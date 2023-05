Ngày 24/5, theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), các bác sĩ đã cấp cứu thành công cho trường hợp sốc tim, ngừng tuần hoàn nguy hiểm sau biến chứng nhồi máu cơ tim.

Cụ thể, nam bệnh nhân tên T. (52 tuổi trú tại Hà Nam) vào viện vì đau ngực dữ dội kèm khó thở nhiều. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh đái tháo đường nhiều năm. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, ngay lập tức, bác sĩ chỉ định thở oxy, giảm đau, thuốc chống kết tập tiểu cầu.

Tuy nhiên, chỉ sau 45 phút nhập viện, bệnh nhân diễn biến nặng, xuất hiện rối loạn nhịp tim, ngừng tuần hoàn và được cấp cứu ngừng tuần hoàn 10 phút thì có mạch trở lại. Các bác sĩ tiến hành đặt ống nội khí quản, duy trì thuốc vận mạch và chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

Nam bệnh nhân nhồi máu cơ tim được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân vào Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim, ngừng tuần hoàn. Các chuyên gia nhận định đây là một trường hợp nhồi máu cơ tim rất phức tạp, hẹp cả 3 thân động mạch vành chính gây thiếu máu nuôi dưỡng cho tim, nguy cơ tử vong rất cao.

Các bác sĩ đầu ngành các chuyên khoa khác nhau của bệnh viện đã hội chẩn và đưa ra chỉ định can thiệp tái tưới thông mạch vành cấp. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tối đa, người bệnh cần được hỗ trợ tim phổi nhân tạo trước khi can thiệp. Với tình trạng hẹp gần khít cả 3 động mạch, người bệnh dễ có nguy cơ ngừng tái tuần hoàn trong quá trình can thiệp.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển về Trung tâm Hồi sức tích cực theo dõi sát sao, điều chỉnh, cân đo từng chỉ số. Tình trạng sốc tim của bệnh nhân cải thiện dần. Sau can thiệp một ngày, bệnh nhân đã rút được ống nội khí quản, tự thở, giảm dần liều thuốc vận mạch. Ngày thứ 5, bệnh nhân được dừng hỗ trợ tim phổi nhân tạo.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tú Anh, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, nhồi máu cơ tim là căn bệnh thường gặp ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh là nam giới, trên 50 tuổi, hút thuốc lá, tăng huyết áp, đái tháo đường.

Bác sĩ Tú nhấn mạnh các dấu hiệu để nhận biết thường là những cơn đau ngực dữ dội, kéo dài 15-30 phút, có thể lan lên 2 vai hoặc tay. Cơn đau thường xuất hiện sau khi người bệnh gắng sức hoặc nghỉ ngơi. Khi đó, người bệnh cảm thấy khó thở nhiều, vã mồ hôi. Vì vậy, để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra, khi thấy những dấu hiệu trên, người có triệu chứng nên khẩn trương đến bệnh viện có chuyên khoa tim mạch để được thăm khám và tư vấn kịp thời.

Bác sĩ Tú cho biết đây là một trong những ca bệnh rất nặng của bệnh lý mạch vành. Sốc tim là biến chứng nặng nề nhất của nhồi máu cơ tim. Rất may, bệnh nhân được đưa vào viện sớm; được xử trí ban đầu tại bệnh viện tuyến dưới kịp thời.