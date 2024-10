Ngày 4/10, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chất lượng cao năm học 2024-2025.

Theo nghị quyết, học phí của cơ sở giáo dục mầm non có mức từ 2,4 đến 5,1 triệu đồng mỗi tháng. Cụ thể, Trường Mầm non Linh Đàm thu học phí mỗi học sinh mẫu giáo là 2,4 triệu đồng/tháng; còn Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị thu mức cao nhất là 5,1 triệu đồng/tháng.

Với khối tiểu học, Trường Tiểu học Tràng An thu mức thấp nhất 3,3 triệu đồng mỗi học sinh/tháng; còn Trường Tiểu học Nam Từ Liêm thu học phí mức thấp nhất hơn 4,1 triệu đồng mỗi học sinh/tháng.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Viết Thành

Ở khối THCS, Trường Chu Văn An - Long Biên thu 3,9 triệu đồng/học sinh mỗi tháng; còn Trường THCS Lê Lợi thu 4,05 triệu đồng mỗi tháng.

Với khối THPT, Trường Hoàng Cầu (trường tự đảm bảo chi thường xuyên) thu 1,81 triệu đồng mỗi tháng với khối 10 và 11, còn khối 12 thu 1,97 triệu đồng. Trong khi đó Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (trường chất lượng cao) thu 6,1 triệu đồng mỗi tháng.

Theo nghị quyết, mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.

Nghị quyết cũng quy định áp dụng mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp, trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng.