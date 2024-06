Trong các chuyến công du nước ngoài hoặc di chuyển trong nước, Tổng thống Mỹ, Nga hay Chủ tịch Trung Quốc đều sử dụng xe limousine chuyên chở được chế tạo đặc biệt. Những chiếc xe siêu sang này có ngoại hình như xe dân dụng nhưng bên trong là những trang bị cực kỳ đỉnh cao để bảo vệ yếu nhân.

Bọc thép chịu được đạn chống tăng

Thông tin về các loại xe limousine bọc thép dành cho nguyên thủ quốc gia ở các nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc đều được liệt vào diện bí mật quốc gia. Tuy nhiên, nhờ nước Mỹ có lịch sử chế tạo xe cho Tổng thống từ lâu, và được nâng cấp qua từng thời kỳ nên công chúng dần hiểu hơn về xe bọc thép của yếu nhân khi thế hệ cũ bị loại bỏ để thay xe mới.

Từ chiếc Cadillac One (hay còn gọi là The Beast) dưới thời Tổng thống Barack Obama (2 nhiệm kỳ 2009-2017) cho đến chiếc The Beast 2.0 phục vụ nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump (2017-2021) và hiện tiếp tục dùng cho Tổng thống Joe Biden, chúng đều có đặc điểm đạt mức độ bảo vệ VR10 (cấp 10).

Chiếc The Beast 2.0 của Tổng thống Mỹ hiện tại. Ảnh: Carscoops

Ở cấp độ bảo vệ VR10, lớp chống đạn dày tới 200mm trên thân vỏ xe được gia cố từ nhôm, titanium và gốm có thể chịu được đạn chống tăng RPG (B41) hoặc mìn chống tăng IED.

Để mô tả về lớp chống đạn này, có thể coi chỉ riêng cánh cửa xe đã nặng tương đương cửa của một chiếc Boeing 757. Bên cạnh đó, kính chống đạn trên xe dày 127 mm, gồm ít nhất 5 lớp chồng lên nhau. Một điểm khác biệt nữa ở chiếc “The Beast 2.0” là chỉ có 3 cửa sổ lắp kính chống đạn, trong khi phiên bản cũ bảo vệ ông Obama có tới 4 cửa sổ, qua đó giúp giảm thiểu phần nào nguy cơ bị tấn công.

Dù không để lộ chi tiết về chiếc Aurus Senat Limousine (xuất hiện từ năm 2018), xe bọc thép ba khoang chuyên chở Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng giới chuyên gia cho biết xe cũng được trang bị lớp vỏ chống đạn đạt tiêu chuẩn VR10.

Chiếc Aurus Senat Limousine của Tổng thống Nga trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đây, khi chưa tự chế tạo Aurus Senat Limousine, nước Nga đã dùng xe Mercedes S600 Pullman Guard (sản xuất từ 2009) để bảo vệ Tổng thống của mình. Mẫu xe này chỉ có khả năng chống đạn cấp độ B6/B7, chịu được những loại đạn của súng chiến đấu thông thường cũng như lựu đạn.

Đến năm 2014, hãng xe Đức đã nâng cấp tiêu chuẩn chống đạn lên VR10 cho dòng xe này, trong đó Mercedes sử dụng vật liệu PE đặc biệt và poly-carbonat phủ lên lớp kính cửa sổ để chống chịu sức công phá của đạn thép cứng. S600 Guard còn trang bị các chi tiết vật liệu tổng hợp bắt lửa chậm Aramit và PE.

Ra đời sau, nhưng xe Hongqi N701 chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng học hỏi nhiều từ các cường quốc chế tạo xe và đạt tiêu chuẩn chống đạn VR10.

Trọng lượng nặng như xe tăng hạng nhẹ

Một đặc điểm gần như giống nhau trên các mẫu xe bọc thép đó là trọng lượng. Do phải gánh trên mình các lớp vật liệu chống đạn và loạt trang bị ẩn bên trong nên xe limousine cho nguyên thủ rất nặng, tương đương trọng lượng xe tăng hạng nhẹ (từ 3-15 tấn).

Đơn cử như chiếc The Beast 2.0 của Tổng thống Mỹ có khối lượng gần 9 tấn, được cho là nặng hơn so với The Beast cũ (dưới 9 tấn).

Xe Aurus Senat của Tổng thống Putin có trọng lượng 6,2 tấn (nặng gấp 3 lần so với xe bản thương mại).

Còn chiếc Hongqi N701 chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nặng 3,1 tấn (phiên bản thường chỉ nặng 1,8 tấn).

Hongqi N701 chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Carscoops

Trọng lượng nặng kèm lớp vỏ bọc chống đạn cứng cáp còn giúp xe limousine dễ dàng "ủi" văng những chướng ngại vật nhẹ hơn trên đường khi gặp nguy hiểm như ô tô dân dụng, tường chắn, dải phân cách,...

Lốp xe vẫn chạy cả trăm km dù bị trúng mìn

Để tương thích với trọng lượng toàn bộ xe lớn, bộ lốp đi cùng cũng được chế tạo đặc biệt.

Điển hình như bộ lốp của xe Cadillac One có kích thước tương đương lốp xe buýt, được gia cường bằng sợi Kevlar nên rất khó bị phá hủy. Cấu tạo này giúp tránh xe các cuộc tấn công bằng bom, mìn hay đạn súng trường.

Trong trường hợp bộ lốp này hỏng, chiếc xe vẫn có thể di chuyển nhờ một phụ kiện đặc biệt được đặt trong bánh xe, giúp xe có thể đi thêm quãng đường cả trăm km nữa đến nơi an toàn.

Mercedes-Maybach S600 Guard chống đạn của Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Như Quỳnh.

Tương tự, lốp của chiếc Aurus Senat Limousine chở Tổng thống Nga là loại chống cháy. Bên trong lốp trang bị thêm một giá đỡ, cho phép xe chạy liên tục kể cả khi lốp thủng mất hết áp suất.

Bình nhiên liệu chống đạn

Xe limousine của Tổng thống Mỹ có cả phiên bản chạy bằng xăng và phiên bản chạy bằng dầu. Tùy điều kiện ở quốc gia, khu vực định đến mà mật vụ Mỹ sẽ lựa chọn xe Tổng thống Mỹ chạy xăng hay dầu.

Thường thì những chiếc xe chở Tổng thống được truyền thông biết đến là xe phiên bản chạy bằng xăng. Trọng lượng xe rất nặng và động cơ siêu khủng nên rất ngốn nhiên liệu, trung bình khoảng 30 lít/100km.

Trong đó, bình nhiên liệu được bọc bởi một lớp vật liệu đặc biệt để tránh bị ảnh hưởng từ các cuộc tấn công bằng đạn thông thường hoặc trúng mìn.

Trang bị giúp duy trì khả năng sinh tồn khi bị tấn công

Bên trong những chiếc limousine chống đạn, ngoài tiện nghi sang trọng và hiện đại tương tự xe dân dụng thì chúng có thêm những trang bị giúp duy trì khả năng sinh tồn của con người trong trường hợp bị tấn công từ vũ khí thông thường cho đến sinh học.

Ảnh đồ họa mô phỏng các trang bị ẩn chứa bên trong xe The Beast. Ảnh: Carscoops.

Xe The Beast có sẵn các hộc chứa từ bình cứu hỏa, máu dự trữ của Tổng thống, thiết bị liên lạc vệ tinh, máy thở oxy cho đến các loại vũ khí như súng ngắn, súng phun hơi cay, súng phóng lựu đều có trong xe để nhân viên mật vụ sử dụng trong tình huống cần thiết.

Hãng Senat của Nga cho biết xe chở Tổng thống trang bị nhiều tính năng đặc biệt như hệ thống thoát hiểm khẩn cấp, hệ thống liên lạc với bên ngoài gắn trên gương hậu, ắc-quy dự phòng, hệ thống báo động, cứu hỏa...

Sức mạnh động cơ

The Beast 2.0 hiện được trang bị động cơ diesel tăng áp V8 5.0L thay cho loại diesel tăng áp Duramax V8 6.6L trên phiên bản cũ. Theo các chuyên gia, nhiên liệu diesel có khả năng bắt lửa kém hơn xăng, hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ khi xe bị tập kích. Vì thế, để kéo chiếc xe nặng 9 tấn, động cơ diesel cũng cần phải cho hiệu suất tốt hơn.

Do trọng lượng nặng, nên xe chỉ có tốc độ tối đa giới hạn ở mức 90 km/h, đủ nhanh để chiếc xe có thể thoát được những cuộc tấn công bất ngờ, đặc biệt so với khối lượng lên tới 9 tấn.

Chiếc limousine bọc thép của Tổng thống Nga trang bị động cơ hybrid 4.4 V8 tăng áp kép, công suất 598 mã lực, mô-men xoắn cực đại 880 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 9 cấp, dẫn động AWD. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 12 giây và tốc độ tối đa 170 km/h.

Thông số kỹ thuật của Hongqi N701 bọc thép được giữ kín, nhưng theo giới truyền thông, động cơ là loại V8 hoặc V12, cho công suất khoảng 400 mã lực.

