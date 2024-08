Hà Nội FC sau mùa giải 2023/24 trắng tay ở mọi đấu trường, rất quyết tâm trở lại vị thế số 1 ở mùa giải 2024/25. Trong khi đó, Bình Định kết thúc V-League 2024/25 với vị trí thứ hai, tiếp tục là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Ngoài trận đấu rất đáng chờ đợi Hà Nội FC vs Bình Định, vòng khai màn LPBank V-League 2024/25 còn có những cặp đấu hấp dẫn: Hải Phòng vs CAHN, TP.HCM vs Thể Công Viettel, Thanh Hóa vs Bình Dương. Trong khi đó, ĐKVĐ Nam Định có chuyến làm khách được dự báo dễ thở trên sân Hà Tĩnh.

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2024/25 dự kiến khởi tranh từ 31/8/2024 với trận Siêu cúp Quốc gia 2023/24 và kết thúc vào 29/6/2025 với trận play-off xác định quyền chơi tại giải VĐQG mùa giải 2025/26.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2024/25

Tại mùa giải 2024/25, LPBank trở thành nhà tài trợ chính của V-League, mang tên giải bóng đá VĐQG LPBank 2024/25. Ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT VPF cho biết: "Việc V-League có nhà tài trợ mới là một tin rất vui với bóng đá Việt Nam. Giá trị về tài chính trong bản hợp đồng mới không thay đổi so với trước đây. Với nguồn tài chính như vậy giúp BTC đảm bảo công tác tổ chức và hỗ trợ cho các CLB”.

LPBank V-League 2024/25 quy tụ14 CLB chuyên nghiệp: Bình Dương, CAHN, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, HAGL, Hà Tĩnh, Nam Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, SLNA, Quy Nhơn Bình Định, Thể Công Viettel, TP.HCM. Giải dự kiến lăn bóng từ ngày 14/9/2024 và kết thúc vào tháng 6/2025.

V-League 2024/25 hứa hẹn hấp dẫn

V-League 2024/25 có tổng cộng 26 vòng với 182 trận đấu. Tổng giá trị giải thưởng của ba đội dẫn đầu V-League 2024/25 là 9,5 tỷ đồng, có 1,5 suất xuống hạng.

Mỗi CLB tại V-League 2024/25 được đăng ký tối đa 3 cầu thủ nước ngoài và 1 cầu thủ nhập tịch, đồng thời được đăng ký 2 cầu thủ Việt kiều (tăng gấp đôi so với các mùa giải trước đây). Riêng đối với CLB tham dự các giải đấu của AFC được đăng ký 5 cầu thủ nước ngoài nhưng chỉ được sử dụng tối đa 3 cầu thủ nước ngoài ở mỗi trận đầu.

Tại V-League 2024/25, hai đội SHB Đà Nẵng và Quảng Nam cùng thi đấu trên cùng một sân (sân Hòa Xuân). Trong khi đó, Thể Công Viettel hiện đang đăng ký thi đấu ở SVĐ Mỹ Đình.