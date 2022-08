Giá vàng hôm nay 24/8: USD nóng hừng hực, vàng giảm não nề

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch 23/8, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,25 triệu đồng/lượng - 67,07 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,00 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,25 triệu đồng/lượng - 67,05 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,25 triệu đồng/lượng - 66,95 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Đêm 23/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.733 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.736 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 23/8 thấp hơn khoảng 4,8% (88 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 49,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 23/8.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh. (Ảnh: Chí Hùng)

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm khá nhanh do chịu áp lực từ một đồng USD không ngừng đi lên trong những phiên gần đây.

Vàng giảm trong bối cảnh đồng USD của Mỹ quay đầu tăng mạnh cho dù lạm phát có dấu hiệu đạt đỉnh. Diễn biến mới của đồng tiền số 1 thế giới khiến các thị trường tài chính, hàng hóa toàn cầu vào một đợt biến động mới.

USD tăng mạnh khiến đồng Euro có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 1 USD. Thị trường đánh cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất. Tín hiệu có thể được chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra tại hội nghị thường niên Jackson Hole từ 25-27/8 tới.

Tính từ đầu năm, USD đã tăng trên 13% so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt.

Sau khi giảm mạnh, đồng Euro và Yen Nhật được dự báo sẽ đi ngang so với USD trong vài tháng tới. Tuy nhiên, Nhân dân tệ của Trung Quốc có thể giảm tiếp so với USD do Trung Quốc đối mặt với nguy cơ suy giảm kinh tế đột ngột vì Covid.

Mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt từ mức 9,1% trong tháng 6 xuống 8,5% trong tháng 7 nhưng mức chi tiêu của người Mỹ khiến không ít dự báo cho rằng giá cả tiêu dùng sẽ khó giảm một cách nhanh chóng.

Vàng giảm còn do chịu sự cạnh tranh trực tiếp từ USD như một tài sản trú ẩn an toàn.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, giới đầu tư chờ đợi tín hiệu từ chủ tịch Fed trong hội nghị Jackson Hole sắp tới. Nhiều khả năng ông Powell sẽ kiên định với chính sách tiền tệ thắt chặt để kéo giảm lạm phát.

Trên Kitco, chuyên gia Jim Wyckoff cho ràng, yếu tố chính kéo vàng đi xuống chính là đồng USD. Với xu hướng như hiện tại, nhiều khả năng, mặt hàng kim loại quý có thể xuống dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce, tương đương dưới 49 triệu đồng/lượng.

M. Hà