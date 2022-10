Đâm chết người chung xóm trọ ở TP.HCM rồi đến công an đầu thú

Tối 9/10, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong toả hiện trường, để điều tra vụ án mạng xảy ra tại một khu trọ trong hẻm số 440 đường Nơ Trang Long, phường 13.

Công an điều tra hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Linh An

Nghi can gây án là Nguyễn Trương Phước Cường (22 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) đã đầu thú sau khi gây án. Nạn nhân là ông L.C.T (48 tuổi).

Được biết, nạn nhân T. và nghi can Cường là hàng xóm ở chung khu trọ tại địa điểm nói trên.

Trước đó, 18h30 cùng ngày người dân phát hiện ông T. nằm gục trong hẻm, khi tiếp cận thì thấy ông này bị đâm, mất máu nhiều. Khi nhận tin báo, công an địa phương có mặt đưa ông T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công an nhanh chóng xác định nghi can gây án là Cường. Nhưng sau đó Cường đã đến Công an phường đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi.