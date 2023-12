{"article":{"id":"2223392","title":"Đề nghị điều tra xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc","description":"Bộ GD-ĐT đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4.","contentObject":"<p>Ngày 1/12/2023, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.</p>

<p>Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết đây là hoạt động bình thường, theo đúng kế hoạch thẩm định, phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tieng-trung-1220.jpg?width=768&s=2fdmtBMKVMw7X9XMSQHXLw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tieng-trung-1220.jpg?width=1024&s=TMvdJPYxcjvSgwJ8dxik5Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tieng-trung-1220.jpg?width=0&s=wudBeV9yJk7_kR096Ocmwg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tieng-trung-1220.jpg?width=768&s=2fdmtBMKVMw7X9XMSQHXLw\" alt=\"tieng trung.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tieng-trung-1220.jpg?width=260&s=G2yNnnosKgKHl4P-3_lZkw\"></picture>

<figcaption>Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT của Bộ GD-ĐT</figcaption>

</figure>

<p>Năm 2022, cùng với tiếng Anh, Bộ GD-ĐT đã phê duyệt sách giáo khoa tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp lớp 3 để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Năm 2023 đợt 1 sẽ phê duyệt các sách giáo khoa của lớp 5, trong đó có 10 bản sách tiếng Anh và các môn học khác cùng với tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4. Dự kiến, trong tháng 12/2023, tiếp tục phê duyệt sách giáo khoa của các môn tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Nga. </p>

<p>Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, sau khi Quyết định trên được ban hành, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về nội dung Quyết định. Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới: chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa; nỗ lực dạy và học môn Ngoại ngữ trong các trường phổ thông và gây tâm lý hoang mang trong xã hội.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-1-1221.jpg?width=300&s=ICLKrQ8Ly7Ziu0tY-159Gg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-1-1221.jpg?width=0&s=yxbnOyb27i5oYYwdQB73yw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-1-1221.jpg?width=500&s=s2KCmiHejcMGTRoIYqmjhg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-1-1221.jpg?width=260&s=Ij2MUkc2BSbpIMOe3CGOAg\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4945888125933-4ab44f86a0b25410f27a665ea9bd0db2-1222.jpg?width=300&s=CVWDDE3R9tlqUZrPmAAsrw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4945888125933-4ab44f86a0b25410f27a665ea9bd0db2-1222.jpg?width=0&s=GpT_JgRoIqd7voSjmzsCKQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4945888125933-4ab44f86a0b25410f27a665ea9bd0db2-1222.jpg?width=500&s=q-UQ8QmZ3g387g71j31RSQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4945888125933-4ab44f86a0b25410f27a665ea9bd0db2-1222.jpg?width=260&s=_9jpVK1wh-k-p2fBARKsRg\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-6-1223.jpg?width=300&s=OFx9lage8jq8IZU21UHx3g\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-6-1223.jpg?width=0&s=tOFd_ZcqD1XPndioMG26dg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-6-1223.jpg?width=500&s=ZciEYUVOFGreSxbTC1ES6A\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-6-1223.jpg?width=260&s=gxN3XLBzuXNmTSNdN0dCYw\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-1224.jpg?width=300&s=VNqZIl3L5Mt2lq2BbrprfA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-1224.jpg?width=0&s=ITdpeLIkI6_M_M1jscNt3w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-1224.jpg?width=500&s=6uGKO_7uIMozEBqIxZZrPQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-1224.jpg?width=260&s=8rjrFfD9U5VsV4OTvzEgxg\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4945888114231-568b6c6c6236b35f8e9d0c89a46a58c2-1225.jpg?width=300&s=9sPjuT9l2F3t6CM3xed8ZQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4945888114231-568b6c6c6236b35f8e9d0c89a46a58c2-1225.jpg?width=0&s=zEpP1S9IzUowh6o0oUUkbQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4945888114231-568b6c6c6236b35f8e9d0c89a46a58c2-1225.jpg?width=500&s=dM2TK96ETp6IRj9TDT-soQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4945888114231-568b6c6c6236b35f8e9d0c89a46a58c2-1225.jpg?width=260&s=cs01LYAIubond7CRLQaPHQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-2-1226.jpg?width=300&s=AKpZXGx0iTk2gCbCXX6LPg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-2-1226.jpg?width=0&s=k0AD96AjIUE3aX8VPsAEuw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-2-1226.jpg?width=500&s=0fjvQcZ6F4SsP2xhVt55HA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hinh-anh-2-1226.jpg?width=260&s=UuUsuVMvG2VXEXzAOHCcyw\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Bộ GD-ĐT cho biết đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những hành vi sai phạm trên theo đúng quy định của pháp luật.</p>

Sau đó, em này định nhảy lầu tự tử nhưng được thầy cô và bạn bè kịp thời ngăn lại.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-dam-ban-nu-cung-lop-gay-thuong-tich-nang-2223256.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nam-sinh-dam-ban-nu-cung-lop-gay-thuong-tich-nang-886.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:48:26","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223184","title":"Kỹ sư phần mềm cao cấp của Facebook bỏ việc lương 20 tỷ đồng/năm","description":"MỸ - Rahul Pandey rời vị trí kỹ sư phần mềm cao cấp với mức lương 830.000 USD/năm (20 tỷ đồng), sau 5 năm cống hiến tại Facebook (Meta) khiến nhiều người tiếc nuối.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ky-su-phan-mem-cao-cap-cua-facebook-bo-viec-luong-20-ty-dong-nam-2223184.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ky-su-phan-mem-cao-cap-cua-facebook-bo-viec-luong-20-ty-dongnam-777.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223173","title":"Vụ cô giáo bị quây trong lớp, ném dép vào người: Yêu cầu nhóm học sinh kiểm điểm","description":"Chính quyền địa phương xã Văn Phú (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã lên tiếng xung quanh vụ việc cô giáo Trường THCS Văn Phú (huyện Sơn Dương) bị nhóm học sinh lớp 7 khóa cửa nhốt trong lớp, chửi bới và ném dép vào người.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-bi-quay-trong-lop-nem-dep-vao-nguoi-yeu-cau-nhom-hoc-sinh-kiem-diem-2223173.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vu-co-giao-bi-quay-trong-lop-nem-dep-vao-nguoi-yeu-cau-nhom-hoc-sinh-kiem-diem-742.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T13:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223144","title":"Sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học","description":"Theo quy chế của Trường ĐH Hoa Sen, nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4, sinh viên bị buộc thôi học.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sinh-vien-hoat-dong-mai-dam-den-lan-thu-4-bi-buoc-thoi-hoc-2223144.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/sinh-vien-hoat-dong-mai-dam-den-lan-thu-4-bi-buoc-thoi-hoc-604.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T12:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223128","title":"Vụ cô giáo bị quây trong lớp: Thêm clip học sinh ném dép khiến cô ngất xỉu","description":"Mạng xã hội tiếp tục lan truyền clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh nhóm học sinh Trường THCS Văn Phú (Tuyên Quang) ném dép vào đầu cô giáo gây ngất xỉu.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-bi-hoc-sinh-chui-boi-co-them-clip-hoc-sinh-nem-dep-khien-co-ngat-xiu-2223128.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vu-co-giao-bi-don-vao-goc-lop-them-clip-hoc-sinh-nem-dep-khien-co-ngat-xiu-467.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223116","title":"Hồ nước ngọt nào ở nước ta nằm trên miệng núi lửa?","description":"Hồ chứa nước ngọt này được xây dựng trên miệng núi lửa giống như lòng chảo, nhằm trữ nước phục vụ sinh hoạt cho người dân địa phương.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ho-nuoc-ngot-nao-o-nuoc-ta-nam-tren-mieng-nui-lua-2223116.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ho-nuoc-ngot-nao-o-nuoc-ta-nam-tren-mieng-nui-lua-411.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:13:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222959","title":"Thêm nhiều đại học phía Bắc chốt lịch nghỉ Tết 2024","description":"Đến nay, nhiều trường đại học ở phía Bắc đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho sinh viên.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-nghi-tet-nguyen-dan-2024-cua-nhieu-truong-dai-hoc-phia-bac-2222959.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/them-nhieu-dai-hoc-phia-bac-chot-lich-nghi-tet-2024-12.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222988","title":"Xác minh nữ giáo viên bị nhóm nam sinh dồn vào góc lớp chửi bới","description":"Tối 4/12, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ giáo viên bị nhóm nam sinh THCS dồn vào góc lớp, xung quanh là những tiếng hò reo, chửi bới.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xac-minh-nu-giao-vien-bi-nhom-nam-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-2222988.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/xac-minh-nu-giao-vien-bi-nhom-nam-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-357.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2222709","title":"Cô gái 23 tuổi phá kỷ lục siêu trí nhớ thế giới sau 5 phút","description":"Sau 5 phút, Phương Trinh (23 tuổi, quê Lâm Đồng) đã nhớ 618 hình ngẫu nhiên để phá được kỷ lục thế giới trong cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-gai-23-tuoi-pha-ky-luc-sieu-tri-nho-the-gioi-sau-5-phut-2222709.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/co-gai-23-tuoi-pha-ky-luc-sieu-tri-nho-the-gioi-sau-5-phut-1126.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222863","title":"Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho thầy giáo lao xuống nước cứu 3 người bị lũ cuốn","description":"Bộ GD-ĐT đã quyết định tặng bằng khen cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy - giáo viên Trường THPT Hương Vinh (TP Huế), để ghi nhận hàng động dũng cảm lao xuống dòng lũ cứu sống 3 người.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-gd-dt-tang-bang-khen-cho-thay-giao-lao-xuong-nuoc-cuu-3-nguoi-bi-lu-cuon-2222863.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bo-gd-dt-tang-bang-khen-cho-thay-giao-lao-xuong-nuoc-cuu-3-nguoi-bi-lu-cuon-1501.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T18:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222773","title":"Trường ĐH lên tiếng vụ nữ sinh viên xưng 'tao là luật sư', hành hung người khác","description":"Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM cho hay, đang chờ kết luận của cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc một nữ sinh hành hung người khác tại sảnh chung cư.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truong-dh-len-tieng-vu-nu-sinh-vien-xung-tao-la-luat-su-hanh-hung-nguoi-khac-2222773.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truong-dh-len-tieng-vu-nu-sinh-vien-xung-tao-la-luat-su-hanh-hung-nguoi-khac-1304.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222763","title":"Tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải khai gì trong lý lịch nộp các trường đại học?","description":"Ông Nguyễn Trường Hải khai tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học và bài báo công bố quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tien-si-gia-nguyen-truong-hai-da-khai-gi-trong-ly-lich-nop-cac-truong-dai-hoc-2222763.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tien-si-gia-nguyen-truong-hai-khai-gi-trong-ly-lich-nop-cac-truong-dai-hoc-1288.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222462","title":"Giáo viên phàn nàn: 'Dạy học là việc phụ, nhiệm vụ ngoài chuyên môn chiếm 70%'","description":"TRUNG QUỐC - Nhiều giáo viên Trung Quốc phàn nàn dạy học ngày nay trở thành việc phụ, nhiệm vụ ngoài chuyên môn chiếm đến 70%. Vì điều này, không ít giáo viên mới vào nghề có ý định sẽ rời ngành sớm.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/day-hoc-ngay-nay-chi-la-viec-phu-nhiem-vu-ngoai-chuyen-mon-chiem-70-2222462.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giao-vien-phan-nan-day-hoc-la-viec-phu-nhiem-vu-ngoai-chuyen-mon-chiem-70-1166.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222658","title":"Trong 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu, ai có quan hệ cha con?","description":"14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu đáp ứng tiêu chí là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, hoặc đứng đầu một vương triều có đóng góp đặc biệt xuất sắc, hoặc là nhà quân sự, chính trị, văn hóa lỗi lạc.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trong-14-anh-hung-dan-toc-tieu-bieu-ai-co-quan-he-cha-con-2222658.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/trong-14-anh-hung-dan-toc-tieu-bieu-ai-co-quan-he-cha-con-902.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T12:14:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222365","title":"Sinh viên đòi đuổi giảng viên: 'Hành vi không thể xuất hiện ở giảng đường'","description":"Sự việc một nữ sinh viên Trường ĐH Hoa Sen tát bạn, đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp đang thu hút sự chú ý của dư luận. Vấn đề làm thế nào nâng cao văn hóa ứng xử tại học đường cũng được đặt ra sau tình huống này.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sinh-vien-doi-duoi-giang-vien-hanh-xu-khong-the-xuat-hien-o-giang-duong-2222365.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/sinh-vien-doi-duoi-giang-vien-hanh-vi-khong-the-xuat-hien-o-giang-duong-790.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222529","title":"Quảng Ninh khơi nguồn đam mê sáng tạo cho học sinh, sinh viên","description":"Phong trào nghiên cứu khoa học đang ngày càng sôi nổi và lan tỏa mạnh mẽ trong các trường học tại Quảng Ninh. Qua đó góp phần thực hiện định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; yêu cầu đổi mới ngành giáo dục tỉnh.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-khoi-nguon-dam-me-sang-tao-cho-hoc-sinh-sinh-vien-2222529.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-ninh-khoi-nguon-dam-me-sang-tao-cho-hoc-sinh-sinh-vien-422.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:56:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223073","title":"“Tuổi trẻ học đường chinh phục sức mạnh tri thức”","description":"Với Chủ đề: “Tuổi trẻ học đường chinh phục sức mạnh tri thức”, chương trình Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hải Phòng năm 2023 bao gồm 3 chương và 8 cảnh diễn.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuoi-tre-hoc-duong-chinh-phuc-suc-manh-tri-thuc-2223073.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tuoi-tre-hoc-duong-chinh-phuc-suc-manh-tri-thuc-249.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T07:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222435","title":"Bị 'tố' ép học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm, nhà trường nói gì?","description":"Phụ huynh thông tin học sinh bị ép tham gia hoạt động trải nghiệm, chi phí 560 nghìn đồng/em trong khi Hiệu trưởng Trường THPT B Bình Lục khẳng định không có chuyện này.","displayType":1,"category":{"name":"Góc phụ huynh","detailUrl":"/giao-duc/goc-phu-huynh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/goc-phu-huynh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-to-ep-hoc-sinh-tham-gia-hoat-dong-trai-nghiem-nha-truong-noi-gi-2222435.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/bi-to-ep-hoc-sinh-tham-gia-hoat-dong-trai-nghiem-nha-truong-noi-gi-1075.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222428","title":"GS Trần Xuân Bách lọt top 10 Ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc thế giới","description":"GS Trần Xuân Bách - Trường ĐH Y Hà Nội - là nhà khoa học của Việt Nam duy nhất có mặt trong top 10 bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking do trang Research.com công bố.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gs-tran-xuan-bach-nam-trong-top-10-ngoi-sao-khoa-hoc-dang-len-nam-2023-2222428.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gs-tran-xuan-bach-lot-top-10-ngoi-sao-khoa-hoc-dang-len-xuat-sac-the-gioi-1078.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222343","title":"Thủ tướng đề nghị thương mại hóa sản phẩm của sinh viên Trường ĐH Mỏ địa chất","description":"Thủ tướng đề nghị nhóm sinh viên làm dự án bê tông xanh hoàn toàn không có xi măng, trộn sẵn, đóng bao với cường độ nén khá cao tiếp tục nghiên cứu, triển khai thương mại hóa sản phẩm này.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-de-nghi-thuong-mai-hoa-san-pham-cua-sinh-vien-truong-dh-mo-dia-chat-2222343.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thu-tuong-de-nghi-thuong-mai-hoa-san-pham-cua-sinh-vien-truong-dh-mo-dia-chat-925.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T20:14:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222410","title":"Vụ cô giáo bị 'khóa tay' đẩy ra khỏi lớp: Bổ nhiệm mới hiệu trưởng","description":"Sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế vừa quyết định bổ nhiệm mới Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) sau khi hiệu trưởng cũ có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, cũng như bị kỷ luật cảnh cáo do để xảy ra vi phạm, khuyết điểm.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-bi-khoa-tay-day-ra-khoi-lop-bo-nhiem-moi-hieu-truong-2222410.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/vu-co-giao-bi-khoa-tay-day-ra-khoi-lop-bo-nhiem-moi-hieu-truong-820.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222264","title":"Cột mốc biên giới nào cao nhất Việt Nam?","description":"Đây là cột mốc biên giới nằm giữa Việt Nam và Trung Quốc, được mệnh danh là “nóc nhà biên cương” của nước ta.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cot-moc-bien-gioi-nao-cao-nhat-viet-nam-2222264.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cot-moc-bien-gioi-nao-cao-nhat-viet-nam-421.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T12:17:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222265","title":"Thêm một trường ở Hà Nội tạm dừng triển khai chương trình liên kết","description":"Trường Tiểu học Thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) vừa có công văn thông báo tạm dừng chương trình Làm quen, bổ trợ Tiếng Anh và Kỹ năng sống.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/them-mot-truong-hoc-tam-dung-trien-khai-day-chuong-trinh-ky-nang-song-2222265.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/them-mot-truong-o-ha-noi-tam-dung-trien-khai-chuong-trinh-lien-ket-386.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T11:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222203","title":"Sáng nay, gần 3.000 thí sinh tranh suất sớm vào đại học năm 2024","description":"Đợt thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức bắt đầu vào hôm nay (ngày 3/12) với gần 3.000 thí sinh dự thi.","displayType":1,"category":{"name":"Tuyển sinh ","detailUrl":"/giao-duc/tuyen-sinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/tuyen-sinh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gan-3-000-thi-sinh-thi-danh-gia-tu-duy-cua-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-dot-1-2222203.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sang-nay-gan-3000-thi-sinh-thi-danh-gia-tu-duy-cua-dh-bach-khoa-ha-noi-371.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

