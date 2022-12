Đợt rét rất mạnh sắp đổ bộ, lạnh tràn vào đến miền Nam

TS Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen), chuyên gia Biến đổi khí hậu và Giảm thiểu thiên tai vừa có những dự báo chi tiết về đợt rét đậm, mưa miền Trung, biển động và thời tiết cả nước dịp Giáng sinh.

VietNamNet xin đăng tải nhận định này để người dân tham khảo và có biện pháp phòng tránh cần thiết.

Lạnh và khô ở phía Bắc, lạnh ẩm ở miền Trung, lạnh vừa ở miền Nam

Thời gian rét đậm sẽ bắt đầu từ 17 đến 21/12, sau đó trời ấm dần lên nhưng chỉ ấm ban ngày và duy trì lạnh ban đêm.

Nhiệt độ ban đêm vùng núi phía Bắc ở mức dưới 8 độ C, các vùng núi cao có nhiệt độ thấp hơn 5 độ C và trên các đỉnh núi phía Bắc khu vực Lào Cai, Lai Châu có thể xuống tới 2 độ C về đêm. Nhiệt độ ban ngày ở vùng này khoảng 8-13 độ C trong thời gian này.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội, có nhiệt độ ban đêm dao động ở khoảng 11-13 độ C và nhiệt độ ban ngày từ 15-17 độ C.

Miền Bắc trong một đợt rét mạnh có băng tuyết. Ảnh minh họa: Đoàn Bổng

Cả hai khu vực miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có LẠNH KHÔ. Ban ngày có nắng.

Khu vực Bắc miền Trung, tính từ Nghệ An vào Huế, có mức nhiệt độ ban đêm dao động từ 12-15 độ C và ban ngày khoảng 14-18 độ C. Những nơi có mưa như một phần của Quảng Bình, Quảng Trị, Huế có cảm giác buốt vì lạnh kèm mưa.

Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Định có nhiệt độ ban đêm khoảng 17-20 độ C và ban ngày từ 20-22 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có nhiệt độ xuống mức 13-15 độ C vào ban đêm và 16-18 độ C vào ban ngày.

Khu vực Đông Nam Bộ có nhiệt độ khoảng 18-20 độ C, nhưng đây là vùng ít bị lạnh nên người dân không quen. Dù nhiệt độ không xuống quá thấp nhưng cảm giác sẽ rất lạnh và phải mặc áo ấm.

Khu vực Mekong delta có nhiệt độ xuống khoảng 22 độ C vào buổi đêm.

Mưa miền Trung

Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa ở các tỉnh từ Quảng Bình vào tới Bình Định. Mưa lớn trong các ngày 17 và 18, sau đó giảm nhưng vẫn mây mù và ẩm trong các ngày kế tiếp đến 21/12.

Riêng Quảng Bình, Quảng Trị, chỉ mưa trong ngày 17/12 rồi giảm và tạnh từ 19/12.

Gió lớn, sóng lớn, biển động

Gió trong đất liền ở miền Bắc và khu vực quanh Hà Nội sẽ ở cấp 2-3. Cảm giác gió bắc thổi phần phật kèm mây kéo từ Bắc vào Nam trong ngày 16 và 17/12. Đây chính là loại gió mang không khí lạnh kèm hơi ẩm gây mưa ở miền Trung các ngày kế tiếp.

Gió trên biển và khu vực biển ven bờ rất lớn. Đây là loại gió đều, luôn giữ cường độ khoảng cấp 5, cấp 6 - 7 tùy vùng biển. Thời gian gió mạnh trên biển kéo dài từ 17-21/12. Khu vực có gió mạnh là từ vùng biển Quảng Bình tới Nha Trang. Hướng gió Đông Bắc. Dù gió này mạnh ngang cỡ ATNĐ nhưng không gọi là ATNĐ vì nó không có xoáy thuận hình thành. Thứ gió này mang hơi ẩm từ phía eo biển Đài Loan - Luzon vào gây mưa ở miền Trung.

Sóng biển có thể cao 6m ở ngoài khơi gần khu vực quần đảo Hoàng Sa và cao 4m gần bờ khu vực từ Quảng Trị tới Phú Yên. Loại sóng này đập vào bờ theo hướng Đông Bắc nên sẽ gây nên xói lở bờ biển ở miền Trung.

Các tàu thuyền đánh cá cỡ nhỏ nên tránh ra khơi trong khoảng thời gian này.

Khi nào trời nắng?

Khu vực miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội có nắng hầu hết các ngày. Đây là đợt rét khô ở miền Bắc.

Khu vực miền Trung sẽ tạnh mưa từ 21/12. Đến ngày 23/12, sẽ nắng lên hầu hết các vùng của cả nước, chỉ còn lại vài đểm mưa nhỏ ven biển miền Trung.

Dự báo chúng ta có thời tiết đẹp trong dịp Giáng sinh. Nắng đẹp ban ngày và lạnh ban đêm.

TS Nguyễn Ngọc Huy