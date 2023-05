Hôm nay (10/5), thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng không mưa, chiều và tối có mưa rào và giông. Nhiệt độ trong ngày tăng khoảng 1 độ so với hôm qua, mức cao nhất khoảng 28-30 độ; đêm ở ngưỡng trời mát, khoảng 24-26 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày và đêm 11/5, khối không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến nước ta.

Hà Nội có thể mưa giông vào chiều tối. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên từ ngày 11-12/5, Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông, lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Cụ thể, thời tiết tại thủ đô Hà Nội ngày 10/5, trong khoảng thời gian từ 7-19h, nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ. Độ ẩm trung bình: 75-85%. Khả năng mưa: 70-80%.

Từ đêm đến sáng sớm hôm sau (khoảng 19h-7h), trời cũng nhiều mây, tối có thể có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Độ ẩm trung bình: 80-90%. Khả năng mưa: 60-70%.