Những mẫu limousine sang trọng, đẳng cấp luôn là biểu tượng quyền lực của lãnh đạo các cường quốc trên thế giới. Tại Mỹ, chiếc Cadillac “The Beast” luôn được tin tưởng, tháp tùng người đứng đầu Nhà Trắng trong mọi chuyến công du. Còn ở Trung Quốc, hình ảnh lãnh đạo cấp cao gắn liền với chiếc limousine Hồng Kỳ N701, được mệnh danh là “The Beast châu Á”.

Đối với nước Nga, mẫu Aurus Senat đang dần trở thành biểu tượng quyền lực mới, là niềm tự hào của ngành công nghiệp ô tô quốc gia Đông Âu này trong bối cảnh các hãng xe nước ngoài đã rời bỏ thị trường Nga (trừ Trung Quốc).

Theo trang The Drive, Aurus Senat là mẫu xe siêu sang được Viện kỹ thuật NAMI có trụ sở tại thủ đô Moscow, được sản xuất dành riêng cho Tổng thống Vladimir Putin vào năm 2018, đồng thời hướng đến sản xuất hàng loạt cho phân khúc sedan cao cấp.

Trước khi Aurus Senat xuất hiện, Tổng thống Putin thường sử dụng chiếc Mercedes-Benz S600 bọc thép di chuyển trong nước cũng như đi công du ra nước ngoài.

Limosine Aurus Senat phục vụ Tổng thống Nga trong một chuyến công tác. Ảnh: TASS.

Aurus Senat mang thiết kế ngoại thất sang trọng, đắt tiền và không kém phần hầm hố. Tờ Carscoops nhận định, chiếc xe mang lại cảm giác như một chiếc Bentley Flying Spur với kích thước dài hơn, bên cạnh sự kế thừa vẻ đẹp truyền thống của mẫu limousine thời Liên Xô.

Về mặt thông số kỹ thuật, mẫu xe được trang bị động cơ V8 dung tích 4.3L với công suất cực đại lên tới 598 mã lực, dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông qua hộp số tự động 9 cấp. Theo truyền thông nhà nước Nga, xe có thể bứt tốc từ 0 lên 100km/h chỉ trong vòng 6 giây và đạt tốc độ tối đa khi di chuyển là 250km/h.

Khác với bản thương mại, Aurus Senat dành cho Tổng thống Nga được tăng cường khả năng chống đạn nhờ thân xe bọc thép dày nhiều lớp, kính cường lực sản xuất theo công nghệ chống đạn với độ dày 65mm, lớp sàn gia cố chống bom, lốp cao su đặc, vũ khí hạng nhẹ tấn công tích hợp sẵn bên trong cho vệ sĩ sử dụng, hệ thống cung cấp oxi độc lập khi cần,... khiến cho trọng lượng tổng thể của xe đạt lên tới 7.200kg.

Xe siêu sang Aurus Senat được sản xuất tại nhà máy cũ của Toyota ở thành phố St.Petersburg kể từ năm 2024. Ảnh: Aurus.

Toàn bộ quá trình phát triển chiếc Aurus Senat mất khoảng 5 năm và được nghiên cứu kỹ lưỡng cho từng tình huống bảo vệ yếu nhân.

Nếu chẳng may có va chạm xảy ra, ghế hành khách trên chiếc Aurus Senat có thể tự động dịch chuyển tới vị trí an toàn hơn, thắt tất cả dây an toàn và đóng toàn bộ cửa sổ. Trong trường hợp khẩn cấp, người bên trong xe có thể thoát ra ngoài từ phần cốp sau.

Tương tự “The Beast” của Tổng thống Mỹ, lốp xe trên chiếc Aurus Senat bọc thép vẫn có thể chạy tiếp ngay cả khi đã trúng đạn.

Ngoài ra, xe còn có khả năng đảm bảo an toàn cho người bên trong khi bị ngập hoàn toàn dưới nước với công nghệ áo dụng từ tàu ngầm.

Nội thất bên trong xe siêu sang bọc thép của Tổng thống Nga. Ảnh: Carscoops

Không chỉ được tin dùng bởi quan chức cấp cao Nga, Aurus Senat cũng được một số nước sử dụng phục vụ việc di chuyển của các lãnh đạo. Tháng 2/2024, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã nhận món quà quý là chiếc Aurus Senat từ Tổng thống Vladimir Putin. Lần gần đây nhất, ông Kim xuất hiện trên truyền thông Triều Tiên trong buổi lễ khánh trường Trường đào tạo chính trị tại thủ đô Bình Nhưỡng, và chiếc Aurus Senat đưa đón Chủ tịch Triều Tiên đã tạo sự chú ý lớn từ giới quan sát.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu duyệt đội ngũ bằng chiếc Aurus Senat bản mui trần đặc biệt. Ảnh: TASS.

Tờ TASS cho biết, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Turkmenistan, ông Gurbanguly Berdimuhamedov bày tỏ rằng đất nước ông sẽ trang bị đội xe Aurus chuyên dụng để phục vụ các nguyên thủ. Trong năm 2022, nhiều thông tin cho rằng chiếc Aurus Senat đầu tiên đã được xuất khẩu tới nước này.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng từng giới thiệu Aurus Senat với nhiều người đồng cấp trên thế giới như Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el Si-si, Tổng thống Serbia Aleksander Vucic hay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan như một thành tựu quan trọng của ngành công nghiệp ô tô Nga.

Đích thân Tổng thống Putin chở Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el Si-si bằng chiếc Aurus Senat, niềm tự hào của ngành ô tô Nga. Ảnh: TASS.

Hiện giá trị của chiếc Aurus Senat bọc thép dành cho tổng thống Nga Putin không được tiết lộ. Tuy nhiên, ở góc độ đã thương mại, hãng xe Aurus bán Senat bán ra thị trường có giá từ 274.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng).

Tổng hợp TASS/Carscoops/The Drive

