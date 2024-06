Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (25/6), ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông; khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/6 đến 3h ngày 25/6 có nơi trên 60mm như: Mậu Đông (Yên Bái) 82,6mm, Tân Minh (Phú Thọ) 76,6mm, Nam Cường (Lào Cai) 76,6mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 67,6mm, Thị Hoa (Cao Bằng) 95,2mm, Lâm Sơn (Hòa Bình) 75,7mm, Hưng Phú (Nghệ An) 79,6mm, Yên Phong (Thanh Hóa) 60,4mm,…

Dự báo thời tiết hôm nay (25/6) đến sáng ngày 26/6, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ 50-100mm, có nơi trên 150mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ 30-70mm, có nơi trên 100mm; khu vực Bắc Trung Bộ 20-50mm, có nơi trên 70mm; thời gian mưa lớn tập trung về đêm và sáng.

Chiều tối và tối nay, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Trước tác động của mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Ảnh minh họa: Quang Phong

Chi tiết dự báo thời tiết ngày 25/6/2024 các vùng trên cả nước:

Thời tiết Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2-3 Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ: Lúc 19h ngày 24/6, lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình là 3332m3/s; mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội đang biến đổi chậm và ở mức thấp. Thực hiện Công điện số 06/CĐ-QG hồi 15h30 ngày 24/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai, vào lúc 22h cùng ngày, thủy điện Hòa Bình vận hành mở 1 cửa xả đáy. Trong những giờ tới, diễn biến mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ phụ thuộc vào diễn biến lũ từ thượng lưu sông Hồng và chế độ vận hành của thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang. Từ trưa nay, mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội sẽ lên dần và đạt mức 3,8m (dưới BĐ1 5,7m) vào đêm, sau đó mực nước trạm Hà Nội sẽ phụ thuộc vào lũ thượng nguồn và vận hành xả của các hồ chứa thủy điện. Từ nay đến ngày 27/6, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-5m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ, các sông khu vực thượng lưu sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Thương và sông Bôi có khả năng đạt mức báo động BĐ1 và trên BĐ1. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc và Thanh Hóa, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang.