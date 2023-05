Sự việc bắt đầu khi một nữ sinh lớp 8 Trường THCS Minh Đức (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bị 4-5 học sinh khác đánh hội đồng ngay trong lớp học.

Nạn nhân bị nhóm bạn đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu. Một nữ sinh sau đó còn có hành động lột áo nạn nhân. Khi có nam sinh tỏ ý can ngăn, nhóm học sinh này tiếp tục đánh cả cả nam sinh trên.

Trao đổi với VietNamNet, ngày 22/5, ông Nguyễn Đức Thắng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Ứng Hòa cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã nhắc nhở, thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật là hạ một bậc hạnh kiểm với các học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8.

Theo ông Thắng, quan điểm là không dung túng cho cái sai nhưng các em tuổi còn nhỏ, hình thức kỷ luật này vừa mang tính răn đe, vừa có tính giáo dục.

Ảnh cắt từ clip.

Ông Thắng cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin về sự việc, Phòng GD-ĐT huyện Ứng Hòa đã xuống làm việc trực tiếp vưới Trường THCS Minh Đức để kiểm tra, xác minh làm rõ.

Cụ thể, sự việc được xác định diễn ra vào chiều ngày 11/5 (trong giờ ra chơi) tại lớp 8A1. Hai nữ sinh N.H.A và N.M.N đã đánh học sinh K.T.V bằng tay vào mặt và đầu. Thấy bạn K.T.V bị đánh, nam sinh D. (cùng lớp 8A1) đã dùng vỏ bình nước để che đỡ cho bạn. Một học sinh khác trong lớp đã dùng điện thoại quay lại và chia sẻ trên nhóm bạn. Qua xác minh, việc 2 nữ sinh N.H.A và N.M.N đánh em K.T.V bởi 2 lý do.

“Lý do thứ nhất là do em K.T.V nói xấu em N.H.A là hay ra oai trong lớp. Lý do thứ hai là em K.T.V bị bạn khác ném dép vào người nhưng lại nghĩ là do em N.M.N ném. Từ 2 lý do này, 2 em N.H.A và N.M.N cùng tức em K.T.V nên đã rủ nhau đánh nữ sinh này”, ông Thắng thông tin.

Cả 3 học sinh cũng đã viết bản tường trình trình bày rõ nguyên nhân sự việc.

Theo ông Thắng, giáo viên chủ nhiệm lớp và nhà trường xác định việc 3 học sinh đánh nhau là hiện tượng bột phát, chứ không phải do có mối thù hằn cá nhân.

Ngày 17/5, nhà trường cũng đã mời phụ huynh 3 học sinh đến trường để trao đổi sự việc và mức độ vi phạm của từng em. Cả 3 học sinh đã nhận ra lỗi sai của mình.

Nhà trường cũng yêu cầu 2 học sinh N.H.A và N.M.N viết bản kiểm điểm nhận lỗi và xin lỗi em K.T.V cùng các bậc phụ huynh và hứa sẽ sửa lỗi, không tái phạm. Các phụ huynh cũng hứa sẽ quan tâm hơn nữa trong việc giáo dục con em để không tái phạm hành vi này.

Phụ huynh 3 học sinh em đồng ý với cách giải quyết của nhà trường và bày tỏ mong muốn Phòng GD-ĐT huyện cũng như nhà trường xem xét tạo điều kiện cho các em tiếp tục được học tập và cơ hội để khắc phục những lỗi lầm.

Hiện, sức khỏe và tâm lý của em K.T.V đã hoàn toàn ổn định và đi học bình thường.