Gần 15h ngày 6/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện giông lốc ở nhiều quận, huyện. Mưa lớn, kèm theo gió mạnh chỉ kéo dài khoảng 30 phút nhưng gây hậu quả nghiêm trọng.

Hàng loạt cây xanh trên các tuyến phố như Hàng Cá (quận Hoàn Kiếm), đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai), đường Nguyễn Xuân Linh (quận Cầu Giấy), đường 70 (huyện Thanh Trì)… bị bật gốc.

Cây đổ ở phố Hàng Cá khiến 2 người bị thương. Ảnh: Đình Hiếu

Giông lốc bất ngờ ập xuống TP Hà Nội nên nhiều người không kịp tìm nơi trú tránh nên xảy ra thương vong. Nhiều cây xanh bị đổ, gãy đè bẹp ô tô, xe máy trên đường.

Theo thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm, khoảng 15h, mưa to gió lớn đã làm đổ cây trước nhà 11 phố Hàng Cá (phường Hàng Đào) và làm sập bức tường phía ngoài mặt tiền của ngôi nhà.

UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, cây đổ trước nhà 11 còn khiến 3 người bị thương (2 nữ, 1 nam). Nạn nhân được lực lượng chức năng đưa vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu.

“Theo thông tin ban đầu từ bệnh viện, qua thăm khám, 3 bệnh nhân bị thương nhẹ, đã tỉnh táo”, UBND quận Hoàn Kiếm cho hay.

Cây phượng bị đổ trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai) khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương. Ảnh: Tiến Dũng

Cũng vào khoảng hơn 15h, tại đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai), do mưa to gió lớn, một cây phượng bật gốc đè trúng vào xe máy do người đàn ông điều khiển chở theo một phụ nữ.

Vụ việc khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, người lái xe máy bị thương nặng ở vùng đầu, được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.