Theo đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước, tiền ảo, tài sản ảo vẫn lọt lưới do các quy định của pháp Luật phòng, chống rửa tiền chưa quy định. Do vậy, Luật phòng, chống rửa tiền cần đề cập đến vấn đề này nhằm bảo đảm an ninh tài chính.