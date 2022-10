Ham đua xe off road, tốn trăm triệu sửa chữa

Rủi ro là điều khó tránh

Mới đây, chiếc bán tải Ford Ranger gặp tai nạn tại Giải đua ô tô địa hình Nha Trang (Nha Trang Offroad Challenge) đã thu hút nhiều sự quan tâm của giới chơi xe. Theo những hình ảnh và video được đăng tải, khi chiếc xe này đang chạy với tốc độ cao trên địa hình cát ven biển thì bất ngờ mất lái rồi lộn xoay nhiều vòng.

Chiếc Ford Ranger đã hỏng hóc khá nặng sau cú tai nạn trên cát. Ảnh: Mạnh Toàn

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy, chiếc bán tải đã bị hư hỏng nặng ở phần đầu, kính lái vỡ vụn, bánh xe văng khỏi trục và các bộ phận quan trọng của hệ thống treo trước đã bị phá hủy. May mắn cả hai người gồm lái và phụ xe đều không bị thương.

Ông Nguyễn Lê Thành Nhật - Trưởng ban tổ chức giải đua xe địa hình Nha Trang Offroad Challenge cho biết, khi đội dự thi tới từ tỉnh Bình Dương gặp tai nạn, ban tổ chức cùng nhân viên y tế đã có mặt đưa tài xế cùng phụ xe về nơi chăm sóc y tế và kéo xe gặp nạn ra khỏi hiện trường.

“Trong các cuộc đua xe thường có những sự cố bất ngờ xảy ra, điều này chúng tôi không hề mong muốn”, ông Nhật nói với VietNamNet.

Những rủi ro có thể dẫn tới hỏng xe, chấn thương là điều không thể tránh khỏi trong các cuộc đua xe ô tô địa hình. (Ảnh: VOC)

Trên thực tế, việc va quệt, đâm đụng, thậm chí lộn vòng khiến chiếc xe biến dạng là những hình ảnh không hiếm thấy ở các cuộc thi đua ô tô địa hình không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới. Và nói một cách công bằng, chính những rủi ro trên đã trở thành "đặc sản" ở những giải off-road, vốn dành riêng cho những người ưa mạo hiểm, thích chinh phục thử thách.

Là người từng tham gia cầm lái cũng như tham gia trong ban cố vấn, thiết kế đường đua tại rất nhiều giải off-road trong và ngoài nước, anh Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar) cho rằng, đua xe địa hình và bộ môn mạo hiểm, do đó rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Cái chính ở đây là chúng ta kiểm soát, phòng tránh và xử lý rủi ro thế nào.

"Ở các giải đua, ban tổ chức đều cố gắng kiểm soát đến 99% rủi ro, nhưng vẫn còn 1% lại là do cảm xúc của người cầm lái. Trong đua xe thì cảm xúc là quan trọng lắm và đây cũng là thứ khó kiểm soát nhất của con người. Đôi khi trong giây phút phấn khích, các tay lái có thể đẩy quá giới hạn của mình tại những vị trí khó, dẫn tới nguy cơ tai nạn ngoài ý muốn", chuyên gia Nguyễn Thanh Hải chia sẻ.

Một chiếc xe đua bị hỏng nặng tại giải đua ô tô địa hình tại Arab Saudi. (Ảnh: The Driver)

Đã đi thi off-road, phải biết lường trước và chấp nhận mọi rủi ro

Nói thêm về công tác tổ chức giải đua xe off-road, anh Hải Kar cho biết, khi thiết kế đường đua, ban tổ chức thường đưa ra những thử thách với độ khó nhất định, đòi hỏi các các tay lái phải vận dụng nhiều kỹ thuật cũng như trải nghiệm của mình để chinh phục.

Trước khi giải đấu bắt đầu luôn có một buổi họp kỹ thuật để phổ biến quy chế, sơ đồ địa hình trường đua và một số lưu ý với những vị trí khó đó để vận động viên nắm được. Rất nhiều giải còn cho chạy thử trước ngày thi đấu chính thức, do vậy những rủi ro có thể gặp phải liên quan đến địa hình là điều hoàn toàn có thể lường trước.

Tuy nhiên, chuyên gia Hải Kar cũng cho rằng, công tác tổ chức và đưa ra phương án giảm thiểu, khắc phục rủi ro như quy định trang bị mũ bảo hiểm, dây an toàn, bố trí nhân viên y tế, cứu hộ sẵn sàng trực chiến là rất quan trọng. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của ban tổ chức giải đua ấy.

Tai nạn hỏng xe là 'gia vị' không thể thiếu trong những cuộc đua off-road. (Ảnh: VOC)

Là người chơi off-road lâu năm và từng có kinh nghiệm tham gia hơn 10 giải đua xe địa hình, anh Nguyễn Tuấn Huy (37 tuổi, trú tại TP. Long Khánh, Đồng Nai) cho rằng, trách nhiệm đảm bảo về kỹ thuật phương tiện là của chủ xe. Thế nên trước giải đua, người tham gia cần kiểm tra kỹ lưỡng xe cũng như lựa chọn nội dung thi phù hợp với khả năng.

"Về kỹ thuật thì ít nhất phải am hiểu về xe mình có thể chạy trên địa hình nào để an toàn cho bản thân. Quan trọng nhất là kinh nghiệm đã từng chạy ở đoạn đường đó hay chưa. Ví dụ như trên cát thì phải chạy thế nào, tốc độ bao nhiêu là an toàn và không được háo thắng", anh Huy nói.

Chia sẻ thêm về thú chơi xe off-road, anh Huy nhận định, điều kiện đầu tiên để chơi xe địa hình là cần phải có tài chính vững vàng. Thứ hai là phải có đam mê mãnh liệt và coi chiếc xe như một công cụ phục vụ bản thân chứ đừng coi đó là tài sản, sẽ rất khó chơi.

Anh Nguyễn Tuấn Huy từng tham gia hơn 10 giải đua xe địa hình với chiếc Toyota Fortuner của mình. (Ảnh NVCC)

Thực tế, tay chơi off-road này từng mất hơn 100 triệu để sửa chiếc Toyota Fortuner độ của mình sau khi tham gia một giải đua trên cát vào năm 2019. Chiếc xe của anh khi đó vượt qua một đụn cát lớn đã tiếp đất theo phương thẳng đứng, toàn bộ đầu xe cũng như càng trước, két nước,... bị hỏng nặng.

"Đem xe đi thi off-road chẳng khác gì một dịp "phá xe" để thoả đam mê. Nhưng đam mê là khó cưỡng và những người chơi sẽ không suy nghĩ quá nhiều đến những rủi ro, hỏng hóc một khi đã chấp nhận tham gia", anh Nguyễn Tuấn Huy chia sẻ.

Hoàng Hiệp

