Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, nhu cầu giảm

Trong bối cảnh tương đối "ảm đạm" của ngành bất động sản, giá vật liệu xây dựng bất ngờ nóng lên kể từ đầu năm. Đáng chú ý, theo VTV, giá thép tăng từ 1,2-2 triệu đồng/tấn, giá cát tại một số khu vực thậm chí tăng gấp đôi.

Giá thép tăng lên nhưng thực tế nhu cầu tiêu thụ vẫn đang ở mức thấp. Sức tiêu thụ thép hiện chỉ đạt khoảng 50% so với công suất của các nhà sản xuất tại Việt Nam.





Giá thép trong nước tăng mạnh. (Ảnh: Hoàng Hà)

Dâu tây giá rẻ chưa từng có

Dâu tây Sơn La đang ồ ạt đổ xuống núi, nhuộm đỏ chợ Hà Nội. Một số cửa hàng trái cây còn rao bán và chốt đơn khách mua dâu tây online xuyên đêm.

Từ mức giá cao ngất ngưởng, nay loại quả đặc sản này có giá rẻ chưa từng có. Cụ thể, dâu size Vip quả to như rẻ quạt, giá đầu mùa gần 1 triệu đồng/kg thì nay giảm còn 125.000-150.000 đồng/kg; dâu size to từ mức giá 450.000-500.000 đồng/kg nay còn 100.000-110.000 đồng/kg; dâu bi to giá 200.000-250.000 đồng/kg giảm về mức 60.000-70.000 đồng/kg.

Thanh trà Thái 'nhuộm vàng' chợ Việt, giá cao vẫn tấp nập khách

Những ngày này, thanh trà Thánh Lan lại "nhuộm vàng" từ chợ truyền thống đến "chợ mạng". Song, giá thanh trà Thái năm nay cao chót vót, đắt gấp 2-3 so với cùng kỳ năm ngoái. Ở các cửa hàng trái cây, giá thanh trà dao động từ 185.000-200.000 đồng/kg. Với mức giá trên, thanh trà đang là loại trái cây Thái Lan có giá bán đắt đỏ nhất ở chợ Việt thời điểm hiện tại. Dù giá cao nhưng loại quả này vẫn tấp nập khách mua.

Ngoài thanh trà Thái Lan, trên thị trường còn có thanh trà miền Tây, thanh trà Campuchia. Tuy nhiên, thanh trà Thái thường được ưa chuộng nhất dù giá đắt đỏ, vì trái không chỉ to mà ăn vị còn ngọt và thơm hơn thanh trà miền Tây và Campuchia.

Giá sầu riêng giảm mạnh

Tại Tiền Giang, Cần Thơ, giá các loại sầu riêng tại các nhà vườn giảm 20-50% so với cùng kỳ. Nếu tháng trước, giá sầu riêng tại vườn lên tới 170.000-190.000 đồng/kg thì nay giảm về 90.000-140.000 đồng/kg.

Giá giảm mạnh so với đầu tháng 2 nhưng mức giá này vẫn cao nhất so với cùng kỳ các năm trước.

Theo các thương lái, giá sầu riêng miền Tây đã bắt đầu vào chính vụ, sản lượng tại mỗi nhà vườn đã lên 10-20 tấn. Nguồn cung tăng cao đẩy giá sầu riêng quay đầu giảm.

Loại bưởi nhập khẩu giá 200.000 đồng/quả vẫn đắt hàng

Bưởi Ruby ruột đỏ hay còn được gọi là bưởi Tubtim Siam, được biết đến là một giống bưởi ngon và đặc sắc có nguồn gốc từ Thái Lan. Theo Tri Thức và Cuộc Sống, mấy năm trước, loại bưởi này được rao bán giá rất cao, khoảng 700.000 đồng/cặp. Năm nay, bưởi Ruby đã hạ nhiệt chỉ còn khoảng 200.000 đồng/quả.





Bưởi Ruby ruột đỏ (Ảnh: Tri Thức và Cuộc Sống)

Bưởi Ruby ruột đỏ chỉ được trồng ở một số vùng ở miền Nam Thái Lan với số lượng nhỏ nên số lượng bán ra thị trường không có nhiều. Loại bưởi này khá to, trung bình mỗi trái nặng khoảng 1,5kg, phần ruột bưởi đỏ và mọng nước.

Loại bưởi này có vị ngọt thanh, ăn không hề thấy vị he hay đắng. Khi ăn xong, người thưởng thức sẽ thấy có chút vị chua đọng lại. Loại bưởi này được nhiều người chuộng mua.

Giá cá ngừ giảm nhanh

Giá cá ngừ đại dương đang giảm mạnh khiến ngư dân đứng trước nhiều khó khăn.

Hiện giá 1kg cá ngừ giảm đến 45.000 đồng so với năm 2022, về mốc 105.000 đồng/kg. Còn cá loại 2 chỉ có giá 80.000 đồng/kg. Với mức giá này, hầu như tàu cá nào cũng lỗ. Dự báo từ các đơn vị thu mua, giá cá ngừ nguyên liệu có thể còn tiếp tục giảm.

Mặt bằng kinh doanh trên phố 'vàng' Hà Nội ế ẩm hàng loạt

Dù đại dịch Covid-19 đã được khống chế nhưng hàng loạt mặt bằng cho thuê ở Hà Nội lại rơi vào thảm cảnh ế ẩm suốt nhiều tháng nay. Theo ghi nhận của PV VTC News, nhiều

căn nhà sở hữu những mặt tiền đẹp như mơ ở phố Mã Mây, Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)... đang đóng cửa, tìm khách thuê mặt bằng. Nơi đây vốn là những con phố sầm uất, hút khách tìm thuê mở điểm kinh doanh nhất Thủ đô.

Mặt bằng ế ẩm không phải vì không có khách thuê mà do giá thành quá cao, hiện đều tăng thêm khoảng 30-40% so với trước dịch, thậm chí có nơi còn tăng gấp đôi. Do đó, nhiều mặt bằng kinh doanh trên những con “phố vàng" đến nay vẫn bỏ trống.