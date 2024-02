Quảng Ninh:

Liên quan vụ việc nhà hàng Vua Hải Sản 3 (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) vừa bị nhóm du khách tố "chặt chém" sau khi ăn bữa tối với hoá đơn gần 12 triệu đồng vào mùng 6 Tết, chủ nhà hàng này cho rằng nội dung thông tin phản ánh chưa đúng bản chất vụ việc.

Theo chủ nhà hàng, ông Vũ Trí Cường, trước khi đem số hải sản đi chế biến nhà hàng đã thoả thuận giá cả với nhóm thực khách và họ đã đồng ý.

Ngoài ra, nhóm thực khách còn xem bảng giá niêm yết được treo trong khu vực quầy lễ tân mới quyết định gọi món. Tuy nhiên, sau khi ra về, họ lại đăng thông tin lên mạng xã hội cho rằng nhà hàng "chặt chém" khách với hoá đơn gần 12 triệu đồng.

Bảng giá niêm yết của nhà hàng Vua Hải Sản 3.

Cụ thể, bảng giá niêm yết tại nhà hàng Vua Hải Sản 3 như sau: Cá song biển 680.000 đồng/kg, bề bề 850.000 đồng/kg, ốc hương 750.000 đồng/kg, ngao hoa 450.000 đồng/kg, ruốc 850.000 đồng/kg, hàu 15.000 đồng/con,...

Với bảng giá các loại hải sản như vậy, nhiều người cho rằng quá đắt so với mặt bằng chung.

Theo khảo sát tại khu chợ Cái Dăm (cách nhà hàng vài trăm mét), giá các loại hải sản tại đây thấp hơn nhiều so với bảng giá niêm yết của nhà hàng Vua Hải Sản 3.

Các tiểu thương tại chợ cho biết, những ngày gần đây, giá hải sản không chênh lệch nhiều. Đơn cử, giá ngao hoa 180.000 đồng/kg (đắt nhất dịp Tết là 200.000 đồng/kg), ốc hương 250.000 đồng/kg (thời điểm Tết là 300.000 đồng/kg), cá song 240.000 đồng/kg (thời điểm Tết là 450.000 đồng/kg), bề bề loại to 400.000 đồng/kg, ruốc chân dài 180.000 đồng/kg.

Người dân và du khách tới chợ Cái Dăm, TP. Hạ Long để mua hải sản vì ở đây giá rẻ hơn nhà hàng.

Tuy nhiên, không thể so sánh giá hải sản bán ở chợ với giá bán trong nhà hàng vì hai loại hình bán hàng khác nhau. Nếu so sánh giá, phải là so với các nhà hàng khác trong khu vực.

Khảo sát của PV. VietNamNet tại chuỗi nhà hàng Hồng Hạnh nổi tiếng ở Quảng Ninh cho thấy, thời điểm Tết, nhiều nhà cung cấp thực phẩm tăng giá nên phía nhà hàng cũng phải tăng theo.

Giá hải sản tại đây như sau: Cá song 550.000 đồng/kg (thấp hơn 130.000 đồng so với nhà hàng Vua Hải Sản 3), ruốc chân dài 780.000 đồng/kg (thấp hơn 70.000 đồng), bề bề 880.000 đồng/kg (cao hơn 30.000 đồng), ngao hoa 320.000 đồng/kg (thấp hơn 130.000 đồng), ốc hương 680.000 đồng/kg (thấp hơn 70.000 đồng).

Cách đó không xa là nhà hàng Yên Nhuận, tại đây cá song giá 580..000 đồng/kg (rẻ hơn 100.000 đồng so với nhà hàng Vua Hải Sản 3), ruốc chân dài 680.000 đồng/kg (rẻ hơn 170.000 đồng), ốc hương 650.000 đồng/kg (thấp hơn 100.000 đồng), bề bề loại to 680.000 đồng/kg (thấp hơn 170.000 đồng), ngao hoa to 350.000 đồng/kg (thấp hơn 100.000 đồng).

Tại nhà hàng Thuỷ Chung, ngoại trừ ốc hương loại to giá 780.000 đồng/kg là cao hơn 30.000 đồng so với nhà hàng Vua Hải Sản 3 thì giá bán hầu hết mặt hàng hải sản khác đều rẻ hơn.

Cụ thể, ngao hoa 320.000 đồng/kg (thấp hơn 130.000 đồng), ruốc chân dài 680.000-700.000 đồng/kg tuỳ cách chế biến (thấp hơn 150.000 đồng), cá song 520.000 đồng/kg (rẻ hơn 160.000 đồng), bề bề 650.000 đồng/kg (thấp hơn 200.000 đồng).

Những dữ liệu trên cho thấy, giá một số loại hải sản tại nhà hàng Vua Hải sản 3 cơ bản là cao hơn so với các nhà hàng khác trong khu vực.

Trước đó, ngày 16/2, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung tố một nhà hàng có địa chỉ tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) "chặt chém" khi phải bỏ ra số tiền gần 12 triệu đồng cho bữa ăn tối tại đây.

Tài khoản Facebook có tên Phạm Huyền Trang phản ánh về việc nhóm 16 thực khách tới nhà hàng Vua Hải Sản 3 ăn 2 bát ruốc giá 2,1 triệu đồng, 1 đĩa bề bề hàng loại 5 giá 1,3 triệu đồng, khi gọi hàu phô mai lại mang hàu mỡ hành, ngao và ốc toàn loại nhỏ.

Hóa đơn thanh toán bữa ăn của nhóm thực khách này hết 11.785.000 đồng. Thông tin được nhiều trang mạng xã hội đưa lại khiến nhiều người bức xúc.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, cho biết chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh. Theo đó, trong quá trình trao đổi, mua bán hàng và phục vụ khách, nhà hàng đã cung cấp bảng niêm yết giá và thống nhất với khách về giá đối với các mặt hàng mà nhóm khách yêu cầu. Đồng thời, trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách không có phản ánh gì. Nhà hàng đã cung cấp được bảng niêm yết giá các mặt hàng bày bán kinh doanh trong cơ sở, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.