ĐBQH chất vấn lời hứa của Bộ trưởng về BOT bức xúc nhất Hà Nội

ĐB Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định) nêu ngày 22/4/2020, cách đây hơn 2 năm, Bộ trưởng GTVT đã trả lời ĐB bằng văn bản với nội dung kiến nghị dỡ bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài ở trên đường Võ Văn Kiệt, một trạm thu phí gây rất nhiều bức xúc cho người dân vì vị trí đặt không đúng.

ĐB Nguyễn Lân Hiếu

"Xin hỏi Bộ trưởng bao giờ trạm thu phí vô cùng bất cập này sẽ chính thức được dỡ bỏ? Theo tôi, lời hứa của Bộ trưởng đối với người dân được các ĐBQH chuyển đến thì cần phải được giám sát từ những việc rất nhỏ cho đến những dự án lớn của quốc gia", ông Hiếu chất vấn Bộ trưởng Thể.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, dự án trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài - là dự án có nhiều bức xúc ở TP Hà Nội. Bộ GTVT cũng đã có những phương án kết thúc trạm BOT này.

"Trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài thời điểm tôi trả lời đại biểu thì nó sắp xong rồi, nhưng sau đó là giai đoạn dịch bệnh Covid-19, có thời điểm gần như không có xe đi trên đường khiến doanh thu BOT sụt giảm", ông Thể trình bày.

Bộ trưởng cũng nêu rõ sẽ tiếp thu ý kiến của ĐBQH để rà soát lại sao cho đảm bảo công bằng giữa nhà đầu tư với người dân.

“Chúng ta là cơ quan Nhà nước. Chúng tôi cũng chẳng có quyền lợi gì trong này. Chúng ta phải giám sát để người dân không thiệt, giám sát sao cho nhà đầu tư thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết”, ông Thể nói.

Theo ông Thể, có những dự án BOT 10 năm, có những dự án 12 năm… Cơ quan Nhà nước phải có trách nhiệm rà soát việc này. Với trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài, Bộ GTVT đang rà soát kiểm tra, khi đủ các điều khoản hợp đồng thì sẽ dừng trạm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giải trình trước Quốc hội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung (GĐ Công an Hà Nội) sau đó cũng giơ biển tranh luận cho biết có một nhóm phản đối dự án đang hoạt động trên mạng và cả ở địa bàn, gây phức tạp và mất an ninh trật tự. Do đó, ông đề nghị Bộ trưởng GTVT thông tin rõ việc rà soát BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài sẽ kéo dài đến khi nào để người dân nắm được.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, với dự án BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài có 2 giải pháp. Một là cho nhà đầu tư tiếp tục thu phí để thu hồi đủ vốn và sau đó đóng trạm. Giải pháp thứ 2 là Nhà nước phải mua lại một phần dự án theo hợp đồng đã ký, ưu điểm là có thể kết thúc ngay việc thu phí.

4 năm qua, Bộ GTVT đã rà soát tổng thể 70 trạm thu phí BOT và nhận thấy 21 trạm thu phí còn tồn tại bất cập, được phân thành 4 nhóm.

ĐB Nguyễn Hải Trung

Trong đó, trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài được xếp vào nhóm các trạm thu phí gây bức xúc vì đặt ngoài phạm vi dự án. Với những trạm Bộ GTVT có thể xử lý theo thẩm quyền như di dời vị trí trạm, điều chỉnh giá… thì bộ đều đã thực hiện, qua đó giải quyết được vấn đề của 14 trạm BOT.

"Còn những trạm đang trình xin ý kiến Quốc hội như Bắc Thăng Long - Nội Bài, nếu không có nguồn lực thì không giải quyết được", lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định.

Trả lời câu hỏi có “lợi ích nhóm” trong BOT hay không? Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, BOT liên quan đến người dân, rất nhạy cảm, các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công an cũng rất quan tâm. Song ông Thể khẳng định đến nay “chưa phát hiện” lợi ích nhóm giữa cơ quan chức năng cấu kết với nhà đầu tư.

Trần Thường - Thu Hằng