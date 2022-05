Sáng 5/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết chia sẻ sự việc: Hai nữ du khách trẻ người nước ngoài bị tài xế taxi lấy mất điện thoại di động ở phố cổ Hà Nội.

Theo bài đăng, vào khoảng 3h sáng ngày 5/5, những người có mặt ở góc phố Cấm Chỉ giao Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội giật mình vì tiếng la hét thất thanh của 2 cô gái trẻ ngoại quốc. Khi một số người dân đến hỏi thăm thì được biết 2 nữ du khách là người Nga, mới đến Việt Nam được 2 ngày.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc đó, khoảng 2h45 - 2h50, 2 nữ du khách này gọi taxi và nhờ tài xế cắm sạc pin điện thoại, đồng thời đưa hết đồ lên taxi. Sau đó, cả hai nói tài xế taxi chờ để họ đổi tiền USD sang tiền Việt Nam. Tuy nhiên khi 2 cô gái vừa quay lưng, bất ngờ tài xế taxi phóng đi mất, mang theo 2 chiếc điện thoại của 2 nữ du khách.

Là một trong những người chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Hoàng Hải (Đống Đa, Hà Nội) đã đến trao đổi bằng tiếng Anh với hai nữ du khách. "Thời điểm đó, hai bạn ấy khá căng thẳng, liên tục bày tỏ sự bức xúc. Khi chúng tôi tiến tới hỏi thăm, tìm hiểu để giúp đỡ thì họ có tâm lý đề phòng, không tin tưởng", anh Hải chia sẻ.

Sau ít phút, hai nữ du khách mới trấn tĩnh, kể lại sự việc. "Họ thậm chí không nhớ tên và địa chỉ khách sạn. Mọi thông tin của họ đều lưu trữ trong máy điện thoại. Tôi và bạn bè đã hỗ trợ đưa hai người đến trụ sở Công an phường Hàng Bông trình báo. Nhưng do bất đồng ngôn ngữ và du khách bối rối nên phía công an tư vấn họ về nhờ nhân viên khách sạn viết trình báo để xử lý", anh Hải chia sẻ.

Anh Hải cho biết, là một người Việt Nam, anh rất bức xúc khi ngay tại Hà Nội vẫn tồn tại hiện tượng cướp đồ của du khách. "Hành vi ấy khiến hai nữ du khách mất thiện cảm về du lịch và con người Việt Nam. Tôi và bạn bè ai nấy đều bức xúc. Đến gần 5h sáng, hai nữ du khách vẫn khóc và liên tục hỏi: "Tại sao bạn lại giúp tôi?"; "Tôi chỉ muốn tìm lại điện thoại và về nhà ngay lập tức", anh Hải kể.

"Tôi chỉ mong, sự giúp đỡ thật lòng của chúng tôi và sự vào cuộc của cơ quan chức năng có thể giúp hai nữ du khách có cái nhìn khách quan hơn về con người Việt Nam. Hy vọng họ có thể hiểu rằng việc họ gặp chỉ là rủi ro chứ không phải là hiện tượng phổ biến ở Việt Nam", anh Hải bày tỏ.

Trưa 5/5, Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt được tài xế taxi có hành vi lấy 2 chiếc điện thoại của du khách người Nga vào sáng nay (5/5).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, sự việc đang khiến dư luận bức xúc.

"Hà Nội đang cố gắng mở cửa du lịch, chào đón du khách quốc tế quay trở lại. Vì một hành động tham lam của cá nhân mà làm mất hình ảnh của cả thành phố", tài khoản Thùy Anh chia sẻ quan điểm.

"Tôi thực sự bức xúc về sự việc này. Có lẽ, hai bạn du khách đã trải qua cú sốc. Họ bị tổn thương nghiêm trọng về tinh thần chứ không đơn giản là mất của. Hành động của người lái taxi đã làm ảnh hưởng lớn tới hình ảnh du lịch của Hà Nội!", tài khoản Hoài Nguyễn chia sẻ.

Linh Trang