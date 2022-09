Học phí chục triệu mỗi tháng cản bước thí sinh giỏi đến trường y?

Điểm chuẩn ngành y giảm

Điểm chuẩn các trường đào tạo ngành y dược năm 2022 không có nhiều biến động, thậm chí là giảm so với năm trước.

Được mệnh danh là “ngôi sao” của cả nước, nhưng năm nay, điểm chuẩn Trường ĐH Y Hà Nội dao động từ 19 đến 28,15. Trong đó, cao nhất là ngành Y khoa xét điểm thi tốt nghiệp có điểm chuẩn cao nhất là 28,15. Tiếp theo là ngành Răng Hàm Mặt là 27,7 điểm; ngành Y khoa xét kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ 26,25 điểm; ngành Y khoa phân hiệu Thanh Hóa 26,8 điểm. So với năm 2021 điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Y Hà Nội đều giảm, trong đó ngành Y khoa giảm 0,7 điểm.

Trường ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) có điểm chuẩn từ 24,15 đến 27,3. Trong đó, ngành Y khoa đứng đầu với điểm chuẩn 27,3, tiếp theo là ngành Răng Hàm Mặt là 26,4 điểm...

Trường ĐH Y Dược Hải Phòng có điểm chuẩn từ 19,05 đến 26,2. Trong đó, ngành Y khoa lấy điểm chuẩn cao nhất với 26,2 điểm, giảm 0,7 điểm so với năm ngoái.

Tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Y khoa cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 27,55 - giảm 0,65 điểm so với năm 2021. Ngành Y khoa xét kết hợp với chứng chỉ ngoại ngoại ngữ có điểm chuẩn 26,6; ngành Ngành Răng Hàm Mặt 27 điểm; ngành Răm Hàm Mặt xét kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ 26,25 điểm. So với năm ngoái, điểm chuẩn các ngành này giảm gần 1 điểm.

Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM có điểm chuẩn ngành Y khoa (CLC) là 26,45 điểm - giảm 0,7 điểm so với năm 2021. Các ngành còn lại cũng giảm so năm trước.

Điểm chuẩn Trường Khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ từ 18,1 đến 26,55, giảm so với năm trước ở tất cả các ngành. Trong đó, ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có điểm chuẩn cao nhất là 26,55 cho thí sinh có hộ khẩu cả nước - giảm 0,7 điểm so với năm ngoái. Đặc biệt, ngành Dinh dưỡng dành cho thí sinh hộ khẩu TP.HCM có điểm chuẩn 18,1 - giảm tới 5,7 điểm so với năm ngoái.

Trường ĐH Y Cần Thơ có điểm chuẩn từ 20 đến 25,6, trong đó ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất, với 25,6 điểm.

Trong số các trường tư thục đào tạo ngành y, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành lấy điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất là 25, còn các trường còn lại có điểm chuẩn bằng điểm sàn Bộ GD-ĐT công bố.

Có phải học phí là rào cản?

Việc điểm chuẩn giảm khiến không ít người đặt ra câu hỏi phải chăng đã có rất nhiều thí sinh giỏi không còn mong muốn vào ngành y, và liệu điều này có ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo của các trường, cũng như chất lượng của thế hệ bác sĩ tương lai?

Theo lãnh đạo một trường đại học, năm nay điểm chuẩn ngành y dược không đột biến thậm chí thấp hơn một số ngành khác có thể do các năm trước điểm chuẩn ngành này cao, thí sinh sợ nên không dám đăng ký nguyện vọng.

Lý do nữa là thí sinh đã đã dần hiểu ra ngành y không dành cho số đông mà chỉ dành cho những ai thực sự đam mê. Đặc biệt là muốn học ngành y thì phải có tiền. Học phí là một phần nổi, còn phần chìm là chi phí để mua sắm tài liệu cho ngành học thậm chí còn tốn kém hơn.

“Một trường đại học đã xác định muốn học ngành y khoa phải tốn kém ít nhất 1 tỷ đồng/khoá/người. Nhìn vậy tưởng nhiều nhưng đó mới là chi phí đủ để có thể đào tạo cơ bản. Mặt khác, các trường y dược cũng phải tự chủ tính toán để thầy cô để "sống sót", chứ thầy cô trường y "sống bằng niềm tin" lâu quá rồi” - vị này nói.

Trong khi đó, ông Dũng (tên đã được thay đổi), Trưởng phòng Đào tạo một trường y cho biết chính trường ông cũng đặt câu hỏi có phải điểm chuẩn ngành y năm nay chững lại do học phí cao hay không?

"Tuy nhiên, câu trả lời là chúng tôi vẫn đang thu học phí theo Nghị định 81 của Chính phủ. Còn một số trường khác thực hiện tự chủ, có tăng học phí, nhưng chắc chắn khi các trường định ra một mức học phí thì trước tiên cũng đã nghĩ tới sinh viên.

Giáo dục dùng tự chủ có nghĩa làm thế nào cho sinh viên được hưởng lợi nhiều nhất, chứ chữ “tự” không phải cho bản thân, hay cho trường mà phải căn chỉnh. Tất cả mọi lợi ích trong chương trình đào tạo, sinh viên được hưởng lợi cao nhất như mục tiêu đề ra".

Thời gian vừa qua nổi lên câu chuyện về thu nhập, công việc của bác sĩ với hàng nghìn y bác sĩ bỏ việc trong thời gian ngắn. Trước câu hỏi "điều này có ảnh hưởng tới sự lựa chọn ngành học của thí sinh không?", ông Dũng khẳng định chắc chắn là có.

"Nhưng khi lựa chọn ngành thì ai cũng đặt lý tưởng lên trên hết, đó là học vì thích, đam mê.

Như bản thân tôi, tôi cũng suy nghĩ nhiều khi chọn nghề, nhưng cuối cùng vẫn chọn nghề giáo. Bản thân tôi thu nhập không cao nhưng độ yêu nghề lại cao hơn. Khi đặt lý tưởng, đam mê trên tất cả thì sẽ vượt qua được mọi thứ” – ông Dũng nói.