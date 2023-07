Để nhận định về điểm chuẩn các trường ĐH ở phía Nam, ông Quán chia dữ liệu điểm từ 21 điểm trở lên thành 2 phần (Quảng Bình đến Cà Mau và cả nước).

Đầu tiên, thống kê lại các tổ hợp A00, A01, B00, D0, số lượng thí sinh tính từ Quảng Bình đến Cà Mau ở các tổ hợp A00, A01, B00, D01 như sau:

Tổ hợp A00 A01 B00 D01 Số thí sinh 196.118 196.806 195.722 506.518

Trong khi đó, số lượng thí sinh tích lũy chênh lệch cho từng mức điểm so với cả nước là:

Với số điểm từ 23 đến 30 điểm ở các tổ hợp từ Quảng Bình đến Cà Mau có khác với phổ điểm cả nước là: Tổ hợp A00, từ 21 đến 25,5 điểm, số lượng thí sinh có cùng mức điểm từ Quảng Bình đến Cà Mau tăng. Tổ hợp A01, từ 21 đến 23,5 điểm, số lượng thí sinh có cùng mức điểm từ Quảng Bình đến Cà Mau tăng, nhưng không đáng kể.

Tổ hợp B00 và D01, từ 21 đến 30 điểm, số lượng thí sinh có cùng mức điểm từ Quảng Bình đến Cà Mau tăng với tỷ lệ tương tự cả nước.

Số lượng thí sinh tích lũy chênh lệch cho từng mức điểm từ 21-30 từ Quảng Bình đến Cà Mau như sau:

Theo ông Quán, năm 2023, các phương thức xét tuyển sớm đã có kết quả. Mặt khác, thông tin từ Bộ GD-ĐT có gần 72.000 thí sinh chỉ đăng ký duy nhất 1 nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ cho nên có thể nhận định đây là những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm.

Dựa vào các số liệu trên, ông Quán thể nhận định đối với nhóm các trường đại học ở phía Nam năm ngoái có điểm chuẩn từ 26 điểm trở lên, năm nay, điểm chuẩn các tổ hợp A00, A01 có thể giữ nguyên hoặc giảm nhẹ so với năm ngoái (trừ các ngành siêu “hot”). Tổ hợp B00 điểm chuẩn có thể tăng nhẹ so với năm ngoái. Tổ hợp D01 điểm chuẩn có thể tăng so với năm ngoái.

Đối với nhóm các trường đại học ở phía Nam năm ngoái có điểm chuẩn từ 21 đến 26 điểm, năm nay, các tổ hợp A00, A01 điểm chuẩn có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ. Tổ hợp B00 điểm chuẩn có thể tăng nhiều so với điểm chuẩn như năm ngoái. Tổ hợp D01 điểm chuẩn có thể tăng so với năm ngoái.

Nhận định chung với các trường đại học trên cả nước, PGS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhận định xét theo điểm thi THPT 2023 ở các trường top trên (điểm chuẩn 24 trở lên năm 2022) sẽ có điểm chuẩn 2023 tổ hợp A00 giảm từ 0,5-1,5 điểm.

Điểm chuẩn tổ hợp A01 sẽ không thay đổi. Tổ hợp B00 nếu vùng điểm chuẩn năm 2022 là 24 đến 25, năm nay tăng 0,5- 1 điểm; Vùng 27 đến 29 năm 2022 năm nay sẽ không tăng. Tổ hợp D01 vùng 24 đến 26 điểm năm 2022 sẽ tăng 0,5 đến 1 điểm; vùng 27 đến 30 điểm năm 2022 sẽ giữ nguyên.

Các trường top dưới điểm khối A00 giảm 0,5 đến 1,5 điểm. Khối A01 điểm chuẩn sẽ không đổi. Khối B00 điểm chuẩn năm 2023 sẽ tăng 0,5 đến 1 điểm so với năm 2022. Khối D01 điểm chuẩn năm 2023 sẽ tăng 0,5-1,5 điểm so với năm 2022.

Theo ông Dũng, để công bằng giữa các tổ hợp xét tuyển cùng một ngành, các trường đại học có xét tuyển theo điểm thi THPT nên tăng điểm chuẩn tổ hợp D01 là 0,5 điểm so với các tổ hợp khác.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cũng cho rằng phổ điểm các tổ hợp chính để xét tuyển đại học như: A00, B00, C00, A01… chủ yếu nằm nhiều ở mức 20 đến 24 điểm. Do vậy về điểm chuẩn, những ngành năm ngoái có điểm trúng tuyển ở mức 20 đến 25, năm nay sẽ giảm khoảng 1 điểm.

Đặc biệt, năm nay, sẽ hiếm có ngành điểm chuẩn trên 28, ngoại trừ một số ngành đặc biệt như Y dược, Khoa học máy tính... Với những ngành năm ngoái có điểm chuẩn dưới 20 năm nay có thể nhỉnh hơn. Những ngành xét tổ hợp D96 có môn Giáo dục công dân, điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn năm ngoái 0,5 đến 1 điểm.

Tương tự, Thạc sĩ Trần Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh và Hỗ trợ người học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhìn nhận điểm chuẩn của các tổ hợp xét tuyển truyền thống sẽ tăng, giảm chỉ dao động ở mức 0,5 đến 1,0 điểm.

"Nếu có sự thay đổi đột biến rất có thể chỉ tập trung ở một số ngành mới, có nhu cầu tuyển dụng cao. Năm nay, số lượng thí sinh đạt điểm 9, 10 ở các môn được các trường sử dụng để xét tuyển nhìn chung giảm so với năm 2022 thể hiện độ khó, độ phân hóa của đề thi đã được thực hiện tốt. Điều này có thể khiến cho điểm chuẩn ở các ngành có nhiều thí sinh đăng ký giảm nhẹ"- ông Nam nói.

