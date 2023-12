{"article":{"id":"2225468","title":"Dùng mã QR giới thiệu điểm đến, tạo app quảng bá du lịch, Bình Định 'hút' khách","description":"Lượng khách du lịch đến Bình Định tăng tốt so với cùng kỳ năm 2022, tỉnh đang dùng mã QR, xây dựng ứng dụng quảng bá du lịch và cơ sở dữ liệu để giới thiệu về địa phương.","contentObject":"<p>Ngành du lịch Bình Định có những bước phát triển đáng kể. Lĩnh vực này trở thành động lực tăng trưởng, được xác định là một trong 5 trụ cột của nền kinh tế địa phương giai đoạn 2020-2025 và sau này. </p>

<p>Cả năm 2023, ngành du lịch Bình Định ước đón trên 5 triệu lượt khách, tăng 21,4% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 16.405 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. </p>

<p>Hiện, Bình Định hướng tới từng bước hiện đại hoá, cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, trong đó, địa phương xác định ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là yếu tố quan trọng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-01-16.jpg?width=768&s=DONkUC3VUvsy28W3X5zgRA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-01-16.jpg?width=1024&s=5qFKfQELkUzNi_-oqlvYBg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-01-16.jpg?width=0&s=2iYnDttTHNdcG2s2V6NJTA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-01-16.jpg?width=768&s=DONkUC3VUvsy28W3X5zgRA\" alt=\"anh 01.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-01-16.jpg?width=260&s=SP8EUAxiGIAmgGyC4L1x2Q\"></picture>

<figcaption>Ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định. (Ảnh: Diễm Phúc)</figcaption>

</figure>

<p><strong>Số hoá kho dữ liệu du lịch, ứng dụng CNTT tối đa trong quản trị vận hành</strong></p>

<p>Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, ông Huỳnh Cao Nhất cho hay, cơ quan này đã ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nhiều hoạt động du lịch.</p>

<p><em>- Trong thời gian qua, chuyển đổi số đã được ứng dụng trong ngành du lịch địa phương ra sao, thưa ông?</em></p>

<p>Chuyển đổi số giúp Sở đẩy mạnh <a href=\"https://vietnamnet.vn/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-tag2506769806641935943.html\">cải cách thủ tục hành chính</a>, tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Chúng tôi triển khai hệ thống dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính. </p>

<p>Đối với thủ tục hành chính, Bình Định có Trung tâm Hành chính công của tỉnh, 100% hồ sơ thủ tục của cá nhân, doanh nghiệp, người dân có liên quan tới lĩnh vực du lịch khi đến Trung tâm trên đều được trả trước hạn, không có trường hợp nào chậm trễ. </p>

<p>Ngoài ra, Sở cũng cung cấp phần mềm báo cáo trực tuyến cho tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn nhằm giảm bớt chi phí, thời gian trong thực hiện quy định về thống kê, báo cáo. </p>

<p>Chúng tôi cũng hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, đồng thời xây dựng “Chính quyền điện tử Sở Du lịch Bình Định” trên Zalo OA….; ứng dụng thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ. </p>

<p>Đối với quản trị nội bộ, Sở thực hiện phòng họp không giấy thông qua các hình thức như gửi tài liệu họp qua email, ứng dụng trên google drive, mã QR code..., chúng tôi vận hành phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc của Sở.</p>

<p>Trong quảng bá du lịch địa phương, Sở vận hành Cổng Thông tin <a href=\"https://vietnamnet.vn/du-lich-binh-dinh-tag16833467171843281290.html\">du lịch Bình Định</a> để cung cấp dữ liệu các điểm đến, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, điểm tham quan, mua sắm, các sự kiện, chương trình du lịch… Chúng tôi hướng đến cá nhân hóa trải nghiệm du lịch cho du khách bằng việc tích hợp bản đồ du lịch giúp du khách dễ tiếp cận, tìm kiếm thông tin du lịch. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-02-17.jpg?width=768&s=Z01qiHpcArUR1r7jZ9LwDg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-02-17.jpg?width=1024&s=enFs6-Jng3CoANGvgdVKmA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-02-17.jpg?width=0&s=5OoU37hise8MKZlK6abmew\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-02-17.jpg?width=768&s=Z01qiHpcArUR1r7jZ9LwDg\" alt=\"anh 02.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-02-17.jpg?width=260&s=lf6S0o8PLPcOqiiwYHjpFA\"></picture>

<figcaption>Khách du lịch tại bãi Kỳ Co, Bình Định. (Ảnh: Diễm Phúc)</figcaption>

</figure>

<p>Chúng tôi thực hiện gắn mã QR về các chương trình, sự kiện, lễ hội du lịch của tỉnh, như tạo mã QR giới thiệu thông tin về Tháp Chăm Bình Bịnh; một số di tích lịch sử, văn hóa, bảo tàng (Bảo tàng Quang Trung, Tiểu chủng viện Làng Sông); lễ hội (Lễ hội đống Đa - Tây Sơn, Lễ hội đua thuyền Gò Bồi, Lễ hội Chợ Gò).</p>

<p>Hiện, Sở đã hoàn thành kho dữ liệu quảng bá với công nghệ mới ảnh 360, 3D tại Bảo tàng Quang Trung, hình thành dữ liệu giọng nói (thuyết minh ảo) của các điểm du lịch, làng nghề, di tích tích hợp trên Cổng thông tin du lịch Bình Định.</p>

<p>Trong quảng bá, xúc tiến du lịch, chúng tôi cũng triển khai nhiều nội dung <a href=\"/000003/news/changev8/2225468/Ứng%20dụng%20công%20nghệ%20đưa%20Bình%20Định%20thành%20điểm%20đến%20hút%20...\">ứng dụng chuyển đổi số</a>, xây dựng ứng dụng về du lịch Bình Định có thể sử dụng trên smartphone.</p>

<p><strong>Chuyển đổi số tạo động lực tăng trưởng cho du lịch Bình Định</strong></p>

<p><em>- Vậy, chuyển đổi số đóng góp kết quả cụ thể như thế nào cho ngành du lịch?</em></p>

<p>Theo thống kê, lượng khách đến Bình Định năm 2022 là hơn 4,1 triệu lượt (trong đó khách quốc tế đạt gần 79.000 lượt), tăng 185,2% so với năm 2021; 9 tháng đầu năm 2023, chúng tôi đón được hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 21,16% so với cùng kỳ năm 2022. </p>

<p>Qua nhiều kênh quảng bá và dạng thức truyền tải thông tin khác nhau, tận dụng cả mạng xã hội, Bình Định từ một địa phương ít người biết, nay trở thành một điểm đến được nhiều báo, tạp chí, khách du lịch trong và ngoài nước đánh giá cao. </p>

<p>Ngoài việc tập trung đầu tư, từng bước hiện đại hoá, cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã góp phần quan trọng thúc đẩy du lịch Bình Định phát triển mạnh trong nhiều năm qua và nhanh chóng phục hồi sau 2 năm bị khủng hoảng do đại dịch Covid 19. </p>

<p><em>- Thời gian tới, du lịch Bình Đình cần làm gì để đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng chuyển đổi số, thu hút du khách tới địa phương?</em></p>

<p>Sở Du lịch tỉnh Bình Định xác định chuyển đổi số sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế từ ngành du lịch nói riêng và phát triển kinh tế-xã hội địa phương nói chung. Trước đó, Sở đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.</p>

<p>Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, du lịch thông minh là xu thế tất yếu của sự phát triển du lịch “xuyên biên giới”. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung, xây dựng cơ sở dữ liệu số ngành du lịch; hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin doanh nghiệp du lịch Bình Định để phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.</p>

<p>Không chỉ cập nhật thường xuyên nội dung thông tin, hình ảnh, video quảng bá du lịch Bình Định trên Cổng thông tin du lịch Bình Định, các kênh mạng xã hội như Facebook, Tiktok, YouTube đã được tận dụng tốt thời gian qua, sẽ được khai thác thêm nhằm phục vụ quảng bá điểm đến, sự kiện…</p>

<p>Quan trọng nhất vẫn là con người, Sở muốn nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự làm công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong du lịch, trong đó, tập trung cho nhóm quản lý điều hành hệ thống, nhóm chuyên viên có trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin. Chúng tôi rà soát và tạo điều kiện cho cán bộ trong cơ quan Sở được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-03-18.jpg?width=768&s=gXPklAP7p3ThivqumLo_xA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-03-18.jpg?width=1024&s=PEPggfPMzdbp-FbQLO6JOw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-03-18.jpg?width=0&s=Q8EP4jbeBsPvPoVONG-_BA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-03-18.jpg?width=768&s=gXPklAP7p3ThivqumLo_xA\" alt=\"anh 03.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-03-18.jpg?width=260&s=C1yvNjbzc4MeHhN4lTuWCw\"></picture>

<figcaption>Ứng dụng du lịch Quy Nhơn - Bình Định trên smartphone. (Ảnh: Diễm Phúc)</figcaption>

</figure>

<p>Cùng với đó, ngành chức năng sẽ tiếp tục xây dựng mã QR có video thuyết minh ảo tại các điểm du lịch, làng nghề, di tích…; tăng trải nghiệm cho khách du lịch thông qua xây dựng tour du lịch ảo, du lịch trực tuyến đem lại cảm giác mới lạ cho du khách. </p>

<p>Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp trên lĩnh vực công nghệ thông tin cùng các doanh nghiệp du lịch Bình Định cùng phối hợp, triển khai, hỗ trợ trong chuyển đổi số, quảng bá hình ảnh, thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại đến người dân và du khách; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, đối tác trong và ngoài nước…góp phần xây dựng du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới. </p>

<p><strong>Trần Chung - Diễm Phúc</strong></p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1702400902224\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2201480\"><a href=\"/binh-dinh-day-manh-chuyen-doi-so-du-lich-de-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-2201480.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/13/chuyen-doi-so-thuc-day-du-lich-binh-dinh-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-1282.jpeg?width=0&s=KSnYwp9_0RMd5YaQFHLqFg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/13/chuyen-doi-so-thuc-day-du-lich-binh-dinh-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-1282.jpeg?width=260&s=W3TeVKC0gVrzIqoTEVusdw\" alt=\"Chuyển đổi số thúc đẩy du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/binh-dinh-day-manh-chuyen-doi-so-du-lich-de-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-2201480.html\">Chuyển đổi số thúc đẩy du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Bình Định đang tập trung đầu tư, hiện đại hoá cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phát triển du lịch, trong đó chú trọng mạnh mẽ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2224243\"><a href=\"/ung-dung-cong-nghe-dua-binh-dinh-thanh-diem-den-hut-khach-2224243.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ung-dung-cong-nghe-dua-binh-dinh-thanh-diem-den-hut-khach-146.jpg?width=0&s=tLfgGa55PLHwtpSS4lVrKg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ung-dung-cong-nghe-dua-binh-dinh-thanh-diem-den-hut-khach-146.jpg?width=260&s=RhGy-GMqj-BcR2oAcj5bcA\" alt=\"Ứng dụng công nghệ đưa Bình Định thành điểm đến hút khách\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/ung-dung-cong-nghe-dua-binh-dinh-thanh-diem-den-hut-khach-2224243.html\">Ứng dụng công nghệ đưa Bình Định thành điểm đến hút khách</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Bình Định từ một địa phương ít người biết, chỉ là điểm dừng chân, nay trở thành một điểm đến, được khách du lịch trong và ngoài nước đánh giá cao.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2225367\"><a href=\"/binh-dinh-thuc-day-hop-tac-dau-tu-voi-cac-tieu-vuong-quoc-a-rap-thong-nhat-2225367.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/binh-dinh-thuc-day-hop-tac-dau-tu-voi-cac-tieu-vuong-quoc-a-rap-thong-nhat-308.jpg?width=0&s=y0YzI6UAX4wUBnos69bORw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/binh-dinh-thuc-day-hop-tac-dau-tu-voi-cac-tieu-vuong-quoc-a-rap-thong-nhat-308.jpg?width=260&s=IZmZ9LFAIDp-EK5R8KMFsw\" alt=\"Bình Định thúc đẩy hợp tác đầu tư với Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/binh-dinh-thuc-day-hop-tac-dau-tu-voi-cac-tieu-vuong-quoc-a-rap-thong-nhat-2225367.html\">Bình Định thúc đẩy hợp tác đầu tư với Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định gửi lời mời lãnh đạo các tập đoàn của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đến Bình Định tham dự Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế UIM F1H2O năm 2024.</div>

</div>

</article>

</div>","displayType":1,"options":4,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/dung-ma-qr-gioi-thieu-diem-den-tao-app-quang-ba-du-lich-binh-dinh-hut-khach-2225468.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dung-ma-qr-gioi-thieu-diem-den-tao-app-quang-ba-du-lich-binh-dinh-hut-khach-14.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dung-ma-qr-gioi-thieu-diem-den-tao-app-quang-ba-du-lich-binh-dinh-hut-khach-15.jpg","updatedDate":"2023-12-13T00:12:27","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"13/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226349","title":"Đã có thể ‘mua trước, trả sau’ trên Traveloka","description":"Với việc đưa sản phẩm Home PayLater lên nền tảng Traveloka, những người đam mê du lịch giờ đây có thể thoải mái khám phá mọi địa điểm du lịch hấp dẫn, tìm kiếm vé máy bay, khách sạn ngay ở Traveloka mà không cần lo ngại về tài chính.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-me-du-lich-da-co-the-mua-truoc-tra-sau-tren-traveloka-2226349.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/da-co-the-mua-truoc-tra-sau-tren-traveloka-262.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226248","title":"Giao lưu văn hóa ASEAN - Hàn Quốc thu hút giới trẻ","description":"Đại sứ Vũ Hồ - Vụ trưởng Vụ ASEAN Việt Nam bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa ASEAN - Hàn Quốc sẽ ngày càng thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Lớp trẻ chính là tương lai của ASEAN, của khu vực Đông Nam Á và của Hàn Quốc…","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giao-luu-van-hoa-asean-han-quoc-thu-hut-gioi-tre-2226248.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/giao-luu-van-hoa-asean-han-quoc-thu-hut-gioi-tre-1546.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226308","title":"Bất ngờ với vẻ đẹp nhà thờ Đức Bà TP.HCM trước Giáng sinh","description":"Từ lâu nhà thờ Đức Bà đã được xem là trung tâm đón Giáng sinh lớn nhất TP.HCM. Dù công trình đang được sửa chữa, tu bổ, xung quanh vẫn được trang trí đèn, tiểu cảnh, thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ngo-voi-ve-dep-nha-tho-duc-ba-tp-hcm-truoc-giang-sinh-2226308.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/bat-ngo-voi-ve-dep-nha-tho-duc-ba-tphcm-truoc-giang-sinh-169.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:15:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225355","title":"Ẩm thực Hà Nội như ngôi sao đang lên, các nhà hàng Michelin 'cháy chỗ'","description":"Thời gian qua, ẩm thực Hà Nội liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng uy tín thế giới. Tháng 6 vừa qua, 3 nhà hàng tại Hà Nội được cẩm nang ẩm thực Michelin Guide đánh giá 1 sao.","displayType":12,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/am-thuc-ha-noi-nhu-ngoi-sao-dang-len-cac-nha-hang-michelin-chay-cho-2225355.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-nhu-ngoi-sao-dang-len-cac-nha-hang-michelin-chay-cho-1552.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T07:25:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225834","title":"Nhóm du khách làm lật thuyền vì mải chụp ảnh tự sướng trên kênh đào Venice","description":"ITALY - Một nhóm khách du lịch chơi vơi dưới dòng nước lạnh giá khi chiếc thuyền gondola của họ bị lật úp trên con kênh nổi tiếng ở Venice.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhom-du-khach-lam-lat-thuyen-vi-mai-chup-anh-tu-suong-tren-kenh-dao-venice-2225834.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhom-du-khach-lam-lat-thuyen-vi-mai-chup-anh-tu-suong-tren-kenh-dao-venice-1571.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:55:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226140","title":"Nhà ga quốc tế Đà Nẵng đạt chứng nhận Welcome Chinese đầu tiên Đông Nam Á","description":"Nhà ga quốc tế Đà Nẵng vừa trở thành nhà ga sân bay đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chứng nhận Welcome Chinese.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-ga-quoc-te-da-nang-dat-chung-nhan-welcome-chinese-dau-tien-dong-nam-a-2226140.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nha-ga-quoc-te-da-nang-dat-chung-nhan-welcome-chinese-dau-tien-dong-nam-a-1095.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226034","title":"Đồng Nai sắp có 'con đường ánh sáng' độc đáo ven sông","description":"Mừng kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, thành phố xây dựng “con đường ánh sáng” tại phố đi bộ Nguyễn Văn Trị phục vụ người dân và du khách.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-nai-sap-co-con-duong-anh-sang-doc-dao-ven-song-2226034.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/duong-anh-sang-dong-nai-969.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226113","title":"Đón Giáng sinh và năm mới đáng nhớ ở Sunset Town, Phú Quốc","description":"Sự kiện “New Year Countdown 2024” hứa hẹn mang đến Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) đại nhạc hội sôi động, những màn pháo hoa mãn nhãn bên bờ biển nam Phú Quốc. Đặc biệt, kể từ Giáng sinh, nơi đây sẽ hóa thành “thiên đường giải trí” hấp dẫn.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/don-giang-sinh-va-nam-moi-dang-nho-o-sunset-town-phu-quoc-2226113.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/don-giang-sinh-va-nam-moi-dang-nho-o-sunset-town-phu-quoc-953.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226062","title":"Hai siêu du thuyền đưa hơn 3.500 khách quốc tế đến Hạ Long","description":"Hơn 3.500 du khách quốc tế trên hai siêu du thuyền đến Hạ Long, Quảng Ninh để tham quan những địa điểm nổi tiếng của địa phương này.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-sieu-du-thuyen-dua-hon-3-500-khach-quoc-te-den-ha-long-2226062.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hai-sieu-du-thuyen-dua-hon-3500-khach-quoc-te-den-ha-long-865.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226238","title":"Nam Định sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa tại 3 điểm với 360 giàn pháo hoa","description":"UBND TP Nam Định vừa công bố kế hoạch, bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 10/2/2024 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn)","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-dinh-se-ban-phao-hoa-don-giao-thua-tai-3-diem-voi-360-gian-phao-hoa-2226238.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hoangbach-1427.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222603","title":"Khách 'canh giờ' xếp hàng, lặn lội chục km chờ ăn bánh trôi tàu ở vỉa hè Hà Nội","description":"Gánh bánh trôi tàu của bà Triệu Bảo Vân trên vỉa hè Đê Tô Hoàng được mệnh danh là \"bánh trôi đông nhất Hà Nội\", khách thường xuyên phải xếp hàng dài chờ mua.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-canh-gio-xep-hang-lan-loi-chuc-km-cho-mua-banh-troi-tau-o-via-he-ha-noi-2222603.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/khach-canh-gio-xep-hang-lan-loi-chuc-km-cho-an-banh-troi-tau-o-via-he-ha-noi-14.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225926","title":"Nghệ An: Công viên Hồ thiên nga Eco Central Park mở cửa tự do từ 15/12","description":"Công viên Hồ thiên nga rộng 10ha nằm tại đại công viên xanh Eco Central Park (Vinh, Nghệ An) được ví như “vườn cổ tích” lớn bậc nhất miền Trung, sẽ mở cửa tự do chào đón cư dân và khách tham quan từ ngày 15/12.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-an-cong-vien-ho-thien-nga-eco-central-park-mo-cua-tu-do-tu-15-12-2225926.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nghe-an-cong-vien-ho-thien-nga-eco-central-park-mo-cua-tu-do-tu-1512-364.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216993","title":"Không gian sáng tạo 'cực chất' trong lòng làng cổ Hà Nội","description":"Nằm tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), Đoài Creative là không gian sáng tạo được cải tạo lại từ những kiot cũ, để vừa là nơi lưu giữ văn hoá, vừa tạo ra nhiều hoạt động thú vị cho du khách khi \"về làng\".","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-gian-sang-tao-cuc-chat-trong-long-lang-co-ha-noi-2216993.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/khong-gian-sang-tao-cuc-chat-trong-long-lang-co-ha-noi-34.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223727","title":"Ngắm vẻ tráng lệ của nhà thờ 300 tuổi cổ xưa nhất TP.HCM","description":"Nhà thờ Chợ Quán nằm trên đường Trần Bình Trọng (Quận 5, TP.HCM) được coi là thánh đường cổ nhất Sài Gòn mang vẻ uy nghi, tráng lệ với lối kiến trúc độc đáo.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-tho-300-tuoi-co-xua-nhat-tp-hcm-2223727.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/kien-truc-doc-dao-trang-le-cua-nha-tho-300-tuoi-co-xua-nhat-tphcm-74.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:15:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225711","title":"Quán xôi chè nổi tiếng Hà Nội chửi khách thậm tệ bị phạt 2,5 triệu đồng","description":"Theo Công an phường Hàng Bồ (Hà Nội), chủ cơ sở xôi chè Bà Thìn thừa nhận, nhân viên tại quán đã có những lời lẽ không đúng mực với thực khách.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xu-phat-2-5-trieu-dong-quan-xoi-che-noi-tieng-ha-noi-chui-khach-vang-tuc-2225711.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/xu-phat-25-trieu-dong-quan-xoi-che-noi-tieng-ha-noi-chui-khach-vang-tuc-1456.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225613","title":"Tuần lễ Du lịch TP.HCM đón 71.000 lượt khách tham quan","description":"Tuần lễ du lịch TP.HCM lần thứ 3 đã thu hút 71.000 lượt khách đến tham quan, tương tác trên khắp các không gian du lịch giúp công suất phòng lưu trú đạt 80%.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/71-000-luot-khach-den-tham-quan-chuoi-su-kien-tuan-le-du-lich-tp-hcm-2225613.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tuan-le-du-lich-tphcm-don-71000-luot-khach-tham-quan-922.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225430","title":"Người TP.HCM 'lên đồ' xuống đường chơi Noel sớm","description":"Còn khoảng 2 tuần nữa mới tới Giáng sinh nhưng nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình ở TP.HCM đã tranh thủ đến các trung tâm thương mại để “check-in” với các tiểu cảnh bắt mắt.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-tp-hcm-len-do-xuong-duong-choi-noel-som-2225430.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguoi-tphcm-len-do-xuong-duong-choi-noel-som-764.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:39:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225498","title":"Chuỗi lễ hội hút khách tại Ocean City dịp cuối năm","description":"Trong năm 2023, Ocean City đã ghi nhận hơn 2 triệu lượt du khách tới vui chơi, giải trí, trải nghiệm nhờ sức hút của hàng loạt các lễ hội ấn tượng được tổ chức ở điểm đến hấp dẫn này.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuoi-le-hoi-hut-khach-tai-ocean-city-dip-cuoi-nam-2225498.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/chuoi-le-hoi-hut-khach-tai-ocean-city-dip-cuoi-nam-385.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221890","title":"Món ăn nào được ví như 'linh hồn' của ẩm thực đất Cảng?","description":"Đặc sản Hải Phòng nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, có hương vị lạ miệng, cuốn hút thực khách từ nguyên liệu, cách chế biến cho đến cách ăn. Một số đặc sản trứ danh có thể kể đến như bánh đa cua, bánh mì cay, nem cua bể, bún cá cay, Chả chìa,...","displayType":6,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dac-san-hai-phong-gay-thuong-nho-thien-duong-qua-vat-o-dau-hai-phong-2221890.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/mon-an-nao-duoc-vi-nhu-linh-hon-cua-am-thuc-dat-cang-105.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T09:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224857","title":"Đến thánh địa Phật giáo, chiêm bái bức tượng 1.550 tuổi và hậu duệ của Cội Bồ Đề","description":"Chúng tôi đến thành phố Bodh Gaya, tiếng Việt là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi linh thiêng nhất của Phật giáo trên thế giới đúng dịp lễ hội Trùng tụng kinh tạng Pali quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/den-bo-de-dao-trang-thanh-dia-phat-giao-ngam-tuong-phat-1550-tuoi-2224857.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/den-thanh-dia-phat-giao-chiem-bai-buc-tuong-1550-tuoi-va-hau-due-cua-coi-bo-de-33.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T08:15:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225422","title":"Máy bay Boeing 737 nổ cả 2 động cơ khi vừa cất cánh, 175 hành khách thoát nạn","description":"NGA - Một chuyến bay của hãng hàng không S7 Airlines chở theo 175 hành khách đã phải hạ cánh khẩn cấp khi cả hai động cơ máy bay phát nổ và bốc cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/may-bay-boeing-737-no-ca-2-dong-co-khi-vua-cat-canh-175-hanh-khach-thoat-nan-2225422.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/may-bay-boeing-737-no-ca-2-dong-co-khi-vua-cat-canh-175-hanh-khach-thoat-nan-220.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T07:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222198","title":"Chuyên gia chỉ 'bí kíp' chọn chỗ ngồi ưng ý nhất trên máy bay","description":"Chuyên gia du lịch Yasmin Peckel đã đưa ra những lời khuyên quan trọng giúp chúng ta lựa chọn được những chỗ ngồi phù hợp nhất dựa theo nhu cầu cá nhân như muốn xuống máy bay nhanh chóng hay muốn tránh nhiễm bệnh nơi công cộng.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-gia-chi-bi-kip-chon-cho-ngoi-ung-y-nhat-tren-may-bay-2222198.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/chuyen-gia-chi-bi-kip-chon-cho-ngoi-ung-y-nhat-tren-may-bay-118.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225321","title":"Sôi động Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An","description":"Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017, Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An đã trở thành một sự kiện giao lưu văn hóa đa sắc màu Hàn - Việt thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân và du khách khi đến Hội An hàng năm.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/soi-dong-ngay-van-hoa-han-quoc-tai-hoi-an-2225321.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/soi-dong-ngay-van-hoa-han-quoc-tai-hoi-an-1023.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T22:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225087","title":"Chuyển đổi số thúc đẩy xúc tiến đầu tư vào du lịch","description":"Bình Định - Lai Châu liên kết phát triển du lịch, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc cũng như thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, thương mại - dịch vụ, chuyển đổi số...","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-thuc-day-xuc-tien-dau-tu-vao-du-lich-2225087.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chuyen-doi-so-thuc-day-xuc-tien-dau-tu-vao-du-lich-606.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210640","title":"Tour thú vị ở An Giang: 'Trôi' theo làng bè sắc màu, khám phá làng người Chăm","description":"Từ thành phố Châu Đốc (An Giang), du khách di chuyển bằng thuyền, rong ruổi thăm làng cá bè sắc màu ở khu vực ngã ba sông Châu Đốc rồi cập bến, đi bộ vào làng Chăm Châu Phong.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tour-thu-vi-o-an-giang-troi-theo-lang-be-sac-mau-kham-pha-lang-nguoi-cham-2210640.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tour-thu-vi-o-an-giang-troi-theo-lang-be-sac-mau-kham-pha-lang-nguoi-cham-445.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T14:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa