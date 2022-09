Nguyên Giám đốc NXB Giáo dục: 'Giá SGK không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập các gia đình'

Trước đó, cuối tháng 4, NXB Giáo dục Việt Nam công bố giá SGK mới của lớp 3, 7, 10 ở hai bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" và "Chân trời sáng tạo", áp dụng từ năm học 2022-2023 với mức cao hơn 2-3 lần so với SGK hiện hành. Tháng 7, thông tin NXB Giáo dục Việt Nam "thắng lớn" nhờ SGK đã gây xôn xao dư luận. Cụ thể, NXB này in hơn 164 triệu quyển trong năm 2021- vượt 40% so với kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 1.828 tỷ đồng, trong đó trên 97% đến từ hoạt động phát hành sách và phần thiểu số là nguồn thu tài chính. Lãi sau thuế của NXB này là 287 tỷ đồng, cao gấp 250% so với kế hoạch được cơ quan chủ quản là Bộ GD-ĐT tạo giao. Đây là mức lãi cao nhất từ trước đến nay mà NXB này đạt được. Những năm trước, lợi nhuận chỉ từ 120-150 tỷ đồng. Tháng 8, Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua SGK cho học sinh mượn sử dụng từ năm học này. Đầu tháng 9, tại dự thảo Luật giá được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính cho biết SGK là mặt hàng có thị trường cạnh tranh hạn chế, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Mặt hàng được Bộ GD-ĐT đề nghị bổ sung vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá. Bộ GD-ĐT được giao "quyết định giá cụ thể của từng loại sách giáo khoa" thay vì để nhà xuất bản tự quyết định giá dựa trên mức trần do Nhà nước quy định.