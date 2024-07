Bệ phóng của V-League chông chênh

Theo kế hoạch, VPF dự kiến tổ chức lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu cho V-League, giải hạng Nhất và cúp Quốc gia mùa giải 2024/25 vào ngày 2/8 tới.

Tuy nhiên, mới đây VPF cũng vừa gửi công văn tới các đội bóng về việc tạm hoãn bốc thăm xếp lịch thi đấu đối với giải hạng Nhất cũng như cúp Quốc gia (V-League vẫn tiến hành theo dự tính) mùa 2024/25.

CLB Long An (áo đỏ) chưa chắc dự giải hạng Nhất mùa 2024/2025. Ảnh: VPF

Nguyên nhân nằm ở việc giải đấu được coi như bệ phóng cho V-League là hạng Nhất quốc gia hiện đối mặt với nguy cơ không đủ số đội tham dự như kế hoạch ban đầu bởi hàng loạt CLB đang chưa xác định tương lai, bất kể mùa giải mới đã cận kề.

Cụ thể hơn, sau khi Bà Rịa Vũng Tàu xin không tham dự mùa giải mới 2024/2025, hiện giải hạng Nhất quốc gia còn đối mặt nguy cơ mất tới 3 CLB khác, gồm Long An, Đồng Nai và tân binh Định Hướng Phú Nhuận. Lý do 3 đội bóng này có thể "bay màu" có nhiều nhưng chủ yếu là do vấn đề kinh phí.

Nếu như không có những bất ngờ phút chót, rất có thể giải hạng Nhất chỉ còn 8 đội thay vì 12 như dự kiến.

Lo cho tuyển Việt Nam và ông Kim Sang Sik

Những gì đang diễn ra ở giải hạng Nhất rõ ràng là đáng buồn, đồng thời cũng đáng lo cho tuyển Việt Nam lẫn ông Kim Sang Sik trong thời gian sắp tới.

Nghe qua thì có vẻ nghiêm trọng bởi đã một khoảng thời gian dài, tuyển Việt Nam hiếm khi gọi tới các cầu thủ chơi ở giải hạng Nhất. Tuy nhiên, đấy là câu chuyện của quá khứ, còn lúc này mọi việc đang chuyển hướng khác.

Khiến ông Kim Sang Sik và tuyển Việt Nam đối mặt với một số khó khăn. Ảnh: SN

Nói rõ hơn, thời gian tới HLV Kim Sang Sik bên cạnh theo dõi V-League cũng phải hướng tầm mắt xuống giải hạng Nhất- nơi có một số CLB đang chi rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng cho các cầu thủ có chất lượng. Vì vậy chiến lược gia người Hàn Quốc khó mà ngó lơ sân chơi phía sau V-League.

Trong khi đó, nhiều đội tại V-League sở hữu nhiều tuyển thủ phải tham dự không ít mặt trận, vì thế đòi hỏi tuyển Việt Nam quân số phải đủ đông đảo nhằm chinh phục AFF Cup vào cuối năm.

Có điều thực tế đang báo động giải hạng Nhất cho HLV Kim Sang Sik. Bởi trong tình huống xấu nhất với 8 đội bóng tranh tài,

"bệ phóng" cho V-League thật khó đảm bảo tính cạnh tranh, chuyên môn… nhằm giúp ông Kim Sang Sik thêm lựa chọn cho tuyển Việt Nam.