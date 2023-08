Chiều 23/8, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kiều Quốc Cường (SN 1991, ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi “Cướp tài sản”.

Nghi phạm Kiều Quốc Cường bị công an bắt. Ảnh: CACC

Cơ quan công an xác định, khoảng tháng 4/2023, Cường có mối quan hệ tình cảm với chị V. (SN 2000, quê tỉnh Yên Bái) làm nhân viên dịch vụ tại quán karaoke do chị N. (SN 1983, ở xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) làm chủ và chị T. (SN 1983, trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) làm quản lý.

Khi làm việc tại quán karaoke, chị V. quen biết với anh N.D. (SN 1999, ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất). Đến tháng 6/2023, anh N.D. cùng nhóm bạn đến quán của chị N. hát và khi thanh toán chị V. khất nợ thay anh N.D. số tiền 2,7 triệu đồng.

Đến khoảng cuối tháng 6/2023, chị V. nghỉ làm và bị chị N. trừ số tiền 2,7 triệu đồng đó vào lương. Đêm 7/8, khi ngồi uống rượu, chị V. nói với Cường về món tiền bị trừ.

Cường gọi điện thoại cho chị T. và chị N. đòi số tiền đó giúp bạn gái. Cường đe dọa nếu không trả tiền sẽ quậy phá, không để yên cho quán hoạt động.

Sau đó, Cường cùng chị V. đến gặp chủ quán đòi tiền, trên đường đi tiếp tục gọi điện đe dọa...

Rạng sáng 8/8, Cường đến quán karaoke đánh quản lý quán và yêu cầu chủ quán gọi anh N.D. đến giải quyết hóa đơn tiền hát đã nợ. Một nam thanh niên trong quán đã bị Cường đánh trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi anh N.D. nhận nợ, chị N. lo sợ bị đập phá quán nên đã chuyển khoản số tiền 2,7 triệu đồng cho chị V..

Thế nhưng Cường tiếp tục hành hung quản lý và nhân viên quán. Cường còn dùng dao đe dọa, đánh người trong quán và được mọi người can ngăn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã vào cuộc điều tra, xác minh. Căn cứ các tài liệu chứng cứ và lời khai của những người liên quan, Công an huyện Thạch Thất đã bắt Kiều Quốc Cường về hành vi cướp tài sản.