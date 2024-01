Từ sáng 25/1, nhiệt độ tại Hà Nội tăng đáng kể so với 3 ngày trước đó, nền nhiệt ở ngưỡng từ 12- 14 độ C. Đến chiều cùng ngày, trời tạnh ráo, nền nhiệt trên 14 độ C khiến nhịp sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Ghi nhận tại cầu vượt Ngã Tư Sở (Đống Đa), thời điểm 16h, lượng phương tiện đã gia tăng đột biến so với 3 ngày trước đó.

Ở cả hai chiều đường, ô tô và xe máy "đông như nêm", việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Chị Hoàng Thị Lệ (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, vài ngày trước, thời tiết ở Hà Nội có mưa, rét nên chị hạn chế ra đường. Nay trời ấm áp hơn, tạnh ráo nên chị tranh thủ đi mua sắm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.

Anh Nguyễn Tường Lân (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, ngày hôm nay là Rằm tháng Chạp nên anh sắp xếp công việc để về với gia đình sớm hơn thường ngày.

Tình trạng đông đúc, ùn tắc cũng xảy ra tại những tuyến phố lân cận nút giao Ngã Tư Sở như phố Cầu Mới. Dòng xe cộ phải xếp hàng dài để lưu thông qua đây.

Thời điểm 16h30, đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Có đến 5 hàng ô tô dàn kín mặt đường. Lực lượng CSGT rất vất vả để chống ùn tắc, điều tiết phương tiện tại các điểm quay đầu xe.

Vì tình trạng ùn tắc, người đi bộ gặp khó khi không thể băng qua đầu dòng ô tô, xe máy để sang đường.

Đến hơn 17h, tại nút giao Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân), lưu lượng phương tiện tiếp tục gia tăng theo hướng về quận Hà Đông.

Cả hai chiều đường Nguyễn Xiển đều xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Một phần nguyên nhân do mặt đường bị thu hẹp để phục vụ thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Dòng phương tiện phải luồn lách giữa các hàng rào tôn quây để thi công. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng ùn tắc kéo dài đến gần 19h cùng ngày, các nút giao như: Xa La - Đường 70 (Thanh Trì); Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng (Cầu Giấy); Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy (Cầu Giấy)... mới giảm dần lượng phương tiện.