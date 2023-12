{"article":{"id":"2221890","title":"Món ăn nào được ví như 'linh hồn' của ẩm thực đất Cảng?","description":"Đặc sản Hải Phòng nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, có hương vị lạ miệng, cuốn hút thực khách từ nguyên liệu, cách chế biến cho đến cách ăn. Một số đặc sản trứ danh có thể kể đến như bánh đa cua, bánh mì cay, nem cua bể, bún cá cay, Chả chìa,...","contentObject":{"content":"","conclusion":"<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1701452196156\" data-temp=\"template20\">

Món ăn nào được ví như là 'linh hồn' của nền ẩm thực đất Cảng?

A. Bánh đa cá
B. Bánh đa cua
C. Bánh đa mực

<p>Tùy theo khẩu vị, du khách có hai lựa chọn với bánh đa cua đồng hoặc cua bể. Đặc biệt, món bánh đa làm từ cua bể thay vì cua đồng được ưa chuộng hơn cả bởi nước dùng ngọt thanh, đậm đà.</p>

<p>Ngoài nguyên liệu chính là bánh đa đỏ và cua như tên gọi thì một bát đầy đủ sẽ bao gồm thêm nhiều “topping” như bề bề, chả lá lốt, tôm, chả cá…ăn kèm rau sống và quẩy mềm. Đặc biệt, phần nước dùng được chế biến từ cua có vị ngọt thanh, dậy mùi thơm, níu chân du khách ngay từ lần thưởng thức đầu tiên.</p>

Bánh mì cay nổi tiếng Hải Phòng có nhân bên trong là gì?

A. Pate
B. Ruốc tôm
C. Xà xíu

<p>Bánh mì cay, hay còn được gọi là bánh mì que, là một thức quà ăn vặt nổi tiếng và đặc trưng của Thành phố Cảng. Chiếc bánh mì nhỏ xíu chỉ cỡ hai đầu ngón tay, dài chừng 20cm với lớp vỏ giòn và phần nhân pa-tê mềm, béo ngậy khiến ai ăn một lần cũng nhớ mãi.</p>

Tên món nem nổi tiếng Hải Phòng được gói hình vuông, kích thướng 'khủng'?

A. Nem Nắm
B. Nem Phùng
C. Nem cua bể

<p>Nem cua bể có nguyên liệu đặc trưng là cua được đánh bắt từ các vùng biển của Hải Phòng. Kết hợp với các nguyên liệu khác được tuyển chọn kỹ càng như tôm, thịt, mộc nhĩ,... và công thức nêm gia vị đặc trưng đã tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn mà du khách nào đặt chân tới đây đều phải thưởng thức một lần.</p>

<p>Nem cua bể ngon nhất khi thưởng thức nóng, ăn kèm nước chấm tỏi ớt chua ngọt và rau thơm. Món ăn có vị béo ngậy, ngọt thanh, ăn cùng bún rất hấp dẫn. Giá mỗi chiếc nem cua bể dao động từ 60.000 – 80.000 đồng.</p>","id":"2740014d-47c0-4bb1-82d7-d1f66e3c343a","mediaUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/thanh-pham-1-1-8326-1668826338-109.jpg","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Món bún gì nổi tiếng ở Hải Phòng được thực khách yêu thích?","answers":[{"answer":"A. Bún riêu cua","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"B. Bún cá cay","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"C. Bún bò huế","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Là một trong những món ăn được giới thiệu trên bản đồ ẩm thực Hải Phòng, bún cá cay hấp dẫn thực khách vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Khi trào lưu food-tour bùng nổ, nhiều du khách từ Hà Nội, Quảng Ninh,... không ngần ngại lặn lội về đây để thưởng thức món bún cá cay nức tiếng.</p>

<p>Một bát bún cá cay đầy đủ được phục vụ gần chục nguyên liệu như cá chiên, dạ dày cá, chả cá các loại, bóng cá, lòng dồi cá,... và gây ấn tượng với phần nước dùng ngọt thanh. Món ăn này rất thích hợp để ăn trong ngày lạnh giá hoặc những ngày thời tiết “ẩm ương”.</p>

Địa điểm nào ở Hải Phòng được mệnh danh là "thiên đường ăn vặt"?

A. Hạ Lũng
B. Cát Hải
C. Cao Nhân

<p>Chả chìa được chế biến từ những nguyên liệu bao gồm thịt lợn, mỡ phần, và đặc biệt là mực phơi một nắng Cát Bà cùng các loại gia vị khác.</p>

<p>Sau khi trộn kỹ và xay nhuyễn nguyên liệu ra rồi thì sẽ được nặn xung quanh cây mía đã được chẻ nhỏ ra. Chính vì thế, món chả này có một vị thơm rất đặc biệt, ăn cảm thấy mềm và vị ngọt rất tự nhiên của các nguyên liệu.</p>

<p>Mỗi du khách khi đến với Hải Phòng đều nhất định phải mua bằng được món chả này về làm quà cho gia đình, người thân và bạn bè.</p>","id":"67d71927-19b0-4d6c-abc3-6a7f2381507a","mediaUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cha-chia-04-1630836296-111.webp","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Địa điểm nào ở Hải Phòng được mệnh danh là “thiên đường ăn vặt”?

A. Chợ Cát Bi
B. Chợ Chu Văn An
C. Chợ Bàn Cờ

<p>Chợ nằm khá xa trung tâm thành phố nhưng khu chợ này vẫn luôn tấp nập người vào người ra. Tại những tụ điểm ăn uống này, tất tần tật các món ăn đặc sản của Hải Phòng như giá bể, bì bò, bánh bèo, chè, cháo bề bề, bánh khọt, dồi sụn... đều được bán và bày biện hấp dẫn tại mỗi gian hàng.</p>

<p></p>

<p></p>","id":"1b5d113f-8723-4080-ae17-0d53cab6d07a","mediaUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cho-cat-bi-308jpg-ok-112.jpg","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Món cháo bình dân có tên gọi lạ tai, thực khách ‘ăn là khoái’?","answers":[{"answer":"A. Cháo ấu tẩu","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"B. Cháo Se","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"C. Cháo khoái","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"}],"explain":"<p>Nếu như các món cháo thông thường có màu trắng thì cháo khoái Hải Phòng lại nổi bật với sắc xanh. Để có được màu xanh mát mắt này thì người ta sẽ sử dụng lá dứa hoặc lá rau ngót.</p>

<p>Nếu có dịp ghé thăm Hải Phòng, du khách có thể dễ dàng tìm kiếm và thưởng thức đặc sản cháo khoái ở những quán ăn ven đường, trên những gánh hàng rong hay trong các khu chợ truyền thống. Mỗi suất cháo khoái chỉ 15.000 đồng, bao gồm phần cháo có màu xanh hấp dẫn từ rau ngót xay nhuyễn, ăn kèm đậu xanh tán mịn và hành phi.</p>

A. Cháo ấu tẩu
B. Cháo Se
C. Cháo khoái 