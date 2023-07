Nhân sự FPT Software tại văn phòng nước ngoài.

Đại diện FPT cho hay, 6 tháng đầu năm 2023, FPT ghi nhận doanh thu 24.166 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.339 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,9% và 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo sát kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 3.003 tỷ đồng, tăng trưởng 20,6%, EPS (Earning Per Share) đạt 2.732 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 19,8% so với năm trước.

Khối công nghệ của FPT tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 59% doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn này, tương đương 14.202 tỷ đồng và 2.005 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 25,1% và 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đại diện FPT, doanh thu dịch vụ CNTT tại nước ngoài là một điểm nhấn của tập đoàn này, khi đạt 11.227 tỷ đồng, tăng 30,2%, lợi nhuận trước thuế đạt 1.834 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản, bất chấp sự mất giá của đồng Yên, vẫn giữ được đà tăng trưởng cao, 39,1% so với cùng kỳ. Tăng trưởng này đến từ nhu cầu chi tiêu lớn cho công nghệ thông tin, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số, lĩnh vực mà Nhật Bản đang bị tụt lại sau Mỹ và các quốc gia phương Tây, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Bên cạnh yếu tố khách quan từ nhu cầu thị trường, FPT cũng đã tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa tỷ giá và điều chỉnh tăng giá bán bám sát sự biến động của đồng Yên Nhật, để đảm bảo tăng trưởng tốt của thị trường Nhật Bản. Đồng thời, Công ty cũng đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh doanh như mở thêm các văn phòng mới, tăng cường ký kết với các tập đoàn lớn. Đầu tháng 6, FPT đã mở văn phòng thứ 15 tại quốc gia này. Mới đây nhất, vào ngày 23/6, công ty cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Honda, nhằm phát triển các cơ hội công tác trong lĩnh vực quản trị dịch vụ công nghệ thông tin trên phạm vi toàn cầu.

FPT cho biết, doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong nửa đầu năm 2023 đạt 4.886 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics... Công ty cũng ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, với doanh thu ký mới đạt 15.017 tỷ đồng, tăng trưởng 28,6% do với cùng kỳ. Trong đó có 13 dự án với quy mô trên 5 triệu USD.

"Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đang gánh vác sứ mệnh tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, trở thành đối tác chuyển đổi số cho các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Chúng ta cùng tăng tốc, tạo ra một cộng đồng công nghệ thông tin mạnh, sẵn sàng cạnh tranh với các tập đoàn lớn trên thế giới", ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc của FPT nói.

Nếu như doanh thu từ dịch vụ chuyển đổi số ở thị trường nước ngoài tăng trưởng ở mức cao thì dịch vụ CNTT Trong nước vẫn còn nhiều thách thức, do nhu cầu sụt giảm từ khối khách hàng doanh nghiệp, FPT ghi nhận doanh thu 2.975 tỷ đồng, tăng trưởng 9% và lợi nhuận trước thuế đạt 171 tỷ đồng, giảm 24,3%.

FPT đã hợp tác với khối Chính phủ, Bộ ban ngành, khối doanh nghiệp nước ngoài và các ngành kinh tế ít bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo tăng trưởng. Tính đến nay, FPT đã xúc tiến ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với gần 30 địa phương và đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho gần hàng vạn cán bộ lãnh đạo các cấp của các địa phương trên toàn quốc