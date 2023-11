Ngày 30/11, trao đổi với PV VietNamNet, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, có thêm một đợt gió mùa Đông Bắc nữa tràn về nước ta trong hôm nay (30/11).

Cụ thể, khoảng chiều nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Không khí lạnh đổ bộ, miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Theo TS. Hoàng Phúc Lâm, từ đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi; riêng phía Đông Bắc Bộ từ hôm nay có mưa và mưa nhỏ rải rác.

Đối với thời tiết thủ đô Hà Nội, chấm dứt chuỗi ngày hanh khô, từ chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ, đêm chuyển rét, mức nhiệt bắt đầu hạ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Từ 1/12, khi không khí lạnh tràn về, nền nhiệt Hà Nội giảm mạnh, từ 5-6 độ so với trước đó, mức cao nhất chỉ 21 độ. Tuy nhiên, đợt rét này không kéo dài, từ 3/12, nền nhiệt lại nhích nhẹ, cao nhất các ngày lên 24-25 độ, thời kỳ cuối lên 27 độ; chênh lệch ngày đêm khá cao, có lúc đến 7-8 độ.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vừa có nhận định, áp cao lạnh lục địa được tăng cường mạnh từ 30/11-1/12 sau hoạt động ổn định rồi suy yếu dần, nhưng khoảng 5-6/12, được tăng cường yếu trở lại.

Miền Trung mưa lớn liên tiếp khoảng 4 ngày

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay đến sáng 2/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 60-150mm, có nơi trên 200mm. Đặc biệt, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Mưa lớn gây ngập úng ở Đà Nẵng trong thời gian qua. Ảnh minh họa: Hồ Giáp

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ 2-3/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa còn mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình giảm mưa, còn từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên, từ đêm 1-4/12, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung ở phía Đông). Khu vực Nam Bộ, từ đêm 1-5/12, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, các ngày 30/11 và từ 4-6/12, TP.HCM và Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa nhiều hơn, thời gian tập trung chiều tối.

Tác động của mưa lớn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết trong thời gian tới còn có sự chuyển biến khó lường. Người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo để có sự phòng chống cũng như kế hoạch phù hợp, đảm bảo an toàn.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (30/11-2/12):