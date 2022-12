Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu đông, có nơi dưới 0 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 16-17/12, có một đợt không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Sáng 17/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài.

Trong đợt rét đậm, rét hại này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, khu vực vùng núi, trung du của Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 3-5 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C; khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Đợt không khí lạnh này, khu vực vùng núi khả năng xuất hiện băng giá. Ảnh: Lương Trung Hiếu

Trước khi đón đợt không khí lạnh cuối tuần, từ nay đến 16/12, miền Bắc duy trì thời tiết ban ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-22 độ. Vào ban đêm, trời rét buốt với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 8 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3,0-4,0m; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ giảm sâu

Hôm nay, nhiệt độ ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam giảm sâu. Một số tỉnh nhiệt độ chỉ còn 18 độ C. Nguyên nhân là do không khí lạnh lan xuống phía nam.

Hình thái thời tiết này sẽ còn lặp lại từ nay đến Tết Nguyên đán. Thời điểm Giáng sinh và Tết Dương lịch, dự kiến có thêm 2 đợt không khí lạnh tăng cường xuống Nam Bộ khiến nhiệt độ có thể xuống dưới 20 độ C.

Cụ thể, khoảng ngày 16-17/12, không khí lạnh mạnh trở lại, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu dần. Ngày 20-21/12, thời tiết Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Ban đêm, nhiệt độ giảm 1-2 độ C, sáng sớm trời se lạnh.