gia đình khá giả, tôi vẫn tình nguyện ở rể vì một lý do","description":"Dù gia đình khá giả và vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ, tôi vẫn quyết định đến nhà vợ ở rể với hy vọng có được hạnh phúc hôn nhân.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-gia-dinh-kha-gia-toi-van-tinh-nguyen-o-re-vi-mot-ly-do-2221269.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-gia-dinh-kha-gia-toi-van-tinh-nguyen-o-re-vi-mot-ly-do-932.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214866","title":"'Thủ phạm' bí ẩn khiến ao nước ở Hawaii chuyển sang màu hồng","description":"MỸ- Ao nước ở Hawaii bất ngờ chuyển sang màu hồng. Rất nhiều du khách bắt đầu tụ tập quanh khu vực để ngắm nhìn màu sắc hiếm thấy này.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyện lạ","detailUrl":"/doi-song/chuyen-la","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/chuyen-la","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-pham-bi-an-khien-ao-nuoc-o-hawaii-chuyen-sang-mau-hong-2214866.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thu-pham-bi-an-khien-ao-nuoc-o-hawaii-chuyen-sang-mau-hong-461.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217495","title":"Cựu CEO tiết lộ sự thật về những người thành công","description":"MỸ - Gần như mọi người thành công đều có sự tự tin. Tuy nhiên, tự tin đến mức ảo tưởng sẽ phản tác dụng.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-ceo-tiet-lo-su-that-ve-nhung-nguoi-thanh-cong-2217495.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cuu-ceo-tiet-lo-su-that-ve-nhung-nguoi-thanh-cong-748.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:56:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa