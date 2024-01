Trang Neweeks vừa cho hay, việc sở hữu một chiếc ô tô mới đối với đa số người dân Mỹ ngày càng trở nên xa vời. Nguyên nhân đến từ giá xe mới ngày càng tăng, trong khi thu nhập trung bình của người dân không theo kịp.

82% người dân Mỹ không đủ thu nhập mua ô tô mới

Theo các dữ liệu từ ứng dụng mua sắm ô tô AI CoPilot và kênh nghiên cứu thị trường chứng khoán Market Watch, giá xe mới và cũ, bao gồm cả giá bán, chi phí sửa chữa và bảo hiểm ô tô ở Mỹ có tốc độ tăng nhanh kể từ năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu lây lan. Hệ quả của tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và thiếu hụt chip trong ngành công nghiệp ô tô vẫn ngấm đến thời điểm hiện nay.

Hiện, giá bán lẻ trung bình của xe mới năm 2023 là 50.364 USD, cao hơn 30% so với trước đại dịch và chỉ tăng 1% so với năm 2022. Đối với xe đã qua sử dụng, giá bán lẻ trung bình xe cũ năm 2023 là 31.030 USD, cao hơn 38% so với trước đại dịch và giảm 2% so với năm 2022.

Giá xe tăng khiến đa số người dân Mỹ bị ảnh hưởng.

Mức tăng chậm của giá xe ở năm 2023 là do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định ngừng tăng lãi suất.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu trước đó của Market Watch, một hộ gia đình ở Mỹ cần đạt tổng thu nhập ít nhất là 100.000 USD/năm để mua một chiếc ô tô mới nếu họ tuân thủ các nguyên tắc tài chính thông thường. Trong đó, theo các chuyên gia tài chính, khách hàng không nên chi quá 10% -15% thu nhập hàng tháng cho các chi phí liên quan đến ô tô, bao gồm mọi thứ từ thanh toán mua xe đến bảo hiểm và bảo dưỡng, sửa chữa.

Vì vậy, nếu dựa vào tiêu chí trên, sẽ có 60% hộ gia đình và 82% người dân ở Mỹ hiện không đủ khả năng mua một chiếc ô tô mới do thu nhập trung bình dưới 100.000 USD/năm.

Theo các công bố trước đó, thu nhập trung bình năm 2023 của một hộ gia đình ở Mỹ là khoảng 75.000 USD/năm. Giá ô tô mới trung bình như trên đã chiếm tới 67% thu nhập trung bình năm của người Mỹ.

Vì sao giá ô tô trở nên đắt đỏ?

Theo lý giải của Giám đốc điều hành CoPilot Pat Ryan nói với Newsweek, nguyên nhân tăng giá xe mới đến từ nhiều phía, đầu tiên do tác động cầu vượt cung khi gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất ô tô ở thời điểm đại dịch Covid-19 bùng nổ, kế đến là thị hiếu tiêu dùng của người dân thay đổi và cơ cấu chủng loại sản phẩm ô tô do các nhà sản xuất đưa ra cũng thay đổi.

Ông Joseph Yoon, nhà phân tích xu hướng tiêu dùng ô tô Edmunds cho biết, năm 2021, nguồn cung ô tô căng thẳng trong khi nhu cầu tiêu dùng vẫn lớn. Điều này đã đẩy giá xe tăng đáng kể.

Ví dụ, tháng 11/2019, giá giao dịch trung bình cho một chiếc xe mới là 38.500 USD. Đến tháng 11/2023, sau 4 năm, con số đó đã tăng lên 47.939 USD. "Ô tô hiện nay đã trở nên đắt đỏ", ông Joseph Yoon nhấn mạnh.

Để tăng lợi nhuận, các nhà sản xuất đã chuyển sang ưu tiên những loại xe có trang bị cao cấp hơn cho lợi nhuận tốt hơn trong dải sản phẩm của họ. Sau đại dịch, dường như không còn ô tô có giá cả phải chăng ở Mỹ. Các hãng xe ngày càng tập trung vào sản xuất xe SUV và xe tải đắt tiền, loại bỏ những loại xe nhỏ hơn, rẻ hơn có giá từ 20.000 USD trở xuống.

Bên cạnh đó, thói quen, sở thích của người Mỹ đối với ô tô cũng thay đổi trong 10 năm qua. Họ quan tâm nhiều hơn tới xe bán tải và SUV cỡ lớn, đặc biệt là các mẫu xe có các tiện nghi công nghệ cao. Dĩ nhiên, đây là các loại xe có giá cao hơn trước và cao hơn cả mức lương trung bình hàng năm của họ. Kết quả là, số lượng xe giá rẻ được sản xuất ít hơn, đẩy giá trung bình của xe mới lên cao hơn.

Tuy nhiên, về tổng thể yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến giá xe vẫn là đại dịch Covid-19. Mặc dù hiện nay, nguồn cung ô tô đã dần ổn định, lạm phát và lãi suất cao vừa qua góp phần làm giảm nhu cầu mua ô tô nhưng về cơ bản, cân đối cung- cầu này vẫn chưa đủ kéo giá ô tô trung bình giảm xuống trong tương lai gần.

Theo Newsweek

Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!