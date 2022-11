Giá vàng hôm nay 23/11: Vàng chịu áp lực giảm

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch 22/11, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,50 triệu đồng/lượng - 67,52 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 66,30 triệu đồng/lượng - 67,30 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,50 triệu đồng/lượng - 67,50 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,30 triệu đồng/lượng - 67,30 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Đêm 22/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.759 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.762 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 22/11 thấp hơn khoảng 4,1% (75 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 22/11.

Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm khi đồng USD nhích lên trong bối cảnh Trung Quốc thắt chặt các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 tại Bắc Kinh.

Đồng bạc xanh có tín hiệu tăng trở lại khi mà Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể chỉ tăng lãi suất thêm 50 điểm phần trăm (lên 4,5%) trong tháng 12 tới nhưng sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm nữa và mục tiêu có thể là 5%/năm trong năm 2023.

Giá vàng thế giới chịu áp lực giảm. (Ảnh: Hoàng Hà)

Bên cạnh đó, lãi suất tại Mỹ có thể được duy trì ở mức cao để đảm bảo lạm phát về gần hơn với mục tiêu 2%/năm.

Gần đây, lạm phát Mỹ cố tín hiệu lập đỉnh khi giảm từ 9,1% ghi nhận hồi tháng 6 xuống 7,7% trong tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, đây vẫn là mức còn rất cao và cần nhiều thời gian để về được mức mà Fed mong muốn.

Điều này đồng nghĩa với việc đồng USD chưa thể giảm nhanh dù đã tăng hơn 12% so với đầu năm.

Đồng bạc xanh còn được hỗ trợ bởi khả năng đồng Nhân dân tệ sẽ suy yếu sau khi Mỹ có những quyết định thắt chặt các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 tại Bắc Kinh.

Hôm 22/11 thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc quyết định đóng cửa một loạt công viên và bảo tàng lớn khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ghi nhận số ca mắc Covid tăng đột biến và ghi nhận thêm các trường hợp tử vong.

Theo Reuters, Bắc Kinh yêu cầu những người đến từ nơi khác ở Trung Quốc phải trải qua 3 ngày xét nghiệm Covid-19 âm tính liên tục trước khi được phép rời chỗ ở.

Vàng chịu áp lực giảm còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu vẫn ở mức thấp. WTI vẫn ở mức 81 USD/thùng.

Dự báo giá vàng

Vàng tiếp tục phụ thuộc nhiều vào biến động của đồng USD và gặp nhiều khó khăn để có thể bứt phá đi lên khi đồng bạc xanh vẫn lấn lướt các đồng chủ chốt khác.

Chuyên gia từ Whitepaper cho rằng, đồng USD giữ vai trò thống trị trong giao dịch toàn cầu nhờ vào một nền kinh tế mạnh mẽ.

Một số chuyên gia cho rằng, Mỹ quan tâm đến việc duy trì sự bá chủ của USD để có thể thống trị thương mại thế giới. Và do đó, Mỹ muốn ngăn chặn các loại tiền thay thế, bao gồm cả Bitcoin.

Từ đầu năm tới nay, đồng USD đã tăng hơn 12% do Fed tăng mạnh lãi suất và do USD được xem là kênh trú bão an toàn.

Đây là sự cản trở đối với vàng.

Tuy nhiên, vàng đang được hỗ trợ bởi sức cầu có thể gia tăng vào mùa cao điểm tiêu thụ vàng tại châu Á: mùa lễ tết tại Trung Quốc và Ấn Độ.