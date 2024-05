Theo tờ Guardian, đây là báo cáo từ nhóm cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy các mảnh vỡ từ chiếc trực thăng bị rơi trong lúc chở Tổng thống Iran Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian.

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloğlu cho hay khi biết tin về vụ tai nạn, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm tra tín hiệu từ bộ phát tín hiệu của trực thăng vốn truyền đi thông tin về độ cao và vị trí của máy bay.

Hiện trường chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bị rơi trên một ngọn núi ở khu vực Varzaghan. Ảnh: Reuters

“Nhưng thật không may, chúng tôi nghĩ rất có thể hệ thống tiếp sóng đã bị tắt, hoặc trực thăng không có hệ thống này”, ông Uraloğlu nói.

Có thông tin cho rằng, chính phủ Iran đã được giới chức nước này hối thúc nên mua 2 trực thăng của Nga để chuyên chở các nhà lãnh đạo, do lo ngại về mức độ an toàn của phi đội trực thăng cũ kỹ. Bởi chiếc trực thăng gặp nạn là Bell 212 do Mỹ sản xuất từ những năm 1960 và có sức chở 15 người.

Cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến Tehran gặp khó khăn cho việc mua phụ tùng thay thế cho phi đội trực thăng, và đây có thể là nguyên nhân khiến chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi gặp sự cố và bị rơi.

Trong khi đó, một nhóm điều tra cũng đã đến địa điểm xảy ra tai nạn ở tỉnh Đông Azerbaijan, và sẽ xác minh liệu trước khi trực thăng cất cánh, tình hình thời tiết có được kiểm tra hay không. Do 2 chiếc trực thăng còn lại trong nhóm tháp tùng Tổng thống Raisi đã hoàn thành hành trình trở về an toàn.

Chiếc trực thăng bị rơi vào sáng ngày 19/5 trong sương mù dày đặc ở vùng núi xa xôi phía bắc Iran đã gây cản trở cho những nỗ lực cứu hộ. Thi thể của các nạn nhân chỉ được máy bay không người lái (UAV) giám sát của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện, sau khi sương mù tan và Mặt trời mọc vào sáng ngày 20/5. Truyền thông Iran xác nhận chiếc trực thăng đã "đâm vào núi và vỡ vụn" sau cú va chạm, dẫn tới "không còn dấu hiệu của sự sống" tại hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra khi Tổng thống Raisi và đoàn tháp tùng đang trên đường trở về sau buổi lễ khánh thành một đập nước mới được xây dựng ở khu vực biên giới với Azerbaijan. Hậu quả, 9 người đã thiệt mạng.

Iran tuyên bố 5 ngày quốc tang sau cái chết của Tổng thống Raisi. Trong khi đó, Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Mohammad Mokhber giữ chức quyền Tổng thống Iran. Ông Mokhber sẽ đảm nhận vai trò này với thời hạn tối đa là 50 ngày cho tới cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6.